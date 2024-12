Khi chỉ còn cách vài tiếng trước thời điểm lên sóng tập 5, thông tin When the Phone Rings bất ngờ hoãn chiếu khiến người hâm mộ hoang mang. Nguồn cơn của sự việc này bắt nguồn từ việc Netflix - nền tảng chịu trách nhiệm phân phối bộ phim trên toàn cầu cập nhật lịch chiếu tập 5 và 6 thay đổi từ ngày 6-7/12 sang ngày 13-14/12. Chỉ sau đó 30 phút, nhà đài MBC cũng xác nhận lịch chiếu tuần này bị huỷ, do có "sự kiện đặc biệt".

Netflix thay đổi lịch chiếu bộ phim khiến dân tình xôn xao

Sáng nay, MBC vẫn xác nhận When the Phone Rings lên sóng bình thường

Thông tin phim bị hoãn chiếu đã được MBC xác nhận vào chiều nay

Chưa kể, việc MBC không cập nhật lịch chiếu bổ sung, hoặc xác nhận 2 tập tiếp theo có được lên sóng vào tuần kế tiếp hay không cũng trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Nhiều nguồn tin cho rằng, việc "mập mờ" trong thông báo này phải chăng When the Phone Rings sẽ bị hoãn chiếu vô thời hạn.

Tại Việt Nam, khán giả cũng để lại nhiều bình luận thất vọng vì thông tin chấn động này: - Phim đã ngắn mà còn phải chờ tận 2 năm mới chiếu xong. - Chúng tôi là trò đùa của các người à, sáng thì thông báo chiếu thêm 10 phút, chiều hoãn chiếu luôn 2 tập. - Trước giờ G còn thông báo hoãn chiếu được. Chưa bao giờ đu một con phim mà khổ như này. - Tin tức này không hề tạo nên sự thư giãn nào cho chúng ta. - Giỡn mặt với người xem hả? Biết tôi đã dời hết lịch đi chơi để ở nhà xem phim không. - Quá thất vọng! - Không còn nghi ngờ gì nữa, When the Phone Rings là con phim "xu cà na" nhất năm 2024 khi liên tục hoãn chiếu vì quá nhiều lý do khác nhau.

When the Phone Rings xoay quanh mối quan hệ hôn nhân sắp đặt giữa Baek Sa Eon (do Yoo Yeon Seok thủ vai) và Hong Hee Joo (do Chae Soo Bin thủ vai). Baek Sa Eon là người phát ngôn đại diện phát ngôn cho văn phòng tổng thống, còn vợ anh bị mắc chứng câm từ khi còn nhỏ, hiện lại là một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu nổi tiếng. Họ đã cưới nhau được 3 năm nhưng luôn ở trong trạng thái lạnh nhạt. Thực chất, Hee Joo chỉ là kẻ thân cho chị gái - người đã bỏ trốn trước ngày cưới. Một ngày nọ, cuộc sống hôn nhân yên bình của họ bất ngờ bị một cuộc gọi nặc danh phá vỡ.