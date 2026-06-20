Sam vô tình tiết lộ Phát La và cựu danh thủ Việt Thắng âm thầm hùn vốn quán chay Michelin nức tiếng Thảo Điền

Thời gian gần đây, nhiều khán giả bất ngờ khi biết nam diễn viên Phát La là một trong những người đứng sau một nhà hàng chay nằm giữa khu Thảo Điền, TP.HCM.

Ngay tại một sự kiện đông đảo khách mời nữ diễn viên Sam đã vô tình lỡ miệng tiết lộ một bí mật khiến cả cộng đồng mạng ngã ngửa. Phải nhờ đến pha bóc mác bất đắc dĩ này dân tình mới vỡ lẽ hoá ra diễn viên Phát La và cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Việt Thắng đã âm thầm hùn vốn mở một nhà hàng chay chuẩn Michelin ở khu nhà giàu Thảo Điền từ lâu.

Bị người chị thân thiết trêu ghẹo công khai Phát La chỉ biết cười trừ ngượng ngùng tìm cách né tránh. Chính Sam cũng phải thốt lên đầy ngạc nhiên và khẳng định chắc nịch trước đám đông rằng nam diễn viên chưa bao giờ tiết lộ chuyện làm ông chủ quán chay ở bất cứ đâu. Màn tương tác thú vị này nhanh chóng gây bão khiến vô số thực khách tò mò muốn khám phá xem bên trong cơ ngơi ẩm thực bí mật này có gì mà lại đạt được thành tích đáng nể đến vậy.

Bên trong không gian chay tĩnh lặng giữa đất vàng Thảo Điền

Nhà hàng Du Yên Vegetarian tọa lạc tại đường số 10 khu Thảo Điền thành phố Thủ Đức. Đây là khu vực vốn dày đặc nhà hàng sang trọng quán cà phê và dịch vụ cao cấp dành cho cộng đồng người nước ngoài sinh sống. Giữa sự sôi động hối hả đó Du Yên lại chọn cách ẩn mình sau những lớp cây xanh rợp bóng mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài.

Không gian quán được bố trí trên hai tầng theo phong cách được chính Michelin Guide miêu tả là mộc mạc nhưng tinh tế. Khu vực ngoài trời cực kỳ lý tưởng cho những ai yêu thích sự thoáng đãng còn không gian trong nhà lại phù hợp cho các buổi gặp gỡ mang tính riêng tư và ấm cúng hơn.

Sự thật bất ngờ về những người đứng sau thành công của quán

Trước khi cái tên Phát La được Sam nhắc đến ít ai biết Du Yên Vegetarian thực chất là đứa con tinh thần được ấp ủ suốt 10 năm của một cặp đôi khá kín tiếng trong showbiz. Đó là cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Việt Thắng người hiện đang đảm nhiệm vai trò Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước và vợ là Ngọc Anh. Theo chia sẻ trước đó Ngọc Anh đã ăn chay nhiều năm vì lý do sức khỏe và luôn khao khát có một không gian chay đúng nghĩa giữa lòng Thảo Điền xanh mát mà chị yêu thích. Phải đến 3 năm trước giấc mơ ấy mới chính thức thành hình.

Đồng hành cùng dự án tâm huyết này còn có diễn viên Phát La. Vì nam diễn viên hiếm khi đề cập đến cơ ngơi này trên trang cá nhân nên việc Sam bất ngờ bật mí thông tin trên mạng xã hội đã khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Trước đó hầu như chẳng ai biết Phát La có liên quan mật thiết đến không gian chay đang gây sốt này.

Bảng thành tích Michelin đáng nể và thực đơn níu chân thực khách

Trên thực tế Du Yên đã tạo được tiếng vang lớn trong giới ẩm thực chay từ trước khi câu chuyện về những người chủ nổi tiếng được lan truyền. Mở cửa từ giữa năm 2023 chỉ chưa đầy một năm sau quán đã xuất sắc được Michelin Guide chọn vào danh sách Michelin Selected và liên tiếp giữ vững vị trí này trong nhiều năm liền. Nơi đây từng được xem là nhà hàng chay duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh lọt vào danh sách uy tín này ở thời điểm được công nhận.

Kể từ khi được Michelin gọi tên lượng khách đến quán được ghi nhận tăng khoảng 20 đến 30 phần trăm. Quán đặc biệt nhộn nhịp vào các ngày rằm mùng một và lễ Phật giáo vì đây là thời điểm nhiều người Việt có xu hướng tìm đến ẩm thực chay.

Thực đơn của Du Yên hiện có khoảng 70 món không chỉ giới hạn trong ẩm thực Việt mà còn pha trộn khéo léo phong cách Thái Ấn và Âu. Giá các món lẻ dao động từ 90.000 đến 160.000 đồng riêng các món lẩu dành cho nhóm đông người có giá từ 300.000 đến 400.000 đồng.

Trong số đó gỏi cuốn hoa bướm món cuốn dùng hoa păng xê ăn được ép trong lớp bánh tráng trong suốt chấm cùng tương đậu phộng chính là cái tên được Michelin Guide đặc biệt khen ngợi về độ bắt mắt. Đây cũng là món ăn bắt buộc phải gọi của hầu hết thực khách trong lần đầu ghé quán. Ngoài ra quán còn gây ấn tượng mạnh với món tát bạt một phiên bản chay của món miang kham nổi tiếng Thái Lan kết hợp ớt chuông bưởi đậu phộng và cơm dừa rang. Nếu yêu thích ẩm thực miền Trung thực khách có thể thử mẹt bánh Huế chay mang trọn vẹn phong vị của bánh nậm bánh bột lọc truyền thống.

Điểm hẹn ẩm thực của cả khách Tây lẫn khách Việt

Theo chia sẻ từ phía nhà hàng khách quốc tế hiện chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng lượng người ghé đến Du Yên mỗi ngày. Điều này phản ánh đúng xu hướng ngày càng có nhiều du khách nước ngoài muốn tìm kiếm các trải nghiệm ẩm thực thực vật mang đậm bản sắc địa phương khi đến Việt Nam. Từ một không gian nhỏ nằm khép mình trong con hẻm yên tĩnh Du Yên giờ đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới mộ điệu ẩm thực chay và sức hút ấy lại càng tăng lên gấp bội sau khi câu chuyện thú vị ở hậu trường được hé lộ.