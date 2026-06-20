Công viên rộng gấp 6 lần chợ Bến Thành, khiến người Sài Gòn ở cả ngày từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm vẫn chưa chán

Giữa nhịp sống hối hả và cái nắng oi ả của TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu tìm kiếm một không gian vừa xanh mát để thư giãn, vừa đầy đủ các hoạt động giải trí hiện đại đang trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Nằm tại số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, Công viên Lê Thị Riêng từ lâu đã trở thành địa điểm gắn bó với nhiều thế hệ người dân TP.HCM.

Trước những năm 1980, khu vực này từng là nền đất của Nghĩa trang Chí Hòa cũ. Sau đó, nơi đây được cải tạo, mở rộng và mang tên nữ anh hùng cách mạng Lê Thị Riêng nhằm tưởng nhớ những đóng góp của bà trong thời kỳ kháng chiến.

Sau quá trình cải tạo và quy hoạch, khu vực này trở thành công viên công cộng rộng hơn 8 hecta, phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi và sinh hoạt cộng đồng của người dân. Hệ thống cây xanh lâu năm, hồ nước trung tâm cùng không gian thoáng đãng góp phần điều hòa không khí cho khu vực trung tâm thành phố.

Không chỉ giữ vai trò là một không gian xanh công cộng, Công viên Lê Thị Riêng còn dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình và bạn trẻ nhờ sự xuất hiện của hàng loạt tiện ích vui chơi, giải trí và thể thao trong khuôn viên.

Nhiều hoạt động vui chơi từ sáng sớm đến tối

Từ sáng sớm, công viên là nơi người dân đi bộ, tập thể dục và thư giãn dưới những tán cây xanh. Khi chiều tối buông xuống, không gian nơi đây trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho nhiều nhóm tuổi. Công viên mở cửa miễn phí từ 4 giờ sáng đến 22 giờ đêm mỗi ngày, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận không gian công cộng này.

Nếu yêu thích các trò chơi vận động, du khách có thể ghé thăm Khu vui chơi Thỏ Trắng nằm ngay trong khuôn viên công viên. Đây là một trong những khu vực thu hút đông khách nhất vào buổi tối với hệ thống trò chơi đa dạng như tàu lượn mini, xe điện đụng, đu quay và nhiều hoạt động giải trí khác.

Bên cạnh đó, khu trò chơi trong nhà với các phòng chiếu phim công nghệ 5D, 6D, 8D cùng "Ngôi nhà huyền bí" cũng nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Ngoài ra, Thỏ Trắng còn bố trí khu vui chơi ngoài trời miễn phí rộng gần 3.000m² với hơn 50 trò chơi vận động như cầu trượt, thú nhún và các trò chơi liên hoàn.

Khách tham quan có thể mua vé lẻ cho từng trò chơi với mức giá từ 20.000 đến 60.000 đồng hoặc lựa chọn các gói vé theo nhu cầu để tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh những trò chơi mang tính giải trí dành cho gia đình và trẻ em tại Thỏ Trắng, công viên còn có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhóm khách trẻ yêu thích vận động và thử thách thể chất.

Một trong số đó là Jump Arena với các hạng mục như sân bạt nhún, khu leo tường, bóng rổ bạt nhún hay trò chơi trượt dây trên không Skyraider. Không gian này trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ muốn vận động, giải tỏa căng thẳng và trải nghiệm các hoạt động mang tính thử thách.

Điểm đến giải nhiệt và trải nghiệm đời sống đô thị

Sau những hoạt động vận động cường độ cao, nhiều người lựa chọn tìm đến các không gian thư giãn và giải nhiệt nằm ngay trong khuôn viên công viên.

Một trong những địa điểm được nhiều người dân lựa chọn trong những ngày nắng nóng là hồ bơi Lê Thị Riêng. Nằm trong khuôn viên nhiều cây xanh, hồ bơi có mức giá khá bình dân, từ 22.000 đồng vào ngày thường và tối đa khoảng 40.000 đồng vào các dịp lễ.

Ảnh: Báo Tiền Phong

Hồ bơi được chia thành khu vực dành cho người lớn với độ sâu từ 0,8m đến 1,8m và khu vực dành cho trẻ em với độ sâu từ 0,3m đến 0,6m. Khu vực này được trang bị đầy đủ phao cứu sinh và có nhân viên cứu hộ thường trực nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu vận động và rèn luyện sức khỏe, Công viên Lê Thị Riêng còn là nơi nhiều người tìm đến để tận hưởng nhịp sống thường nhật của thành phố thông qua các hoạt động ăn uống và gặp gỡ bạn bè.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi và thể thao, khu vực xung quanh công viên còn tập trung nhiều hàng quán ăn vặt, thu hút học sinh, sinh viên và các nhóm bạn trẻ. Trong đó, các quầy cá viên chiên tự chọn là một trong những lựa chọn quen thuộc của nhiều người khi ghé công viên.

Ngoài ra, các xe nước giải khát, quán cà phê và hàng ăn nhỏ ven đường cũng góp phần tạo nên không khí sinh hoạt đặc trưng của khu vực. Đây cũng là nơi nhiều người lựa chọn để gặp gỡ bạn bè hoặc nghỉ ngơi sau khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Không gian thể thao và sinh hoạt cộng đồng

Sự đa dạng về dịch vụ và tiện ích giúp công viên duy trì lượng khách ổn định trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò là địa điểm vui chơi và ăn uống, nơi đây còn được nhiều người biết đến như một không gian sinh hoạt cộng đồng và rèn luyện thể chất.

Những năm gần đây, Công viên Lê Thị Riêng trở thành điểm hẹn của nhiều cộng đồng yêu thích thể thao. Khu tập thể dục ngoài trời miễn phí thường xuyên thu hút người dân vào mỗi sáng sớm và chiều tối.

Bên cạnh đó là các sân tennis, sân pickleball và khu vực trải nghiệm bắn cung. Sự đa dạng về loại hình vận động giúp công viên đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ người cao tuổi đến thanh thiếu niên.

Vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi chiều và cuối tuần, không khó để bắt gặp hình ảnh các nhóm bạn trẻ chơi pickleball, các gia đình đưa con em đến vui chơi hay những người lớn tuổi tập luyện thể dục dưới tán cây xanh. Sự giao thoa giữa các hoạt động giải trí, thể thao và sinh hoạt cộng đồng đã góp phần tạo nên sức sống riêng cho không gian công cộng này.

Sở hữu không gian xanh rộng rãi cùng nhiều hoạt động vui chơi, thể thao và giải trí, Công viên Lê Thị Riêng hiện là một trong những địa điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân TP.HCM. Không chỉ góp phần tạo nên mảng xanh cho đô thị, nơi đây còn mang đến nhiều lựa chọn thư giãn, vận động và vui chơi cho người dân và du khách ngay giữa lòng thành phố.

Hiện tại, một số khu vực trong công viên đang được lực lượng chức năng phối hợp triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh TP.HCM. Hoạt động này diễn ra trong phạm vi giới hạn và không ảnh hưởng đến các khu vui chơi, thể thao và sinh hoạt chung của người dân.