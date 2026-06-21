Xem cá sấu dài hơn 30m bay lượn ở biển Quy Nhơn

Anh Hà Hoàng Huy (31 tuổi, thành viên câu lạc bộ diều Cái Bè) cho biết, diều cá sấu với chiều dài 33m. Theo anh Huy, các đội tham gia năm nay đều chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều mẫu diều đẹp, sáng tạo và có quy mô lớn.