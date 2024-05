Bé trai 6 tuổi bị ép "chạy đến chết", lời giải thích của bố khiến dân mạng phẫn nộ

Christopher Gregor (32 tuổi, Mỹ) bị cáo buộc giết con trai 6 tuổi của mình là Corey Micciolo bằng cách ép cậu bé chạy bộ trên máy đến kiệt sức và dẫn đến tử vong vì cho rằng bé "quá béo". Thậm chí, khi cậu bé đã ngã xuống nhiều lần do không thể theo kịp tốc độ của máy chạy nhưng vẫn bị Gregor bế đặt lại vào máy.

Christopher Gregor (Ảnh: NYP)

Tuy nhiên, trong phiên toà xét xử vào ngày 29/5 vừa qua, nhóm luật sư bào chữa cho Christopher Gregor lại cho rằng nguyên nhân tử vong của bé trai là do nhiễm trùng dù kết quả khám nghiệm trước đó cho thấy bé bị chấn thương do lực tác động mạnh.

Luật sư bào chữa Mario Gallucci khẳng định bé trai "chết vì nguyên nhân tự nhiên", cụ thể là do nhiễm trùng và bị viêm phổi trước đó.

Mario Gallucci - luật sư bào chữa cho Christopher Gregor

Nhưng điều này hoàn toàn trái ngược với lời khai của bác sĩ pháp y Thomas Andrew tại phiên toà. Theo bác sĩ, Corey đã bị chấn thương tim cấp tính từ 4 đến 12 giờ trước khi chết và tử vong do bị lực tác động mạnh.

Ngoài ra ông cũng tìm thấy bằng chứng về hành vi bạo hành thường xuyên của Gregor với con trai mình bao gồm các vết thương do va đập mạnh vào ngực và bụng, vết rách ở tim, dập phổi trái, rách và dập gan. Với những kết quả này, bác sĩ cho rằng có đủ cơ sở để kết luận bé trai tử vong là do bị giết.

Những vết thương ngoài da xuất hiện trên người bé trai

Hình ảnh bé trai bị bố ép đứng trên máy chạy

Một bác sĩ khác là Anat Feingold - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa, cũng cho hay không có bằng chứng nào cho thấy Corey bị nhiễm trùng trước khi qua đời và "chắc chắn đó không phải nguyên nhân gây ra cái chết cho cậu bé".

Trong phiên toà, Christine Lento, trợ lý công tố viên quận Ocean, New Jersy đã phát lại đoạn video cậu bé bị ép chạy trên máy và chỉ ra rằng, Gregor đã cố tình tăng độ nghiêng. Trước tuyên bố từ phía luật sư bào chữa cho Gregor rằng bé trai đã "tự mình điều chỉnh máy chạy bộ và liên tục tự đứng dậy sau khi ngã", Lento phản bác, do cậu bé quá sợ hãi người cha của mình và khẳng định nguyên nhân cái chết không phải do nhiễm trùng.

Được biết, Gregor và Breanna Micciolo - mẹ của bé trai đã cùng chia sẻ quyền nuôi con sau khi ly hôn. Phía công tố cho rằng, Gregor cố ý gây ra các vết thương nặng cho cậu bé là bởi Micciolo đã trả bé về nhà Gregor muộn hơn thoả thuận 14 giờ.

Breanna Micciolo - mẹ của bé trai

Một ngày trước đó, Micciolo đã đưa Corey đến bác sĩ nhi khoa và hai trung tâm y tế khác nhau vì cho rằng rằng bé trai đã bị Gregor bạo hành và không bác sĩ nào tìm thấy dấu hiệu bé bị nhiễm trùng hay viêm phổi.

Đồng thời, Corey cũng đã nói với bác sĩ về sự việc xảy ra trên máy chạy bộ và lời kể này sau đó đã trở thành bằng chứng chuyển đến cảnh sát. Theo đó, Gregor đã bắt cậu bé chạy trên máy chạy bộ rất nhanh vì hắn ta đang "phát điên". Cậu bé cũng đề cập đến việc bị ngã đập đầu.

Micciolo cho biết thêm, đã báo cáo về trường hợp của Gregor với Ban Bảo vệ và Thường trực Trẻ em New Jersey (Mỹ) hơn 100 lần trong khoảng thời gian 18 tháng nhưng không nhận thấy cơ quan này có bất cứ hành động nào để kịp thời bảo vệ tính mạng con trai mình.

Breanna Micciolo và con trai trước khi bé qua đời

Sáng ngày 2/4/2021, Micciolo trả Corey về nhà Gregor và không biết rằng đây lại là lần cuối cô nhìn thấy con trai thân yêu của mình còn sống. Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng, chiều cùng ngày, Gregor đã gọi điện và nói với cô rằng anh ta sẽ đưa Corey đến viện nhưng không rõ là bệnh viện nào.

Cậu bé liên tục kêu buồn nôn, khó thở thậm chí xuất hiện tình trạng co giật ngay sau khi được đưa đến Trung tâm Y tế và qua đời một giờ sau đó. Đoạn camera an ninh ghi lại cảnh các y tá và một bác sĩ an ủi Gregor khi hắn ta gục xuống chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh của con trai. Nhưng sau đó, anh ta lại rời đi, 27 phút trước khi Corey chết.

Gregor bế Corey đến trung tâm y tế

Cảnh sát đã bắt được Gregor tại Alcoa (quận Blount, Tennessee, Mỹ) hai ngày sau cái chết của Corey. Gregor đã chạy quá tốc độ và một sĩ quan đã ghi lại hình ảnh lúc ấy của anh ta "run rẩy như một chiếc lá". Gregor phủ nhận việc muốn vượt biên và thay vào đó nói rằng đang trên đường về nhà.

Gregor cũng nói về Corey rằng: "Nếu con tôi không có người mẹ nghiện ma túy thì chắc hẳn nó vẫn còn sống." Đồng thời, hắn cũng chỉ ra Micciolo có liên quan đến cái chết của Corey: “Khi bé về đến nhà, tôi biết có gì đó bất thường trong bụng con."

Đến thời điểm hiện tại, Gregor vẫn phủ nhận cáo buộc với tội danh Giết người cấp độ một và Hành hạ trẻ em kéo dài. Hiện Gregor vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù Quận Ocean (New Jersey, Mỹ) và phải đối mặt với cuộc sống sau song sắt nếu bị kết án.

