'Vua xe ga' 125cc của Honda trình làng: ngoại hình hệt 'huyền thoại' Spacy, giá quy đổi chỉ từ 28 triệu đồng

Liên doanh Sundiro Honda hiện giữ vị thế hàng đầu trong phân khúc xe tay ga 125cc tại thị trường Trung Quốc nhờ chiến lược đa dạng sản phẩm, mức giá cạnh tranh và trang bị hiện đại.

Mới đây, hãng tiếp tục củng cố sức mạnh khi giới thiệu mẫu NS125U 2025 hoàn toàn mới, với thiết kế gợi nhớ đến dòng Honda Spacy từng rất được ưa chuộng. Mức giá khởi điểm chỉ từ 7.580 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng) và cao nhất 8.880 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng), giúp NS125U dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng.

Điểm đáng chú ý, Sundiro Honda cung cấp nhiều phiên bản để phù hợp với nhu cầu khác nhau. Ở mức cơ bản nhất, phiên bản phanh tang trống chỉ có giá 7.580 nhân dân tệ (28 triệu đồng)

Người dùng chỉ cần bỏ thêm 400 nhân dân tệ (1,48 triệu đồng) sẽ có thêm cốp sau tiện lợi. Phiên bản CBS, đảm bảo an toàn hơn khi phanh, có giá 8.180 nhân dân tệ (30 triệu đồng), hoặc 8.380 nhân dân tệ (31 triệu đồng) nếu kèm cốp sau.

Cao cấp nhất là bản ABS với giá 8.880 nhân dân tệ, trang bị hệ thống chống bó cứng phanh hiện đại. Với mức giá này, NS125U trở thành đối thủ đáng gờm, thậm chí rẻ hơn Honda Vision tại Việt Nam.

Về sức mạnh, NS125U sử dụng động cơ eSP 125cc làm mát bằng gió của Honda, đạt công suất tối đa 9,38 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10Nm – nhỉnh hơn một chút so với Vision. Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 90 km/h, phù hợp cho việc đi lại hàng ngày lẫn những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Công nghệ khởi động ACG giúp xe nổ máy êm gần như không gây tiếng động. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là điểm mạnh: mức tiêu thụ công bố chỉ 1,9 lít/100 km.

Với bình xăng 5,7 lít, xe có thể đi quãng đường hơn 200 km sau mỗi lần đổ đầy. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi cùng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của Honda giúp chiếc xe vận hành ổn định, có thể dùng 3–5 năm mà không cần sửa chữa lớn.

Về tính thực tiễn, NS125U được xem là mẫu xe tay ga “đa năng” với sàn để chân phẳng rộng 430 mm, vừa mang lại sự thoải mái, vừa tăng khả năng chở đồ. Cốp dưới yên đủ chứa mũ bảo hiểm 3/4 cùng áo mưa và vật dụng cá nhân. Ngoài ra, xe có thêm hộc chứa phía trước và cổng sạc nhanh 20W, giúp người dùng tiện lợi hơn trong di chuyển đô thị.

Kích thước tổng thể dài 1.890 mm, trọng lượng 105 kg cùng yên xe cao 740 mm khiến NS125U dễ điều khiển, ngay cả với người có chiều cao khiêm tốn khoảng 1m60. Đây được xem là lựa chọn phù hợp với người mới lái và nữ giới. Dù chỉ trang bị đồng hồ analog và chìa khóa cơ truyền thống, NS125U vẫn được đánh giá cao nhờ độ bền bỉ, chi phí bảo dưỡng thấp và sự tin cậy vốn có của thương hiệu Honda.

Với mức giá cạnh tranh, thiết kế gọn gàng và hiệu năng mạnh mẽ, Sundiro Honda NS125U 2025 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe tay ga “quốc dân” mới, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu của liên doanh này trên thị trường xe máy Trung Quốc.