Góc bánh chuẩn Âu đang được giới trẻ TP.HCM truyền tai: Croissant “ngàn lớp” chạm nhẹ đã thấy giòn tan

Có một kiểu hạnh phúc rất "người lớn": cuối tuần thức dậy chậm hơn thường lệ, chọn một góc quán thơm mùi bánh mới nướng, gọi ly cà phê nóng rồi thong thả thưởng thức croissant vừa ra lò. Không cần lịch trình dày đặc hay những trải nghiệm cầu kỳ, đôi khi chỉ một chiếc bánh ngon cũng đủ khiến ngày thêm dễ chịu.

Điều gì làm nên một chiếc croissant chuẩn Âu?

Một chiếc croissant ngon "đúng điệu" không cần giải thích quá nhiều. Chỉ cần bẻ nhẹ, lớp vỏ vàng nâu vỡ ra giòn rụm, phần ruột bên trong hiện rõ từng khoang tổ ong, mùi bơ lan nhẹ là đã đủ để người yêu pastry đánh giá được phần nào chất lượng của nó.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng đơn giản ấy là cả một quy trình làm bánh đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát nhiệt độ của bột và bơ, đến thời gian lên men hay kỹ thuật cán gập nhiều lớp, mọi công đoạn đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu cuối cùng của bánh.

Croissant luôn được xem là phép thử tay nghề của thợ bánh

Trong thế giới pastry, croissant từ lâu được xem là một trong những "bài kiểm tra tay nghề" khó nhất. Để tạo nên phần ruột tổ ong đặc trưng, người thợ phải thực hiện kỹ thuật lamination - tạo nên những lớp bơ và bột mỏng xen kẽ qua nhiều lần cán và gập liên tiếp. Chỉ một sai lệch nhỏ về nhiệt độ hay thao tác cũng có thể khiến các lớp bánh dính vào nhau, làm mất đi độ xốp và khả năng nở tầng vốn là linh hồn của croissant.

Khi được thực hiện đúng kỹ thuật, các lớp bơ và bột xen kẽ sẽ nở tách thành từng tầng rõ rệt trong suốt quá trình nướng. Bơ tan dần và thấm vào các lớp bột, tạo ra những lớp tổ ong bên trong. Thành phẩm đạt chuẩn sẽ có lớp vỏ vàng nâu giòn rụm, phần ruột nhẹ, thoáng khí và có kết cấu nhiều lớp rõ nét.

Có lẽ vì vậy mà nhiều người yêu bánh thường mô tả một chiếc croissant ngon là "ăn nghe được tiếng". Tiếng vỏ bánh vỡ giòn rất khẽ, hương bơ nhiều tầng lan tỏa trong khoang miệng cùng vị bánh cân bằng giữa độ béo, chút mặn và vị ngọt nhẹ tạo nên trải nghiệm đặc trưng mà khó dòng bánh nào có thể thay thế.

The Dreamers: Tiệm bánh mộng mơ cho những ai "nghiện" mùi bánh nướng mới ra lò

Vài năm trở lại đây, croissant và các dòng bánh Âu đã trở thành lựa chọn yêu thích cho những buổi coffee break, những cuộc gặp gỡ hay đơn giản là phần thưởng nhỏ sau một tuần làm việc bận rộn.

Song hành với sự phát triển của văn hóa cà phê là nhu cầu tìm kiếm những không gian đủ đẹp, đủ thư thái để tận hưởng nhịp sống chậm rãi. Đó cũng là lý do các tiệm bánh thủ công theo phong cách châu Âu trở thành điểm hẹn quen thuộc của dân văn phòng, người yêu ẩm thực hay những ai muốn tìm một khoảng nghỉ nhẹ nhàng giữa lòng phố thị. Và nếu là người mê French Bakery, The Dreamers có lẽ là cái tên khá quen thuộc trong danh sách những tiệm bánh nướng đáng thử ở TP.HCM.

The Dreamers là cái tên thường được nhắc đến khi nói về croissant và pastry chuẩn Âu tại TP.HCM

Theo đuổi tinh thần bakery châu Âu hiện đại, The Dreamers tập trung vào các dòng croissant, pastry và bánh nướng thủ công được thực hiện theo kỹ thuật làm bánh chuẩn châu Âu. Điều khiến nhiều thực khách yêu thích The Dreamers là sự chỉn chu được duy trì đồng đều trong từng sản phẩm. Từ lớp vỏ giòn nhẹ, cấu trúc ruột tổ ong rõ nét đến hậu vị bơ thơm nhưng không gắt, mọi thứ đều mang lại cảm giác cân bằng và tinh tế.

