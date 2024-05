Hình ảnh máy bay di chuyển chằng chịt trên bầu trời gây choáng, dân mạng tấm tắc ngợi khen một điều

Mới đây, Plane Finder gây chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh giao thông trên bầu trời tại châu Âu trong khoảng thời gian 12h - 14h (theo giờ UTC). Đoạn clip ngắn nhận được hơn 50 nghìn lượt thả tim cùng hàng trăm lượt bình luận.

Dân tình không khỏi bất ngờ với những đường bay chằng chịt trên khắp châu Âu. Hàng loạt lời khen được gửi tới cho hệ thống không lưu, cho rằng họ đã điều phối tài tình để các chuyến bay diễn ra một cách thuận lợi.

Hình ảnh các chuyến bay chằng chịt trên bầu trời châu Âu. Nguồn: Plane Finder

Châu Âu ghi nhận 10,2 triệu chuyến bay trong năm 2023

"Rất ấn tượng. Bộ phận không lưu chắc chắn đã phải rất vất vả để điều hướng cho các chuyến bay. Họ đã phải giữ sự tập trung đến mức tối da. Xin ngả mũ cho những người đang làm nhiệm vụ đó", một người cho hay.

"Thật khó tin. Tôi không biết bằng cách nào họ có thể hoàn thành tất cả những chuyến bay một cách thuận lợi", tài khoản khác chia sẻ.

Theo Tổ chức An toàn hàng không châu Âu (Eurocontrol), châu Âu ghi nhận 10,2 triệu chuyến bay trong năm 2023, tăng 10% so với năm 2022 và phục hồi tới 92% nếu so với thời điểm trước đại dịch. Cao điểm năm ngoái diễn ra vào ngày 7/7/2023 với tổng cộng 34.367 chuyến bay.

Số lượt khách tại 40 sân bay hàng đầu châu Âu từ tháng 1-11/2023 là 1,19 tỷ, tăng 21% so với năm 2022.

Hình ảnh một chuyến bay dân dụng tại châu Âu

Eurocontrol cũng cho biết khu vực có số chuyến bay dày nhất là Benelux (liên minh kinh tế bao gồm Bỉ, Hà Lan và Luxembourg), vùng Đông Bắc nước Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Nơi đây là điểm giao thoa giữa giao thông từ Bắc Âu đến Tây Nam và giao thông từ Trung Âu sang phía Tây.