Vươn ra biển lớn - Hải trình được kiến tạo từ những giá trị bền vững của ACB

Kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ lạm phát, tăng trưởng chậm đến bất ổn chính trị. Trong bối cảnh đó, câu chuyện “vươn ra biển lớn” của doanh nghiệp Việt không đơn thuần là mở rộng quy mô, mà là một hải trình khắc nghiệt đòi hỏi các doanh nghiệp phải sở hữu một bản sắc riêng và một nền tảng quản trị bền vững. Giữa làn sóng hội nhập, ACB chọn cho mình một lối đi khác biệt: kiên trì bồi đắp nội lực từ chính sự thịnh vượng của cộng đồng.

Được xướng tên tại Giải thưởng WeChoice Awards 2025 - hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” với ACB là sự ghi nhận cho một triết lý kinh doanh gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội, một hành trình bền bỉ viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng cách giữ vững gốc rễ để đi xa hơn và mạnh mẽ hơn.

Lấy “kiến tạo giá trị chung” làm bệ phóng vươn xa

Khát vọng vươn tầm của ACB không bắt nguồn từ những chiến lược tăng trưởng nóng mà được dẫn dắt bởi một triết lý quản trị mang tính thời đại của Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy: “Niềm tin chỉ có thể gây dựng bằng những điều tử tế, nhất quán và minh bạch.” Nhận thức vai trò là một phần trong cấu trúc xã hội của doanh nghiệp, ACB cho rằng, muốn phát triển ổn định trong dài hạn, doanh nghiệp phải góp phần xây dựng sự ổn định cho chính nơi mình đang hoạt động.

Từ đây, ngân hàng chuyển hướng tiếp cận từ CSR (Corporate Social Responsibility - trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) sang CSV (Creating Shared Value - kiến tạo giá trị chung). Khác với hoạt động thiện nguyện truyền thống - thường là phần “cho đi” sau khi có lợi nhuận, CSV cho phép tích hợp giải quyết các bài toán xã hội vào ngay trong mô hình kinh doanh cốt lõi. Thay vì các hoạt động rời rạc, từng chương trình đều được gắn với chiến lược dài hạn, có đối tác chuyên môn và cơ chế đánh giá tác động cụ thể.

Đây là bước chuyển mình quan trọng, khi ngân hàng không xem trách nhiệm xã hội là hoạt động bổ trợ bên lề, mà coi việc giải quyết các thách thức của cộng đồng là mục tiêu trong kinh doanh. Giá trị chung sẽ là chất liệu để đạt được hiệu quả, và hiệu quả lại tạo ra nguồn lực để tiếp tục phụng sự cộng đồng.

Bên cạnh những lợi ích xã hội, mô hình CSV còn là bệ phóng cho sự tăng trưởng dài hạn, là “hộ chiếu” để ACB bước vào những sân chơi toàn cầu với một tâm thế đĩnh đạc. Trong bối cảnh ngành tài chính thế giới ngày càng chú trọng vào các chuẩn mực ESG, tư duy đặt con người và hành tinh vào trái tim của mọi quyết định đã giúp ACB chủ động thích ứng và giữ vững sự ổn định. Khi ngân hàng đóng góp cho cộng đồng bằng những giải pháp nhân văn, niềm tin từ khách hàng sẽ trở thành nội lực, đưa bản lĩnh và tinh thần Việt hiện diện rõ nét trên bản đồ khu vực.

Theo ACB, trong giai đoạn 2025 - 2030, chiến lược phát triển bền vững và chiến lược 5 năm của ngân hàng sẽ tập trung vào 3 hướng: củng cố nội lực và “tăng cường sức đề kháng” bằng việc nâng cấp quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế, thúc đẩy số hóa ở chiều sâu và củng cố chất lượng tài sản; tích hợp yếu tố phát triển bền vững vào mọi quyết định kinh doanh và xây dựng một hệ sinh thái giá trị chung - nơi khách hàng, doanh nghiệp, cộng đồng và chính ngân hàng đều hưởng lợi.

