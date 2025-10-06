Camera iPhone 17 Pro Max có hơn 16 Pro Max? Hãy xem những ảnh này sẽ rõ

Mỗi khi Apple ra mắt dòng iPhone mới, ngoài những nâng cấp về sức mạnh chip xử lý hay thời lượng pin, thì camera luôn là điều mà người dùng quan tâm nhất. Điều này càng đúng với dòng cao cấp. Với dòng iPhone 17 vừa ra mắt, bên cạnh sức mạnh vượt trội của chip A-series thế hệ mới, camera tiếp tục được khẳng định là tính năng chủ chốt.

Như thường lệ, các phiên bản Pro và Pro Max chính là nơi Apple tích hợp công nghệ chụp ảnh tiên tiến nhất. Vậy, liệu một năm nâng cấp (từ iPhone 16 Pro Max lên 17 Pro Max) có mang lại sự khác biệt? Hãy cùng tôi có một cái nhìn tổng quan qua trải nghiệm nhanh dưới đây.

Đầu tiên, hãy so sánh sơ bộ về camera trên cả hai máy

Cụm camera trên iPhone 17 Pro Max đã thay đổi thiết kế, kéo dài hết chiều ngang mặt lưng. Cách bố trí mới này không chỉ giúp máy bớt chông chênh hơn khi đặt trên bàn mà còn có thể là bước đi để Apple đồng bộ ngôn ngữ thiết kế camera với dòng iPhone Air vừa ra mắt.

Ngoài thiết kế, bản thân các ống kính cũng nhận được những cải tiến đáng hoan nghênh.

Thay đổi đáng kể nhất nằm ở camera Telephoto với cảm biến lớn hơn 56%. Cảm biến này có độ phân giải 48MP và đi kèm với ống kính zoom quang 4x. Tuy có giảm mức zoom quang so với iPhone 16 Pro Max, nhưng trên thực tế đây có thể là lựa chọn hợp lý hơn cho đa số tình huống chụp, đặc biệt khi chụp chân dung hoặc vật thể ở khoảng cách vừa phải.

Trong khi đó, camera chính và camera góc siêu rộng (Ultra-wide) vẫn giữ nguyên phần cứng so với 16 Pro Max.

Một thay đổi bất ngờ là việc chuyển sang sử dụng cảm biến vuông cho camera trước. Điều này cho phép iPhone 17 Pro Max có thể chụp ảnh phong cảnh (landscape) ngay cả khi bạn đang giữ điện thoại theo chiều dọc. Đây quả thực là một tính năng rất thú vị. Camera trước cũng được nâng cấp lên độ phân giải 18MP cao hơn, hứa hẹn mang lại chi tiết tốt hơn cho những bức ảnh selfie.

Sơ lược thông số giữ iPhone 17 Pro / Pro Max và thế hệ trước.

So sánh nhanh chất lượng ảnh giữa iPhone 16 Pro Max và 17 Pro Max

Tiếp theo, hãy cùng nhìn vào chất lượng ảnh thực tế. Toàn bộ hình ảnh đều chưa qua chỉnh sửa, giữ nguyên màu và độ sáng gốc. Điều kiện chụp trong những ngày mưa gió, thời tiết có phần mù mịt và thiếu sáng tự nhiên, nên màu sắc tổng thể không được sặc sỡ và rực rỡ như những bức ảnh nắng đẹp. Một số ảnh được chụp bằng iPhone 17 Pro, số khác từ iPhone 17 Pro Max - cấu hình camera của hai mẫu này là giống nhau, chỉ là máy nào tiện đang ở gần thì tôi dùng thôi.

So sánh Ultra-Wide ngược sáng

Như đã nói ở trên, về cơ bản thì iPhone 17 Pro và Pro Max sử dụng cùng một cảm biến góc siêu rộng như iPhone 16 Pro và Pro Max. Tuy nhiên, có một thay đổi vô cùng quan trọng về phần mềm và xử lý.

