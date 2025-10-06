Top smartphone tầm 5 triệu dành cho cả người già lẫn người trẻ: đẹp, xịn và giải trí “bao vui”

Samsung Galaxy A17 (8GB/128GB) – lựa chọn cân bằng cho ai thích sự ổn định

Galaxy A17 chính là kiểu “bạn đồng hành an toàn” cho những ai không muốn thử nghiệm gì quá mạo hiểm. Thiết kế trẻ trung, màu sắc dễ thương, cầm vừa tay, lại có bộ nhớ 8GB/128GB đủ để bạn lưu ảnh kỷ niệm, clip TikTok hay cả đống ứng dụng học tập.

Điểm cộng lớn là thương hiệu Samsung quen thuộc, dịch vụ bảo hành rộng rãi, khiến bạn hoàn toàn yên tâm khi gắn bó lâu dài.

Xiaomi Redmi 13 (8GB/128GB) – màn hình rực rỡ, sống ảo mê ly

Nếu bạn là team “mọi thứ phải lung linh, rực rỡ” thì Redmi 13 sẽ làm bạn hài lòng. Máy có màn AMOLED cực kỳ sắc nét, màu hiển thị sống động, xem phim cũng thích mà lướt mạng xã hội thì càng phê. Pin của em nó cũng khá ổn, cho bạn thoải mái dùng cả ngày dài.

Với mức giá dễ chịu hơn nhiều so với Samsung, Redmi 13 được coi là lựa chọn “ngon – bổ – rẻ” đúng nghĩa.

Tecno Pova 7 (8GB/128GB) – pin trâu dành cho game thủ và cú đêm

Nếu bạn hay than “máy hết pin nhanh quá” thì Tecno Pova 7 chính là câu trả lời. Viên pin khổng lồ giúp bạn cày game, xem phim hay lướt TikTok xuyên đêm mà không lo sạc giữa chừng. Hiệu năng cũng khá ổn, chiến tốt các game phổ biến.

Thiết kế lại cá tính, trẻ trung, rất hợp với những ai thích nổi bật một chút trong đám đông.

ZTE nubia Neo 3 5G (8GB/128GB) – giá mềm mà vẫn có 5G xịn sò

Trong khi nhiều mẫu máy cùng tầm giá chỉ dừng ở 4G, thì nubia Neo 3 lại chơi lớn khi trang bị hẳn 5G. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ được trải nghiệm tốc độ mạng “vèo vèo”, stream video hay lướt TikTok mượt hơn hẳn. Giá lại chỉ hơn 3 triệu – quá hời cho một chiếc máy 8/128.

Có thể thương hiệu chưa quen tai, nhưng chính sự “lạ” này lại khiến nó trở thành một lựa chọn thú vị cho những bạn trẻ thích sự khác biệt.

Samsung Galaxy A16 LTE (4GB/128GB) – "em út" dễ thương, giá dễ chịu

Nếu A17 có phần hơi “quá tầm” thì Galaxy A16 LTE chính là lựa chọn an toàn hơn về giá. Máy vẫn có RAM 4GB và bộ nhớ 128GB, màn hình Super AMOLED nét căng, đủ để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, xem phim, giải trí cơ bản.

Là “em út” trong nhà Samsung, A16 LTE nhẹ nhàng, dễ dùng và quan trọng là rất vừa túi tiền của học sinh, sinh viên.

Tóm tắt rất nhanh:

Muốn ổn định, thương hiệu uy tín → Galaxy A17 hoặc A16 LTE.

Muốn màn hình rực rỡ, giá hời → Redmi 13.

Muốn pin trâu, chơi game thỏa sức → Tecno Pova 7.

Muốn 5G rẻ mà chất → nubia Neo 3.

Vậy là chỉ với tầm giá 5 triệu, bạn đã có đủ “ứng cử viên sáng giá” để chọn một người bạn đồng hành công nghệ đúng gu của mình rồi.