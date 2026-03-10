CSGT yêu cầu 291 chủ xe có biển số sau KHẨN TRƯƠNG nộp phạt nguội theo nghị định

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo về kết quả xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 27/2/2026, lực lượng chức năng đã ghi nhận 291 trường hợp ôtô vi phạm và bị xử lý phạt nguội.

Qua tổng hợp dữ liệu, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vượt đèn đỏ, lấn làn, đè vạch kẻ đường, rẽ trái tại nơi có biển cấm và dừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt. Trong số này, lỗi lấn làn và đè vạch kẻ đường chiếm số lượng áp đảo với 217 trường hợp, trở thành hành vi vi phạm phổ biến nhất được phát hiện trong đợt kiểm tra.

Cơ quan chức năng đã công khai danh sách các phương tiện vi phạm để chủ xe tra cứu, đồng thời yêu cầu những trường hợp liên quan sớm liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm cụ thể gồm:

12H-048.51; 14A-125.83; 14A-249.85; 14A-371.26; 14A-417.14; 14A-775.62; 14K-108.15; 15A-297.36; 15C-217.47; 15H-002.93; 15K-456.41; 17A-251.08; 18A-089.57; 19D-000.69; 20A-290.58; 20A-733.06; 20B-016.69; 20C-023.99; 28C-026.76; 29A-087.58; 29A-441.84; 29A-813.84; 29A-844.65; 29A-921.47; 29B-082.70; 29C-874.02; 29D-410.18; 29E-487.32; 29H-254.61; 29H-276.34; 29H-720.55; 29K-201.18; 29V-1458; 30A-342.68; 30B-202.61; 30C-135.99; 30E-255.57; 30E-525.27; 30E-710.13; 30E-751.16; 30G-040.36; 30G-469.01; 30G-573.51; 30G-686.84; 30H-491.69; 30H-770.61; 30K-778.82; 30K-9023; 30L-402.19; 30L-4528; 30L-474.19; 30M-637.67; 30S-1905; 34A-216.72; 34A-771.36; 35A-335.06; 35B-012.12; 36H-079.19; 49H-034.49; 50E-112.46; 50H-550.36; 51L-256.42; 60K-530.82; 88C-015.08; 88D-003.83; 89C-208.08; 89H-043.65; 98A-003.96; 98A-006.18; 98A-016.37; 98A-022.21; 98A-029.34; 98A-043.88; 98A-050.41; 98A-054.85; 98A-055.83; 98A-059.55; 98A-094.59; 98A-117.94; 98A-126.37; 98A-129.34; 98A-132.83; 98A-137.58; 98A-150.57; 98A-161.39; 98A-171.28; 98A-185.94; 98A-194.16; 98A-196.94; 98A-207.31; 98A-217.68; 98A-223.80; 98A-232.19; 98A-232.66; 98A-232.72; 98A-233.94; 98A-234.60; 98A-235.81; 98A-255.32; 98A-266.25; 98A-272.81; 98A-274.51; 98A-277.47; 98A-280.11; 98A-298.15; 98A-298.86; 98A-318.23; 98A-332.11; 98A-360.22; 98A-364.91; 98A-377.39; 98A-384.78; 98A-389.82; 98A-401.90; 98A-404.93; 98A-418.11; 98A-427.50; 98A-457.93; 98A-469.22; 98A-503.87; 98A-516.31; 98A-550.25; 98A-550.57; 98A-566.18; 98A-567.59; 98A-568.58; 98A-577.70; 98A-590.96; 98A-638.55; 98A-669.06; 98A-672.69; 98A-702.04; 98A-705.24; 98A-709.83; 98A-719.64; 98A-724.21; 98A-739.58; 98A-746.35; 98A-782.06; 98A-807.17; 98A-813.53; 98A-815.60; 98A-835.44; 98A-835.50; 98A-856.66; 98A-865.72; 98A-908.16; 98A-914.29; 98A-916.54; 98A-922.66; 98A-925.41; 98A-931.15; 98A-938.06; 98A-944.50; 98B-017.95; 98B-030.96; 98B-123.34; 98B-159.47; 98C-063.84; 98C-072.11; 98C-148.67; 98C-166.67; 98C-207.62; 98C-210.72; 98C-258.99; 98C-286.32; 98C-286.63; 98C-288.70; 98C-326.97; 98C-330.16; 98C-332.16; 98C-345.95; 98C-346.64; 98C-360.45; 98C-370.23; 98F-013.15; 98G-004.90; 98H-035.89; 98H-053.28; 98H-077.46; 98H-079.37; 98K-5829; 98K-7984; 98K-9376; 98LD-011.58; 99A-095.70; 99A-255.95; 99A-311.13; 99A-316.65; 99A-533.48; 99A-567.12; 99A-592.56; 99A-725.25; 99A-833.77; 99A-893.38; 99A-955.80; 99A-997.51; 99B-049.42; 99B-110.22; 99B-122.00; 99B-184.64; 99B-190.02; 99B-267.68; 99B-293.37; 99C-115.01; 99C-196.05; 99H-042.52; 99H-074.88; 99H-075.68; 99L-2825.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hoặc vạch kẻ đường có thể bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Đối với hành vi chuyển làn không đúng nơi cho phép, không bật tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn sai quy định(mỗi lần chỉ được chuyển sang làn liền kề), mức phạt dao động từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Đáng chú ý, nếu đi sai làn dẫn đến tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm quy định về làn đường, biển báo và vạch kẻ đường nhằm hạn chế vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.