Với thế hệ trước, chúng ta chỉ có thể tận dụng tối đa cảm biến 48MP của Ultra-Wide khi chụp ở định dạng ProRAW. Nếu sử dụng mặc định, ảnh chỉ giới hạn ở mức 12 megapixels. Nhưng năm nay, với iPhone 17 Pro và Pro Max, ống kính Ultra-Wide có thể chụp ảnh 24 megapixel ngay cả ở thiết lập mặc định và định dạng HEIC thông thường.

Nhìn nhanh, hai ảnh trên cho cảm giác gần như tương đương: bầu trời u ám vẫn giữ được chuyển sắc, vùng tối trong phòng không bị bệt và chủ thể nằm ở mép khung hình vẫn rõ hình khối. Tuy vậy, xét về độ phân giải đầu ra đã có khác biệt: ảnh từ iPhone 16 Pro Max ở mức ~12MP (3024×4032), còn iPhone 17 Pro ở ~24MP (4284×5712). Đó là con số; còn khi soi kỹ thì sao?

Khi phóng to bức ảnh góc siêu rộng ở mức hơn 300%, sự khác biệt bắt đầu lộ rõ.

Phần lông của chú mèo bên khung cửa trên ảnh từ iPhone 17 Pro hiện lên rõ ràng và tách bạch hơn, các sợi lông mảnh không bị bệt lại. Đồng thời vùng sáng tối được cân bằng tốt hơn, nền trời ngoài cửa sổ ít bị ám và chi tiết cảnh vật xa vẫn giữ được độ trong, cảm giác ảnh 17 Pro "sạch" hơn, ít bị kiểu như bị dính lại do khử nhiễu mạnh tay.

Macro ở camera 1x, ngược sáng

Ở bức macro 1x chụp ngược sáng này, phần lông mũi chú mèo trên ảnh từ iPhone 17 Pro trông sắc nét và tách bạch hơn hẳn so với 16 Pro Max. Tông da, lông và mũi mèo bên 17 Pro thiên về màu tự nhiên, trong khi bên 16 hơi ngả vàng nhẹ.

Ở một góc khác với chế độ macro, sự khác biệt tiếp tục lặp lại: ảnh từ iPhone 17 Pro vẫn cho chi tiết lông mèo rõ và tách bạch hơn, đặc biệt ở vùng quanh má và cằm.

Ngoài ra, khả năng kiểm soát bóng đổ (shadow) cũng tốt hơn một chút - phần lông trắng phía dưới không còn quá chìm vào vùng tối mà giữ được lớp lang, giúp ảnh trông trong trẻo và thật hơn. iPhone 16 Pro Max vẫn rất tốt, nhưng khi đặt cạnh thế hệ mới, cảm giác ảnh hơi tối và thiếu độ chuyển mượt giữa sáng - tối.

Nhìn tổng thể, sự cải thiện không phải quá rõ ràng nhưng có thể nhận thấy ngay khi chụp kiểu cận cảnh có hậu sáng phức tạp: iPhone 17 Pro không chỉ giữ được độ chi tiết cao mà còn làm chủ ánh sáng tốt hơn, giúp ảnh macro tự nhiên và hơn so với thế hệ trước.

Khi phóng lớn ảnh macro này lên khoảng 200%, sự khác biệt trở nên rất dễ nhận ra.

Ở phía bên phải (iPhone 17 Pro), từng sợi ria mép của chú mèo hiện lên sắc nét và tách bạch, nhìn thấy rõ độ mảnh. Trong khi đó, ảnh từ iPhone 16 Pro Max thì nhiều sợi ria nhỏ gần như biến mất hoặc bị làm mờ bởi thuật toán khử nhiễu. Ngoài phần ria mép, vùng lông trắng quanh mũi trên ảnh 17 Pro cũng giữ được nhiều chi tiết vi mô và cảm giác có độ sâu hơn, trong khi 16 Pro Max thiên về làm mịn, khiến ảnh trông phẳng và kém chiều sâu.

