Ăn phở suốt cả tuần không biết chán, cô gái Trung Quốc vẫn "tấm tắc khó hiểu", đến khúc vắt chanh thì netizen đồng loạt vào "nhắc nhẹ"

Mê phở Việt đến mức ngày nào cũng làm một bát, cô gái Trung Quốc vô tình khiến dân mạng "dở khóc dở cười" chỉ vì một chi tiết nhỏ xíu: Cách dùng chanh.

Phở từ lâu đã là "đại sứ ẩm thực" khiến biết bao du khách quốc tế phải lòng ngay từ thìa nước dùng đầu tiên. Mới đây, một nữ blogger Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi thú nhận mình "nghiện" phở Việt đến mức ăn liên tục cả tuần không chán. Nhưng điều khiến câu chuyện trở nên đáng yêu hơn cả lại nằm ở phần bình luận, khi chính người đồng hương phát hiện ra cô đang dùng chanh theo một cách rất... đặc biệt.

Trên mạng xã hội đình đám bậc nhất Trung Quốc, một blogger mới đây chia sẻ một vài tấm ảnh kèm dòng tâm sự khiến dân mạng Việt đọc xong chỉ biết mỉm cười tự hào. Cô gái cho biết mình đã ở Việt Nam hơn một tuần, và gần như ngày nào cũng phải làm một bát phở mới chịu được. "Người Việt rốt cuộc đã cho gì vào phở vậy, sao mà ngon đến thế, ăn mãi không biết chán", cô viết.

Đoạn chia sẻ nhanh chóng thu hút hơn 600 bình luận. Phần lớn là những lời đồng cảm của du khách từng đặt chân tới Việt Nam, ai cũng gật gù công nhận phở đúng là món "gây nghiện" khó cưỡng. Bản thân chủ nhân bài đăng còn hào hứng ghim thêm một bình luận khen ngợi một blogger ẩm thực khác, đủ thấy chuyến đi Việt Nam đã để lại ấn tượng đẹp đến mức nào.

Tình huống "dở khóc dở cười" từ một lát chanh

Giữa rừng bình luận tán dương, có một tài khoản người Trung Quốc bất ngờ "soi" ra điểm thú vị. Người này hài hước nhắc: "Haha, lát chanh đâu có ăn kiểu này, phải vắt lấy nước chứ ai lại thả nguyên cả lát vào bát". Hóa ra trong lúc thưởng thức, vị khách đã thả thẳng cả lát chanh vào bát phở thay vì vắt lấy nước cốt rồi bỏ phần vỏ ra ngoài.

Chính chi tiết nhỏ này lại khiến dân mạng Việt thấy vừa buồn cười vừa dễ thương. Bởi với người Việt, vắt chanh vào phở gần như là một "phản xạ" tự nhiên, một thao tác quen tay đến mức chẳng mấy khi phải suy nghĩ. Vậy mà với người lần đầu làm quen, đó lại là cả một "nghệ thuật" cần học hỏi. Suy cho cùng, việc bạn bè quốc tế lúng túng trước những thói quen ăn uống rất đỗi bình thường của mình lại là minh chứng đáng yêu cho thấy ẩm thực Việt hấp dẫn đến đâu.

Vậy chanh ăn phở dùng sao cho "chuẩn bài"?

Nếu có dịp ngồi cạnh một thực khách sành phở, bạn sẽ thấy họ thường vắt chanh rất "có nghề". Lát chanh được vắt nhẹ nhàng để nước cốt hòa vào nước dùng, đồng thời giữ tay hơi nghiêng để hạt chanh không rơi xuống bát. Một chút chua thanh của chanh sẽ làm dậy vị, cân bằng độ béo của nước xương và khiến bát phở trở nên tròn vị hơn hẳn. Phần vỏ chanh sau khi vắt thường được đặt gọn sang một bên, vì để cả lát trong bát lâu có thể khiến nước dùng bị đắng nhẹ.

Tuy nhiên, cách ăn phở của người Việt cũng không hề rập khuôn mà mang đậm dấu ấn vùng miền. Người miền Bắc, đặc biệt là dân Hà Nội gốc, thường khá "kiệm" gia vị. Với họ, một bát phở ngon là bát phở mà nước dùng đã đủ tinh tế, nên đôi khi chỉ cần thêm chút tương ớt, giấm tỏi là trọn vẹn, thậm chí có người còn không dùng chanh để giữ nguyên vị thanh của nước phở. Trong khi đó, người miền Nam lại phóng khoáng hơn nhiều với cả một đĩa rau sống, giá đỗ, chanh, tương đen, tương ớt đi kèm, để mỗi người tự nêm nếm theo khẩu vị riêng.

Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên cái hay rất riêng của phở. Không có một công thức cứng nhắc nào bắt buộc phải tuân theo, mỗi người đều có thể "biến tấu" bát phở thành phiên bản hợp gu mình nhất. Và có lẽ đó cũng là một phần lý do khiến du khách quốc tế dễ dàng phải lòng món ăn này đến vậy.

Phở và hành trình "gây thương nhớ" với bạn bè quốc tế

Câu chuyện của cô gái Trung Quốc thực ra không phải trường hợp hiếm. Đã có không ít du khách, food blogger nước ngoài dành lời khen "có cánh" cho phở, từ những reviewer trên các nền tảng quốc tế cho đến các đầu bếp nổi tiếng từng ghé Việt Nam. Sức hấp dẫn của phở nằm ở nồi nước dùng ninh kỳ công nhiều giờ liền, ở sự hài hòa giữa bánh phở mềm, thịt bò hoặc gà ngọt thanh và mùi thơm quyến rũ của quế, hồi, gừng nướng.

Với người Việt, một tô phở nóng hổi buổi sáng không đơn thuần là bữa ăn, mà còn là nhịp sống, là nét văn hóa thân thuộc gắn liền với góc phố, hàng quán quen. Vì thế, khi thấy bạn bè phương xa say mê món ăn quê hương đến mức "ăn cả tuần không chán", chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấy ấm lòng và tự hào.

Còn về lát chanh kia, biết đâu sau lần được "chỉ điểm" này, vị khách Trung Quốc lại có thêm một kỷ niệm đáng nhớ để kể về Việt Nam: Nơi mà ngay cả cách vắt một lát chanh cũng ẩn chứa cả một câu chuyện ẩm thực thú vị.