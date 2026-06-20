Từ hôm nay, một sân bay chính thức tăng hơn 50% phí hành khách quốc tế

Với nhiều du khách Việt, đây là một trong những điểm đến nước ngoài dễ đi và tiết kiệm nhất. Tuy nhiên từ hôm nay, chi phí bay có thể tăng lên khi mức phí dịch vụ hành khách quốc tế được điều chỉnh tăng hơn 50%.

Từ ngày 20/6, Tổng công ty Sân bay Thái Lan (AOT) chính thức áp dụng mức phí dịch vụ hành khách (Passenger Service Charge - PSC) mới đối với các chuyến bay quốc tế khởi hành từ 6 sân bay do đơn vị này quản lý. Theo đó, mức phí tăng từ 730 baht (khoảng 22,7 USD) lên 1.120 baht (khoảng 34,8 USD) mỗi hành khách.

Mức phí mới được áp dụng tại các sân bay quốc tế trọng điểm của Thái Lan gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang Chiang Rai, Phuket và Hat Yai. Trong khi đó, phí dịch vụ đối với các chuyến bay nội địa vẫn được giữ nguyên ở mức 130 baht/người.

Thực tế, kế hoạch điều chỉnh phí đã được Hội đồng Hàng không Dân dụng Thái Lan thông qua về nguyên tắc từ cuối năm 2025. Sau nhiều tháng thảo luận và lấy ý kiến, đến ngày 20/2/2026, AOT mới chính thức công bố mức phí cụ thể cùng thời điểm áp dụng, đưa đề xuất này trở thành chính sách chính thức.

Từ ngày 20/6, Tổng công ty Sân bay Thái Lan chính thức áp dụng mức phí dịch vụ hành khách mới đối với các chuyến bay quốc tế. Ảnh minh hoạ

Đối với du khách Việt Nam, thay đổi trên đồng nghĩa các chuyến bay khởi hành từ Thái Lan về Việt Nam từ ngày 20/6 sẽ chịu mức phí mới. Khoản phí này thường được tích hợp vào giá vé máy bay thay vì thu trực tiếp tại sân bay, do đó hành khách có thể không nhận thấy một khoản thu riêng biệt, nhưng tổng chi phí vé có khả năng tăng lên.

Thái Lan từ lâu là một trong những điểm đến quốc tế được người Việt ưa chuộng nhờ khoảng cách gần, nhiều đường bay thẳng và chi phí du lịch tương đối hợp lý. Các chặng bay như TP.HCM - Bangkok, Hà Nội - Bangkok, Đà Nẵng - Bangkok hay TP.HCM - Phuket luôn nằm trong nhóm tuyến quốc tế có lượng khách Việt lớn, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, nghỉ lễ hoặc mùa du lịch cao điểm.

Lý giải về quyết định tăng phí, bà Paweena Jariyathitipong, Chủ tịch AOT cho biết nguồn thu bổ sung sẽ được sử dụng để nâng cấp hạ tầng, tăng cường an toàn hàng không, đầu tư công nghệ và mở rộng năng lực phục vụ hành khách. Một số dự án đáng chú ý bao gồm hệ thống xử lý hành khách tự động CUPPS, mở rộng nhà ga hiện hữu và dự án xây dựng nhà ga phía Nam tại sân bay Suvarnabhumi.

AOT cũng nhấn mạnh PSC không phải là một loại thuế, mà là nguồn thu phục vụ trực tiếp cho hoạt động vận hành sân bay và các kế hoạch đầu tư hạ tầng dài hạn. Đơn vị này khẳng định việc điều chỉnh phí không nhằm bù đắp sự sụt giảm doanh thu từ hoạt động bán lẻ miễn thuế.

Tuy nhiên, quyết định tăng phí vẫn gây ra nhiều tranh luận. Theo bà Paweena, mức điều chỉnh này khó tác động đáng kể đến nhu cầu đi lại của hành khách và vẫn đảm bảo khả năng cạnh tranh của các sân bay Thái Lan trong khu vực.

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Ở chiều ngược lại, ông Samart Ratchapolsitte, cựu Phó Thống đốc Bangkok, cho rằng mức phí mới tại sân bay Suvarnabhumi thậm chí còn cao hơn một số sân bay lớn tại châu Á như Incheon (Hàn Quốc) hay Haneda (Nhật Bản), trong khi chất lượng dịch vụ hiện tại chưa thực sự tương xứng.

Ông cũng lưu ý rằng nhóm hành khách sử dụng các hãng hàng không giá rẻ sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Theo tính toán, mức tăng gần 400 baht (khoảng 12,4 USD) có thể khiến tổng giá vé tăng thêm khoảng 7-10%, đặc biệt đối với các chặng bay có giá vé dao động từ 4.000-5.000 baht.

Trong suốt tháng 3 và tháng 4 vừa qua, chính sách này tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi khi nhiều ý kiến đặt câu hỏi về tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn thu bổ sung. Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI) từng kêu gọi AOT công khai rõ hơn cơ cấu chi phí cũng như mối liên hệ giữa việc tăng phí với các dự án phát triển hạ tầng sân bay trong tương lai.

Việc tăng PSC cũng diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không đang đối mặt với áp lực chi phí nhiên liệu leo thang, khiến giá vé máy bay có xu hướng tăng tại nhiều thị trường. Vì vậy, khoản phí mới được cho là sẽ tiếp tục tạo thêm gánh nặng nhất định đối với hành khách quốc tế.

Việc chính thức áp dụng từ ngày 20/6 được xem như một phép thử đối với AOT. Nhiều hành khách và chuyên gia đang chờ đợi xem liệu mức phí cao hơn có thực sự đi kèm những cải thiện rõ rệt về chất lượng dịch vụ, từ quy trình làm thủ tục, thời gian chờ đợi cho đến các tiện ích tại sân bay hay không. Đây cũng sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả của chính sách tăng phí trong thời gian tới.