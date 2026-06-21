Vừa nhận giải thưởng Michelin, 1 nhà hàng nằm ở ‘khu đất vàng’ của Hà Nội bất ngờ có thông báo đặc biệt

Đầu tháng 6 vừa qua, nhà hàng này đã được vinh danh ở hạng mục Michelin Selected (có chất lượng xuất sắc).

Sau gần một thập kỷ gắn bó với địa chỉ 70 Nguyễn Du (Hà Nội), nhà hàng Ngon Garden – một trong những điểm đến ẩm thực quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách quốc tế sẽ chính thức chia tay địa điểm này vào cuối tháng 6.

Thông tin này được bà Phạm Thị Bích Hạnh, Giám đốc Công ty Phúc Hưng Thịnh và là nhà sáng lập chuỗi Ngon Garden chia sẻ trên trang cá nhân.

Đính kèm hai bức ảnh chụp tại địa điểm số 70 Nguyễn Du vào ngày 1/3/2018 và ngày 21/6/2026, nữ doanh nhân không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình gần 10 năm của khu vườn ẩm thực giữa lòng Hà Nội.

Bà Hạnh chia sẻ lại thời điểm năm 2018 khi Ngon Garden bắt đầu đặt cơ sở tại số 70 Nguyễn Du

"Chỉ còn 9 ngày nữa, Ngon Garden sẽ chia tay nơi này", bà Hạnh viết.

Theo chia sẻ, từ tháng 7/2026, Ngon Garden sẽ chuyển về địa chỉ mới tại số 8 Dã Tượng. Bên cạnh đó, thương hiệu này cũng dự kiến khai trương thêm một cơ sở mới tại số 1B Đặng Thái Thân vào mùa thu năm nay.

Đối với nhiều thực khách Hà Nội, Ngon Garden Nguyễn Du không đơn thuần là một nhà hàng. Tọa lạc trong khu biệt thự Pháp cổ giữa trung tâm thành phố, nơi đây được biết đến với không gian sân vườn xanh mát, kiến trúc mang dấu ấn Đông Dương cùng thực đơn tập hợp nhiều món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Trong gần một thập kỷ hoạt động, địa chỉ này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các gia đình, doanh nhân, khách du lịch quốc tế cũng như nhiều sự kiện gặp gỡ, tiếp khách quan trọng.

Ngon Garden có không gian sân vườn rộng gần 3.000m2 nhìn thẳng ra hồ Thiền Quang

Theo bà Hạnh, thành công của Ngon Garden không chỉ đến từ nỗ lực của riêng người sáng lập mà còn là thành quả của cả một tập thể nhân sự cùng sự đồng hành của khách hàng trong suốt nhiều năm qua.

"Ngon Garden Nguyễn Du không chỉ là sự yêu thương, niềm tự hào của riêng mình, mà còn là của cả một tập thể những con người làm nên Ngon Garden và của nhiều khách hàng từ Hà Nội cũng như từ khắp nơi trên thế giới", bà chia sẻ.

Để khép lại hành trình tại số 70 Nguyễn Du, Ngon Garden sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kéo dài trong 9 ngày cuối cùng trước khi chuyển địa điểm. Nhà sáng lập thương hiệu ví khoảng thời gian này như một "lễ tốt nghiệp" của khu vườn đã gắn bó với biết bao kỷ niệm.

"Chúng tôi quyết định 9 ngày tiệc chia tay địa chỉ 70 Nguyễn Du giống như một lễ tốt nghiệp. Khu vườn sẽ rực rỡ đến ngày cuối cùng với khách hàng và sẽ đón chào một chương mới của Ngon Garden", bà Hạnh cho biết.

Việc rời khỏi địa chỉ Nguyễn Du đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu. Sau gần 10 năm xây dựng dấu ấn tại một trong những khu vực trung tâm nhất của Hà Nội, Ngon Garden đang chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng mới với các địa điểm được kỳ vọng tiếp tục kế thừa tinh thần "khu vườn giữa lòng phố" đã làm nên bản sắc của thương hiệu.