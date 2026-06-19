Khách Tây dậy từ 4 giờ sáng, sững sờ phát hiện Phú Quốc cất giấu một thứ mà đi khắp thế giới chưa từng gặp

Từng đặt chân đến vô số vùng đất trứ danh trên toàn cầu nhưng khi quyết định thức dậy từ 4 giờ sáng tại Phú Quốc cô gái này đã phải thốt lên kinh ngạc trước một cảnh tượng siêu thực. Đó là một vẻ đẹp vĩ đại đến mức khiến cô lập tức gọi đây là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong toàn bộ cuộc đời xê dịch của

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nữ khu khách tên Aylen Park, đón ngày mới tại Phú Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt từ những người yêu thích du lịch và khám phá thiên nhiên. Không chỉ chia sẻ một khung cảnh đẹp, Aylen còn mang đến góc nhìn chân thực về những cảm xúc mà cô đã trải qua khi đặt chân đến Đảo Ngọc.

Theo chia sẻ của Aylen, việc thức dậy từ sáng sớm để ngắm mặt trời mọc là một quyết định hoàn toàn xứng đáng. Khi những tia nắng đầu tiên dần xuất hiện trên đường chân trời và phản chiếu xuống mặt biển, trước mắt cô là một khung cảnh vừa rộng lớn vừa yên bình. Chính vẻ đẹp tự nhiên ấy đã khiến nữ du khách không giấu được sự xúc động và gọi đây là "bình minh đẹp nhất cuộc đời" mà cô từng chứng kiến.

Không chỉ riêng Aylen, rất nhiều người xem cũng bị chinh phục bởi những hình ảnh được cô chia sẻ. Sau khoảnh khắc bình minh, video tiếp tục đưa người xem đi qua những góc nhìn khác về Phú Quốc, từ biển xanh trong vắt, những bãi cát trải dài cho đến khung cảnh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước. Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản quốc tế bày tỏ sự bất ngờ trước vẻ đẹp của hòn đảo phía Nam Việt Nam, trong khi không ít người cho biết đã đưa Phú Quốc vào danh sách những điểm đến muốn ghé thăm trong tương lai.

Tuy nhiên, điều khiến chuyến đi của Aylen trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên. Sau khi dành thời gian tận hưởng vẻ đẹp của biển trời Đảo Ngọc, cô tiếp tục khám phá nhiều hoạt động khác để hiểu hơn về cuộc sống và văn hóa địa phương. Thay vì chỉ dừng lại ở việc tham quan hay chụp ảnh check-in, nữ du khách đã ghi lại hành trình của mình như một cuốn nhật ký trải nghiệm đầy màu sắc.

Một trong những hoạt động để lại nhiều ấn tượng với Aylen là buổi chụp ảnh theo concept chuyên nghiệp tại địa phương. Cô cho biết đây là trải nghiệm mà bản thân vô cùng hài lòng và không ngần ngại chấm điểm tuyệt đối. Bên cạnh đó, Aylen cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho thời trang và phong cách sống bản địa. Trong suốt chuyến đi, cô lựa chọn mua và sử dụng các trang phục được bán tại Việt Nam thay vì mang theo quá nhiều quần áo từ trước. Theo cô, đây là một cách thú vị để hòa mình vào không khí địa phương và khiến hành trình trở nên chân thực hơn.

Từ những trải nghiệm cá nhân được chia sẻ trên mạng xã hội, Aylen cũng nhận được rất nhiều gợi ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã giới thiệu thêm cho cô những địa điểm ngắm bình minh nổi tiếng khác tại Việt Nam, từ các bãi biển ở Nha Trang, những thung lũng mờ sương ở Pù Luông cho đến các cung đường ven biển miền Trung. Những lời gợi ý ấy phần nào cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trong mắt du khách quốc tế, đồng thời mở ra thêm nhiều lựa chọn cho những người yêu thích săn khoảnh khắc mặt trời mọc.

Biển Nha Trang. Ảnh: Vương Mạnh Cường Biển Nha Trang. Ảnh: Vương Mạnh Cường

Cung đường chữ S nổi tiếng ở Pù Luông Ảnh: Tuổi trẻ và Pháp luật

Sự sững sờ của các vị khách quốc tế đối với Phú Quốc là điều hoàn toàn có thể lý giải dưới góc nhìn địa lý. Đảo Ngọc chính là nơi duy nhất tại Việt Nam mà bạn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn cả hai khoảnh khắc huy hoàng nhất của đất trời là bình minh vươn lên từ mặt biển phía Đông và hoàng hôn buông xuống chìm sâu vào lòng đại dương ở phía Tây trên cùng một hòn đảo.

Bên cạnh ánh bình minh rực rỡ lúc 4 giờ sáng trăng mật thị giác thực sự của Phú Quốc chỉ được kích hoạt khi chiều tà buông xuống. Do vị trí đặc thù nằm trọn trong vịnh Thái Lan hòn đảo này sở hữu những dải hoàng hôn tím hồng và nhuộm cam rực vô cùng hiếm thấy mà các vùng biển miền Trung hay miền Bắc khó lòng bắt chước được. Trải nghiệm ngắm mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa khổng lồ từ từ chìm xuống đường chân trời ở bãi Trường hay bãi Ông Lang không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác đỉnh cao mà còn là lý do Phú Quốc luôn lọt top những điểm ngắm hoàng hôn quyến rũ nhất hành tinh do các tạp chí du lịch danh tiếng bình chọn. Có lẽ chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, nhịp sống thư thái cùng những trải nghiệm đa dạng đã tạo nên sức hút riêng cho hòn đảo này. Đây cũng là lý do ngày càng có nhiều du khách nước ngoài lựa chọn Phú Quốc là điểm dừng chân trong hành trình khám phá Việt Nam.

Những chia sẻ của Aylen Park đã mang đến thêm một góc nhìn về sức hút của Phú Quốc trong mắt du khách quốc tế. Không chỉ được biết đến như một điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng, hòn đảo này còn để lại ấn tượng nhờ những khoảnh khắc thiên nhiên giản dị nhưng giàu cảm xúc, từ đó góp phần tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho người ghé thăm.

NGỌC ÁNH