Hôm nay là Hạ chí, hãy nấu 2 món ăn trong đó có món hấp để "thanh lọc" tâm trí, trừ ẩm thấp, giải nhiệt

Đây là 2 món ăn đơn giản, dễ làm, đặc biệt phù hợp với thể trạng của người trung niên và người cao tuổi.

Hạ chí mang đến những ngày dài nhất, nhiệt độ tăng đột ngột và độ ẩm cao. Người trung niên và người cao tuổi thường có hệ tiêu hóa yếu hơn, và việc tiêu thụ nhiều rau có tính hàn như cà tím và dưa chuột có thể dễ dàng làm tổn hại đến dương khí của tỳ vị, dẫn đến đầy hơi, tiêu chảy và tay chân lạnh. Y học cổ truyền quan niệm rằng, "Ăn đồ chua vào mùa hè giúp làm dịu khí tim và tạo dịch cho cơ thể". Thực phẩm chua có thể giúp làm dịu hỏa khí phân tán trong tim, bổ sung dịch cơ thể bị mất trong mùa hè và nuôi dưỡng mạch máu và hệ tiêu hóa. Các món ăn hoặc thức uống có vị chua dịu có tác dụng rất tốt trong việc kích thích tiêu hóa, giải nhiệt, hỗ trợ làm dịu cảm giác mệt mỏi hoặc bứt rứt. Dưới đây là 2 món ăn chua đơn giản, dễ làm, phù hợp với thể trạng của người trung niên và người cao tuổi. Mỗi công thức đều bao gồm các bước nấu ăn chi tiết và lợi ích sức khỏe.

1. Thịt ức bò hầm cà chua (Nguyên liệu chua chính: cà chua)

Chuẩn bị nguyên liệu (cho 2-3 người)

500g thịt ức bò, 4 quả cà chua chín đỏ, 3 lát gừng, 1 cây hành baro lá, một ít muối, một chút nước tương và lượng nước vừa đủ.

Các bước sản xuất hoàn chỉnh

Bước 1: Rửa sạch và cắt thịt ức bò thành từng miếng vuông khoảng 3cm. Cho vào nồi nước cùng 2 lát gừng và nửa cây hành baro. Đun sôi trên lửa lớn. Khi bọt máu nổi lên mặt nước, hớt sạch rồi vớt thịt ức bò ra và rửa lại bằng nước ấm. Không nên rửa thịt bằng nước lạnh trong suốt quá trình để tránh thịt bị co lại và dai. Khía hình chữ X trên đầu quả cà chua, cho vào bát tô rồi đổ nước sôi lên và ngâm trong 2 phút. Bóc vỏ và cắt thành miếng nhỏ. Băm nhỏ phần hành baro và gừng còn lại rồi để riêng.

Bước 2: Cho một ít nước vào nồi, thêm cà chua thái miếng và xào trên lửa nhỏ trong 5 phút, cho đến khi nước tiết ra và cà chua mềm hoàn toàn. Cho thịt ức bò đã chần vào và xào đều cho đến khi bề mặt thịt ức bò được phủ đều nước sốt cà chua. Thêm một chút nước tương để tăng hương vị. Thêm nước sôi sao cho ngập hết các nguyên liệu; thêm gừng và hành baro vào, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức nhỏ nhất, đậy nắp và ninh trong 90 phút. Sau khi mở nắp, thêm muối cho vừa ăn và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 10 phút. Khi nước dùng hơi sánh lại, tắt bếp. Không cần thêm các loại gia vị mạnh như ớt hoặc hoa hồi.

Hiệu quả của món ăn

Cà chua chứa các axit hữu cơ tự nhiên có vị chua nhẹ, không gây kích ứng. Ăn cà chua vào ngày Hạ chí có thể giải khát, giảm khô miệng và khó chịu do nhiệt độ cao. Thịt ức bò có tác dụng làm ấm và bổ khí huyết, khi kết hợp với các chất axit trong cà chua, có thể thúc đẩy quá trình phân giải protein trong thịt, giảm gánh nặng tiêu hóa cho người trung niên và người cao tuổi. Nó cũng làm dịu chứng hỏa khí quá mức, cải thiện chứng hồi hộp, bốc hỏa và mất ngủ mùa hè, đồng thời nhẹ nhàng bổ khí huyết mà không gây lạnh hay có hại cho dạ dày.

2. Ức gà hấp chanh (nguyên liệu chua chính: chanh tươi)

Chuẩn bị nguyên liệu

1 phần ức gà, 1 quả chanh, vài lát gừng, một nhúm muối

Cách làm món ức gà hấp chanh

Bước 1: Rửa sạch ức gà, khía vài đường ngang nông để giúp gà thấm gia vị, xoa đều một ít muối lên bề mặt và ướp trong 10 phút. Rửa sạch chanh, cắt 2-3 lát mỏng và đặt chúng xuống đáy đĩa. Vắt lấy nước cốt của quả chanh còn lại và để riêng. Đặt các lát gừng dưới miếng ức gà.

Bước 2: Đặt miếng ức gà lên trên các lát chanh và gừng, rưới hết nước cốt chanh tươi lên, rồi đặt thêm 2 lát chanh nữa lên trên. Đun sôi nước trong nồi hấp, cho đĩa đựng ức gà vào và hấp ở lửa lớn trong 18 phút. Sau khi tắt bếp, để yên trong 3 phút trước khi lấy ra. Đổ bỏ phần nước thừa trên đĩa và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Hiệu quả của món ăn

Các axit hữu cơ trong chanh có vị tươi mát và dịu nhẹ, không gây kích ứng dạ dày và ruột. Vị chua của chúng giúp giảm tiết mồ hôi và kích thích sản sinh nước bọt, làm giảm tình trạng đổ mồ hôi quá nhiều, mất nước và mệt mỏi trong những ngày hè nóng bức. Thịt ức gà ít chất béo và giàu protein, dễ tiêu hóa, phù hợp với người trung niên và người cao tuổi muốn kiểm soát cân nặng. Các chất axit thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm giảm cảm giác tức ngực và khó thở do nắng nóng mùa hè gây ra. Hàm lượng chất béo thấp và hương vị nhẹ nhàng sẽ không gây gánh nặng cho dạ dày, ruột hoặc mạch máu, khiến nó trở thành một lựa chọn bữa tối không gây cảm giác tội lỗi.