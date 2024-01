Hoàng tử tỷ đô Brunei năm mới khoe vợ mới, 8 sự thật về vị hôn thê sắp xuất hiện trong đám cưới Hoàng gia siêu "khủng"

Abdul Mateen (sinh năm 1991) từng được mệnh danh là “Hoàng tử quyến rũ nhất thế giới”. Trong số 12 người con của nhà vua Brunei, Mateen có profile vô cùng chất lượng và nhan sắc, body cực phẩm.

Cặp đôi yêu đương rất kín tiếng

Năm mới khoe vợ mới

Vị Hoàng tử điển trai từng viral khắp cõi mạng khi rộ thông tin xách đôi giày 17 triệu đô sang Việt Nam tìm vợ. Dân tình còn bàn tán: “Cơ hội cho các chị em đây rồi”. Thế nhưng sau đó thông tin này đã được cho là chưa kiểm chứng và chỉ là 1 tin đồn vui.

Ngoài sự giàu có, Hoàng tử Brunei còn nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai, body 6 múi cuồn cuộn. Anh đứng thứ 6 trong danh sách kế vị của nhà vua Brunei và được cho là sở hữu khối tài sản lên đến 28 tỷ USD. Mateen còn là một phi công trực thăng đã được đào tạo, thiếu tá trong Lực lượng Không quân Hoàng gia Brunei và là vận động viên polo chuyên nghiệp với hai huy chương SEA Games. Xung quanh anh có rất nhiều tin đồn hẹn hò nhưng đến cuối năm nay vị Hoàng tử “tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu” mới chính thức công khai vợ sắp cưới.

Bức ảnh mở màn năm mới trên Instagram của Hoàng tử tỷ đô

Đầu năm mới 2024, Mateen đăng bức ảnh anh chụp cùng vị hôn thê lên Instagram 2,4 triệu người theo dõi với lời chúc: “Wishing you all the best for 2024 (Tạm dịch: Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất cho năm 2024)" . Đây như một động thái “khoe vợ” trong năm mới. Rất nhiều người để lại lời chúc dành cho Hoàng tử cũng như vị hôn thê xinh đẹp của anh.

Mặc dù cặp đôi tương đối kín đáo nhưng họ đã cùng nhau xuất hiện trong các lễ đính hôn cấp cao, bao gồm cả đám cưới của em gái Hoàng tử Mateen, Công chúa Azemah Ni'matul Bolkiah, diễn ra vào đầu năm 2023.

Thi thoảng họ xuất hiện cùng nhau

Lễ cưới của Hoàng tử Mateen là lễ cưới Hoàng gia sẽ mở màn năm 2024 hứa hẹn vô cùng hoành tráng và lãng mạn. Dự kiến lễ cưới sẽ bắt đầu vào 7/1 tại thủ đô Bandar Seri Begawan. Đài Truyền hình Brunei đưa tin, đám cưới sẽ kéo dài 10 ngày, bao gồm nghi lễ Hồi giáo hay còn gọi là Nikah, kết hôn vào ngày 11/1, sau đó là tiệc chiêu đãi vào ngày 14/1. Theo truyền thông Anh, Hoàng tử Anh William và phu nhân Catherine, Công nương xứ Wales nhiều khả năng sẽ nằm trong danh sách khách mời của đám cưới cổ tích này.

8 sự thật về vị hôn thê của Hoàng tử triệu người mê

Để chinh phục được trái tim Hoàng tử tỷ đô Brunei thì cô nàng này cũng “không phải dạng vừa đâu”. Và dưới đây là 8 sự thật thú vị về cô gái đang được quan tâm - Anisha Rosnah Adam:

1. Cô dâu là cháu gái của một cố vấn có ảnh hưởng ở Brunei - Yang Berhormat Pehin Dato Awang Isa Awang Ibrahim.

2. Cha của cô ấy cũng là Manteri, một nhóm chức sắc Hoàng gia, với danh hiệu 'Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja'.

3. Từ tháng 11 năm 1974 đến tháng 1 năm 1984, cha của Anisha cũng là Chủ tịch sáng lập hãng hàng không Royal Brunei Airlines do ông thành lập.

4. Một số người có thể không biết rằng anh trai ruột của Anisha tên là Danial Deen Isa Kalebic chính là bạn thân của Mateen.

5. Anisha cũng tốt nghiệp một trường Đại học hàng đầu ở Anh và có công ty kinh doanh thời trang của riêng mình mang tên Slik Collective.

6. Người phụ nữ này còn đang kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

7. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, Anisha còn thích nấu ăn. Trên thực tế, người phụ nữ duyên dáng này có một tài khoản Instagram dành riêng cho sở thích nấu nướng của mình.

8. Giống như chồng tương lai, Anisha cũng là người tích cực tập thể dục.

Rất nhiều người mong chờ đám cưới cổ tích của cặp đôi trai này gái sắc này.