Ngoài ra, tông màu cũng khác biệt: ảnh từ iPhone 16 Pro Max hơi ngả vàng, làm vùng lông trắng và phần mũi mèo có chút ấm hơn thực tế. Ngược lại, iPhone 17 Pro giữ màu trung tính và trong trẻo hơn, giúp tông lông trắng trông tự nhiên.

Ngược sáng, thời điểm hoàng hôn

Ở cùng một góc và tiêu cự, sự khác biệt khi chụp ngược sáng là khá rõ.

Ảnh từ iPhone 17 Pro giữ được nhiều chi tiết hơn ở vùng tối: khuôn mặt mèo không còn chìm trong bóng đen, các sợi ria và viền đầu mèo hiện rõ.

Thuận sáng với 2x

Thử chụp zoom 2x, thoạt nhìn thì hai bức ảnh không có gì khác nhau.

Nhưng các con số cho thấy khi chụp tự động ở cùng một điều kiện, thuật toán đo sáng/ISO/shutter trên iPhone 17 có thể đã được điều chỉnh thông minh hơn: ưu tiên tốc độ chụp cao hơn để ảnh ít rung mờ, chấp nhận tăng ISO một chút (nhưng nhờ xử lý noise tốt hơn nên ảnh vẫn sạch). Đây là lý do ảnh 17 Pro thường "nét" hơn trong điều kiện chụp tay.

Khi zoom sâu bức ảnh này, phần gân lá cho thấy sự khác biệt quá rõ và không còn gì phải tranh luận.

Ảnh từ iPhone 17 Pro (bên phải) giữ trọn các đường gân li ti, nhìn thấy cả lớp tế bào mỏng ở mép lá; viền lá mảnh và gọn, không bị nhoè. Ngược lại, ảnh từ iPhone 16 Pro Max (bên trái) đã bắt đầu bệt, các gân nhỏ hòa vào nhau và mép lá mất chi tiết, nhất là ở vùng tiếp xúc với giọt nước.

Tiêu cự 5x trên iPhone 16 Pro Max so với 4x trên iPhone 17 Pro Max thì sao?

Như đã đề cập ở trên, năm nay iPhone 17 Pro Max có thay đổi khá đáng kể ở camera telephoto: từ tiêu cự 5x quen thuộc trên iPhone 16 Pro Max chuyển xuống 4x, nhưng đi kèm cảm biến lớn hơn và độ phân giải 48MP. Vậy sự khác biệt này thể hiện thế nào trong thực tế?

Nhìn qua tưởng như hai tấm ảnh giống nhau: cùng độ phân giải 3024×4032, cùng chụp ở điều kiện thuận sáng và đều đang ở mức zoom khoảng tương đương (4x - 5x). Nhưng khi quan sát kỹ, tôi khá bất ngờ vì ảnh từ iPhone 17 Pro Max chi tiết hơn hẳn.

Lông mèo sắc và tách bạch, vùng sáng tối mượt, nền phía sau dù đã mờ do độ sâu trường ảnh nhưng vẫn giữ được các đường nét nhà cửa rõ ràng. Ngược lại, ảnh từ iPhone 16 Pro Max lại cho cảm giác hơi "mờ mờ", chi tiết lông bị hòa vào nhau và có vẻ khử nhiễu mạnh hơn. Khác biệt này đến từ cảm biến tele mới của iPhone 17 Pro Max: kích thước lớn hơn 56%, độ phân giải 48MP và tiêu cự 4X ít rung hơn, giúp ảnh ổn định và giàu chi tiết dù zoom ít hơn một chút so với 5X. Nói cách khác, năm nay Apple giảm "số zoom" nhưng nâng chất lượng thật, khiến ảnh tele dễ dùng và nét vi mô hơn hẳn.

Tiếp tục với một bối cảnh khó hơn - quán cà phê ánh sáng yếu, ISO đã nhảy lên hơn 1000 - để so khả năng của 4x và 5x.

Nhìn tổng quan, cả hai tấm ảnh đều giữ được bố cục và màu sắc ổn, không quá khác biệt ở mức nhìn thường. Tuy nhiên, khi soi kỹ vào chi tiết bìa album và các đường vân trên thảm, ảnh từ iPhone 17 Pro Max "ngon" hơn hẳn: chữ và đường nét gọn, không bị lem, trong khi ảnh từ 16 Pro Max bắt đầu bệt và hơi nhoè do xử lý nhiễu.