Menu tại The Dreamers đa dạng, phù hợp với nhiều thời điểm khác nhau trong ngày

Menu tại The Dreamers cũng khá đa dạng, phù hợp với nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Một chiếc croissant truyền thống hoặc Danish pastry có thể trở thành bữa sáng nhẹ nhàng. Trong khi đó, những buổi brunch cuối tuần hay giờ nghỉ giữa ngày lại là dịp để kết hợp bánh cùng cà phê, trà hoặc các loại đồ uống được phục vụ tại quán.

Bên cạnh những chiếc bánh được làm chỉn chu, The Dreamers còn ghi điểm với menu đồ uống, bánh ngọt đa dạng

Không chỉ ghi dấu bằng chất lượng bánh, The Dreamers còn là điểm hẹn yêu thích của những ai mê không gian đẹp. The Dreamers Bakery & Coffee được định hình theo phong cách Art Gallery Café, mang đến một trải nghiệm đầy tính nghệ thuật và sang trọng cho thực khách. Nơi đây như một triển lãm thu nhỏ, trưng bày các tác phẩm hội họa ấn tượng từ những họa sĩ danh tiếng thế giới như Hom Nguyen và Cyril Kongo. Điểm nhấn đặc biệt trong không gian là bộ sưu tập be@rbrick độc đáo, giao thoa nghệ thuật đỉnh cao giữa Cyril Kongo, thương hiệu xa xỉ Pinel et Pinel và MediCom Toy. Tất cả hòa quyện tạo nên một điểm đến hoàn hảo cho những ai vừa muốn thưởng thức cà phê, vừa muốn đắm chìm trong không gian nghệ thuật đương đại.

Không chỉ ghi dấu bằng chất lượng bánh, The Dreamers còn tạo thiện cảm nhờ không gian tinh tế, thanh lịch.

Bên cạnh hệ thống bánh nướng và pastry, The Dreamers còn được biết đến với dịch vụ teabreak được xây dựng trên nền tảng ẩm thực châu Âu cao cấp. Thực đơn của The Dreamers được chăm chút bởi đội ngũ chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, trong đó có 17 năm làm việc tại các khách sạn 5 sao - môi trường đề cao sự tinh tế và chất lượng.

Từ bánh Danish pastry, finger food đến dessert, tất cả đều được chế biến thủ công, không sử dụng chất bảo quản và ưu tiên các nguyên liệu cao cấp như bơ Pháp, chocolate Bỉ, vanilla Madagascar cùng nhiều nguyên liệu tuyển chọn khác.

The Dreamers Bakery & Coffee mang đến dịch vụ đặt tiệc teabreak dựa trên nền tảng ẩm thực châu Âu cao cấp

Điểm nổi bật của dịch vụ teabreak tại The Dreamers còn nằm ở khả năng cá nhân hóa theo từng nhu cầu. Dựa trên quy mô khách mời, không gian tổ chức và tính chất sự kiện, đội ngũ sẽ tư vấn và thiết kế thực đơn phù hợp nhằm đảm bảo sự hài hòa về hương vị, thẩm mỹ và trải nghiệm thưởng thức.

Các set bánh được thiết kế thanh lịch, dễ bày trí và phù hợp với nhiều dịp khác nhau, từ tiệc gia đình, tiệc tiếp khách, họp doanh nghiệp cho đến những sự kiện cần sự chỉn chu và tinh tế

Dù là một chiếc croissant cho buổi sáng thong thả hay một bàn tiệc teabreak được chuẩn bị công phu, The Dreamers luôn theo đuổi cùng một triết lý: tạo nên những trải nghiệm đủ tinh tế để gây ấn tượng nhưng cũng đủ gần gũi để bất kỳ ai cũng có thể tận hưởng. Và có lẽ, hành trình yêu bánh Âu của nhiều người đã bắt đầu từ chính tiếng giòn rất khẽ của lớp bánh vừa ra lò như thế.

Địa chỉ:

The Dreamers Bakery & Coffee

CN1: 11 Thảo Điền, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

CN2: 15 Hàn Thuyên, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

CN3: 169 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/thedreamersbakery