Ba trụ cột cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững

Tiếp cận trách nhiệm xã hội một cách có hệ thống, mỗi chương trình đều được ACB lên kế hoạch cẩn thận, kỹ lưỡng như một khoản đầu tư có tác động dài hạn. Từ vai trò hỗ trợ, giúp đỡ, ACB trở thành người “kiến tạo” giá trị để mang lại hiệu quả lâu dài cho cộng đồng.

Trong đó, sức khỏe, giáo dục và môi trường - những vấn đề mang tính nền tảng của Việt Nam hôm nay, sẽ là ba ưu tiên cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2025-2030 của ngân hàng.

Ở lĩnh vực sức khỏe, ACB chọn đứng về nhóm dễ tổn thương nhất: trẻ em mắc ung thư. Ngân hàng không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị mà còn nỗ lực hàn gắn những khoảng cách về cơ hội sống, biến nguồn lực tài chính thành tinh thần “tạo lại sự công bằng cho sinh mệnh”, giảm tải áp lực cho cả gia đình và cộng đồng y tế.

Ở trụ cột Giáo dục - nơi tạo ra năng lực quốc gia, thay vì trao học bổng, ngân hàng xây dựng một lộ trình tiếp sức toàn diện từ đào tạo sinh viên (mentoring), nghiên cứu ESG đến các gói tài chính ưu đãi cho người trẻ. Đây là cách ACB bồi đắp chất lượng cho những tài năng trẻ – lực lượng nòng cốt đảm nhận vai trò hiện thực hóa khát vọng đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân mà quốc gia đang hướng tới.

Trên khía cạnh Môi trường và Đa dạng sinh học, ACB tiếp tục khẳng định vai trò của một trong những ngân hàng tiên phong triển khai ESG ở Việt Nam. Với ngân hàng, đầu tư bảo tồn không còn là lựa chọn đạo đức mà là lựa chọn sống còn. Từ những dự án bảo vệ rừng đến khôi phục nguồn nước, ngân hàng hiểu rằng thiên nhiên là nền móng của sự ổn định kinh tế. Cùng với đó, Khung tài chính bền vững thúc đẩy tín dụng xanh và tín dụng xã hội của ACB cũng tăng từ hạn mức 4000 tỷ đồng vào năm 2024 lên 5000 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Ba lĩnh vực, ba bài toán khác nhau song đều phản ánh định hướng xuyên suốt của ACB: kiến tạo giá trị đề giải quyết những vấn đề căn bản của quốc gia, đồng thời củng cố sự bền vững cho chính ngân hàng. Với ACB, "vươn mình ra biển lớn" không phải là một hải trình đơn độc mà là sự cộng hưởng từ sức mạnh nội tại và niềm tin cộng đồng. Mỗi bước tiến ra đại dương đều được tạo nên từ nỗ lực phụng sự, nơi những giá trị thực dành cho con người trở thành động lực lớn nhất để ngân hàng vươn xa.

Hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, ACB khẳng định vị thế trong khối ngân hàng tư nhân nhờ chiến lược ngân hàng bán lẻ hiệu quả, quản trị minh bạch, kỷ luật rủi ro và lấy khách hàng làm trọng tâm. Ngân hàng duy trì hiệu suất sinh lời (ROE) ở nhóm dẫn đầu cùng tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành trong nhiều năm, chứng minh năng lực tài chính vững mạnh và ổn định. Đặc biệt, ACB là đơn vị tiên phong tích hợp ESG vào nền tảng vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh thông qua các gói tín dụng ưu đãi và cam kết hướng tới mục tiêu Net Zero. Song song với kinh doanh, ngân hàng không ngừng lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường thiết thực. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao vị thế của ACB trên bản đồ tài chính khu vực mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia.



