Đỉnh cao: Đôi khách Tây chi 50.000.000 đồng chỉ để ăn ổ bánh mì 50.0000 đồng

Sức hút của bánh mì Việt Nam với khách quốc tế là điều không cần bàn cãi nhưng đam mê đến mức vung hàng chục triệu đồng tiền vé máy bay chỉ để ăn một ổ bánh thì đúng là vô tiền khoáng hậu.

Mới đây mạng xã hội rần rần trước độ chịu chơi của cặp đôi Wilson và Tania. Trong đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem hai người tay cầm ổ bánh mì nhún nhảy theo nhạc và tếu táo khoe rằng họ đã chi hơn 2.000 USD (hơn 50 triệu đồng) bay sang Việt Nam chỉ để cắn một miếng bánh mì có giá chưa tới 2 USD.

Dẫu biết đây chỉ là cách nói cường điệu hóa tình yêu với ẩm thực đường phố Việt nhưng đoạn video vẫn nhanh chóng tạo nên một cơn sốt. Dưới phần bình luận nhiều người tỏ ra thích thú và đồng tình rằng mức giá gần 2 USD thực chất đã là một ổ bánh kẹp đầy ắp nhân thịt chả. Thậm chí nếu rành đường dạo quanh các con hẻm hay khu chợ du khách chỉ cần bỏ ra 1 USD là đã có ngay một ổ bánh giòn rụm nóng hổi.

Cơn sốt bánh mì trong cộng đồng khách Tây thực tế không chỉ dừng lại ở những video triệu view trên TikTok hay Instagram. Suốt nhiều năm qua món ăn này đã âm thầm xây dựng một cộng đồng người hâm mộ vô cùng hùng hậu trên toàn cầu. Minh chứng rõ nhất phải kể đến nhóm Facebook được lập ra tại Úc từ năm 2016. Tới nay hội nhóm này đã gom về hơn 200.000 thành viên gồm cả người bản địa du khách quốc tế lẫn cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Tại đây mỗi ngày có hàng ngàn bài đăng mổ xẻ mọi ngóc ngách của ổ bánh mì. Từ chuyện thịt chả pate ra sao chan nước sốt thế nào cho đến vỏ bánh nướng xốp hay giòn tan đều trở thành chủ đề bàn luận rôm rả. Dân tình trong group thậm chí còn tự thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn riêng. Bất kỳ ai muốn chấm điểm 5/5 tuyệt đối cho một quán bánh mì nào đó đều phải đưa ra review cực kỳ chi tiết từ hình ảnh địa chỉ đến bằng chứng thuyết phục để cả hội cùng thẩm định.

Chưa hết độ cuồng bánh mì của khách Tây còn được nâng tầm với trào lưu Stand Bánh Mì. Chế lại phần điệp khúc ca khúc huyền thoại Stand By Me hàng loạt người dùng mạng xã hội đã tự quay cảnh ôm ổ bánh mì và ngân nga hát tạo ra hiệu ứng hài hước cực mạnh. Sự trùng hợp trong cách phát âm đã biến một bài hát kinh điển thành bản nhạc nền vạn người mê dành riêng cho món ăn đường phố Việt Nam.

Bánh mì ngày nay đã vượt xa ranh giới của một món ăn vỉa hè tiện lợi để trở thành một biểu tượng ẩm thực quốc dân. Hương vị bùng nổ trong từng miếng cắn chính là vũ khí giúp bánh mì chinh phục những thực khách khó tính nhất đồng thời khiến vô số người sẵn sàng đóng gói hành lý bay nửa vòng trái đất chỉ để đến Việt Nam thưởng thức ổ bánh trứ danh.

NGỌC ÁNH