Tiếp tục ở cùng quán cà phê nhưng đổi góc chụp khác, so sánh trực tiếp 4x của iPhone 17 Pro Max và 5x của iPhone 16 Pro Max.

Khi zoom kỹ, sự khác biệt hiện rõ: dòng chữ "Warm Tips" trên tấm biển nhỏ bên trái (ảnh iPhone 16 Pro Max) gần như hòa thành mảng mờ nhòe, trong khi ở iPhone 17 Pro Max chữ vẫn đọc được từng ký tự dù khá nhỏ.

Cành hoa ở tiền cảnh trên ảnh 17 Pro Max cũng có các đường viền gọn và tách bạch hơn; phần lá không bị dính vào nhau, màu xanh và bông hoa có nhiều sắc độ thay vì thành một khối phẳng. Ngoài ra, vùng ánh sáng hồng tím phía sau được tái tạo mịn và đều hơn, trong khi ảnh 16 Pro Max dễ thấy màu bị bệt.

Ánh sáng ban ngày, camera 2x

Chuyển sang bối cảnh sáng ban ngày với camera 2X - chế độ "an toàn" mà nhiều người hay dùng để chụp cận cảnh vừa đủ mà không méo hình. Điều kiện ánh sáng lý tưởng, ISO thấp (64), tốc độ màn trập nhanh, giúp cả hai máy đều có lợi thế.

Nhìn tổng thể, hai ảnh gần như tương đồng về độ sáng, màu sắc và độ tương phản.

Khi phóng to gần 400%, sự khác biệt trở nên rõ rệt: phần bản lề cửa sổ ở ảnh iPhone 16 Pro Max (bên trái) bị bệt và mờ, đường viền gỗ gần như tan chảy thành mảng nâu. Trong khi đó, ảnh từ iPhone 17 Pro Max vẫn giữ được kết cấu sắt rỉ, từng đường nứt và thớ gỗ hiện ra sắc nét.

Nhìn chung thì ở thử nghiệm ngày, khi chụp toàn cảnh ở điều kiện sáng đầy đủ, hai máy có vẻ ngang ngửa và khó phân biệt bằng mắt thường. Nhưng khi yêu cầu chất lượng cao hơn, như in ấn, crop sâu hay xem trên màn hình lớn, camera của iPhone 16 Pro Max bắt đầu lộ rõ giới hạn.

Còn zoom 8x?

Năm nay Apple đẩy mạnh quảng bá zoom 8X trên iPhone 17 Pro, coi đây là mức zoom mang đến chất lượng tiệm cận zoom quang học. Về bản chất, zoom 8X trên cả hai máy đều là crop kỹ thuật số chứ không phải quang học thuần. Vậy thế hệ mới có vượt trội hơn đời trước không?

Nhờ cảm biến tele 48MP mới của iPhone 17 Pro Max, ảnh bên trái vẫn giữ được độ chi tiết rất tốt. Điển hình là phần da mặt và vai của nữ ca sĩ không bị bệt, vẫn thấy rõ đường nét, nếp vải và ánh sáng sân khấu. Trong khi đó, ảnh từ iPhone 16 Pro Max (bên phải) bắt đầu vỡ hạt nhẹ, vùng da mịn quá mức và mất texture, nhất là ở những vùng sáng mạnh.

Quang sai thì sao?

Một phép thử nhanh chụp ngược nắng dưới tán cây để kiểm tra mức độ quang sai và hiện tượng lóe sáng (flare) của ống kính.

Nhìn qua, cả hai đều khó tránh khỏi viền tím và quầng sáng khi tia nắng chiếu xuyên qua lá. Tuy nhiên, ảnh từ iPhone 17 Pro Max (bên phải) kiểm soát tốt hơn: quầng sáng nhỏ gọn, màu sắc không loang quá rộng và vùng lá xung quanh vẫn giữ được độ xanh tự nhiên. Trong khi đó iPhone 16 Pro Max (bên trái) xuất hiện các vệt tím - xanh rõ hơn, flare to và ăn sâu vào vùng tán lá khiến chi tiết bị loang và tương phản giảm mạnh.

