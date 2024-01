Vương phi Kate sắp đón sinh nhật 42 tuổi: Năm nào cũng được 3 con tự tay chuẩn bị quà, kể ra khiến người hâm mộ cũng bất ngờ theo

Tờ The Express tiết lộ, hàng năm, 3 đứa trẻ gia đình xứ Wales, George, Charlotte và Louis, luôn tự làm món quà sinh nhật dễ thương để tặng mẹ, Vương phi Kate.

Năm nay, vẫn như thông lệ, các con của Vương phi Kate sẽ lại làm một món quà ý nghĩa tặng trong dịp sinh nhật vào ngày 9/1 sắp tới. Trước đây, 3 đứa trẻ từng có một món quà đặc biệt, gây bất ngờ lớn và thực sự "không thể nào quên".

Vương phi xứ Wales sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 42 của mình vào thứ Ba, ngày 9 tháng 1 và dự kiến cô sẽ được gia đình, đặc biệt là chồng, Thân vương William, gây bất ngờ lớn.

Theo Tạp chí Closer, vào năm 2020, Vương phi xứ Wales đã tổ chức sinh nhật lần thứ 38 của mình cùng bạn bè. Họ có một bữa tiệc 5 món với rượu sâm panh và bánh nhung đỏ.

Điểm nổi bật trong ngày là món quà mà các con nhỏ của cô tự tay làm và gắn liền với điều gì đó gần gũi với trái tim cô. 3 đứa trẻ đã cùng nhau ghép những bức ảnh chụp cả gia đình mà chúng yêu thích nhất.

Gia đình xứ Wales có thói quen là tặng những món quà chân thành và tự làm vào ngày sinh nhật của họ nhưng có một năm Vương phi Kate đã nhận được một món quà khó quên.

Một nguồn tin thân cận của hoàng gia tiết lộ với tạp chí Closer rằng các con của cặp đôi đã tặng Kate một món quà được "làm thủ công và chu đáo". Đây được xem là món quà ý nghĩa và không thể nào quên với Kate.

Nguồn tin cho biết vào thời điểm đó: "Mặc dù điều này đã trở thành truyền thống gia đình nhưng năm nay sẽ hơi khác một chút. Món quà chứa những bức ảnh do George và Charlotte tự chụp".

Năm đó, những đứa trẻ xứ Wales còn tặng mẹ một luống rau mới nhỏ xinh mà chúng đã tạo ra tại Anmer Hall - nơi ở của của gia đình vào thời điểm đó. Và không chỉ vậy, chúng còn được cho là đã tự mình chọn hạt giống và cây trồng.

Theo The Daily Express, chuyên gia về hoàng gia Jennie Bond cho biết, tuổi 41 của Kate sắp qua đi với nhiều biến động, vì vậy có lẽ Thân vương William sẽ dành cho vợ những bất ngờ ngọt ngào để xoa dịu.

"William sẽ gây bất ngờ cho Kate vì đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn với cô ấy", Jennie Bond nói.

"Có lẽ anh ấy sẽ tạo ra chút lãng mạn ở đâu đó, và mặc dù anh ấy tự nhận mình không phải là một người nấu ăn giỏi, nhưng Kate đã tiết lộ với Mary Berry rằng William khá giỏi trong việc nấu bữa sáng, vì vậy một chiếc khay đặc biệt có hoa hồng có thể gây bất ngờ cho Kate từ buổi sáng sớm.

Tôi tưởng tượng họ sẽ dành chút thời gian vui vẻ bên con cái vì đây là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Giáng sinh trước khi chúng trở lại trường học, nhưng có lẽ một bữa tối với rượu sâm panh dưới ánh nến sẽ là điều có thể xảy ra".

Về việc William sẽ tặng quà gì cho vợ, chuyên gia Jennie Bond cho rằng có lẽ Thân vương xứ Wales nên cân nhắc nhờ tư vấn, vì anh từng thừa nhận gặp khó khăn khi tặng quà cho Kate, bao gồm cả một "món quà khủng khiếp" đến mức cô luôn nhắc lại như một kỷ niệm không thể quên.

"Có lần tôi đã mua cho vợ tôi một cặp ống nhòm", Thân vương William nói khi xuất hiện trên chương trình "That Peter Crouch Podcast" của đài BBC. "Cô ấy không bao giờ để tôi quên điều đó. Đó là giai đoạn đầu khi mới làm quen".

Cũng theo tờ The Daily Express, Vua Charles có thể sẽ cho Kate một món quà bất ngờ lớn. Đó là danh hiệu Quý bà Hoàng gia của Huân chương Trật tự Cao quý Garter (Royal Lady of the Order of the Garter), danh hiệu lâu đời và cao cấp nhất trong Lực lượng Kỵ binh Hoàng gia và được thành lập lần đầu tiên cách đây gần 700 năm bởi Vua Edward III.

The Daily Express bình luận: "Danh hiệu mới sẽ củng cố vị trí của Kate và được đích thân quốc vương lựa chọn". Vương hậu Camilla, Vương nữ Anne, Vương tử Edward và William đều đã nhận danh hiệu này.

"Sau hơn một thập kỷ là thành viên chính thức của hoàng gia, nhiều nhân vật cấp cao được cho là cảm thấy rằng Vương phi Kate đã sẵn sàng cho vinh dự mới", The Daily Express bình luận.

Nguồn: Express, Marie Claire