Khi phóng to gần 200%, hiện tượng quang sai trên iPhone 16 Pro Max (bên trái) lộ rõ.

Các viền lá gần nguồn sáng bị loang khá mạnh, ánh nắng xuyên qua tạo ra viền sáng lem và làm chi tiết lá mất độ sắc. Trong khi đó, ảnh từ iPhone 17 Pro Max (bên phải) có thể giữ các mép lá sắc nét và phân tách rõ ràng dù vẫn đang chụp trực diện vào mặt trời. Điều này cho thấy Apple đã cải tiến ống kính và thuật toán xử lý quang sai trên thế hệ mới, giúp ảnh ngược sáng trong trẻo và tự nhiên hơn.

Camera selfie

Tất cả iPhone 17 đều được trang bị camera trước 18MP với cảm biến vuông. Theo Apple, thiết kế cảm biến này cho phép chụp ảnh hoặc quay video theo chiều ngang hoặc dọc mà không cần xoay máy. Cảm biến vuông cũng mang lại trường nhìn rộng hơn.

Nếu selfie góc thường, cả hai cũng không có gì khác biệt mấy.

Tuy nhiên, khả năng selfie góc rộng trên iPhone 17 Pro Max tạo khác biệt rõ rệt so với thế hệ trước.

Nhờ cảm biến vuông 18MP mới, trường nhìn được mở rộng đáng kể, dễ dàng đưa thêm bạn bè hoặc trọn vẹn khung cảnh phía sau vào ảnh mà không phải vươn tay quá xa.

Độ phân giải tăng từ 12MP lên 18MP cũng mang lại lợi thế chi tiết: tóc, râu hay kết cấu da hiện lên sắc nét hơn, đặc biệt hữu ích cho ảnh chụp cận mặt hoặc khi thực hiện video call. Bên cạnh đó, camera trước còn được bổ sung tính năng Center Stage, giúp tự động theo dõi và căn chỉnh người trong khung hình khi di chuyển, đem lại trải nghiệm quay video hay họp trực tuyến tự nhiên hơn.

Thậm chí là còn selfie được chế độ ngang quá rộng rãi mà không cần cầm ngang máy.

Đây là ưu điểm nổi bật của cảm biến vuông: nó cho phép máy crop và sử dụng tối đa dữ liệu cảm biến cho cả hai hướng ngang và dọc, mang lại một góc nhìn toàn cảnh ấn tượng ngay cả khi bạn giữ máy thẳng đứng.

Tạm kết



Qua loạt ảnh so sánh nhanh trong nhiều điều kiện như ngược sáng, thiếu sáng và zoom xa, iPhone 17 Pro Max cho thấy có sự nâng cấp về chất lượng camera so với thế hệ trước.

Những vấn đề cố hữu như lóa sáng (lens flare) khi chụp ngược nắng hay mất chi tiết khi zoom đã được khắc phục đáng kể. Khả năng xử lý Dynamic Range cũng được tối ưu, giúp làm sáng vùng tối mà vẫn giữ được độ sắc nét và màu sắc tự nhiên - đặc biệt hữu ích cho ai thích chụp hoàng hôn, quán cà phê ánh sáng phức tạp hoặc cảnh trong nhà có hậu sáng.

Camera trước nâng cấp lên 18MP cùng cảm biến vuông và tính năng Center Stage mang đến trải nghiệm selfie tiện lợi, dễ chụp nhóm, quay vlog hay video call chuyên nghiệp hơn.

Đây mới chỉ là trải nghiệm ban đầu. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng trong thời gian dài để đánh giá sâu hơn về hiệu suất video, chế độ chụp đêm, cũng như độ bền bỉ của phần cứng mới. Hãy cùng chờ đón bài phân tích chi tiết sắp tới.