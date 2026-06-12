Chi hơn 1 triệu đồng ăn nhà hàng vừa được Michelin 2026 gọi tên: Thiếu thốn rau bánh, nhiều món phải bỏ ngang vì nuốt không trôi

Danh hiệu Bib Gourmand, vị trí đắc địa trên phố Phan Đình Phùng và điểm đánh giá gần như tuyệt đối trên Google khiến Mammom Restaurant trở thành điểm đến đáng kỳ vọng. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại không hoàn toàn như mong đợi.

Mammom Restaurant là một trong những nhà hàng vừa được Michelin Guide 2026 vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand. Nằm ngay khu vực trung tâm trên phố Phan Đình Phùng và sở hữu điểm đánh giá ấn tượng 4,9/5 sao trên Google Reviews, địa chỉ này nhanh chóng khiến chúng mình tò mò. Liệu chất lượng có thực sự xứng đáng với những lời khen ngợi? Để tìm câu trả lời, team Có Như Lời Đồn quyết định ghé trải nghiệm và chủ động đặt bàn trước để có được dịch vụ tốt nhất.

Video: Team Có Như Lời Đồn trải nghiệm nhà hàng Mammom vừa Michelin Guide 2026 vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand.

Đến thử Mammom Restaurant sau Michelin 2026

Ngay từ khi bước vào tầng 1, nhà hàng đã tạo thiện cảm nhờ không gian rộng rãi, chỉn chu. Điểm nhấn nổi bật là hàng loạt đèn lồng đỏ được treo lơ lửng trên cao, kết hợp cùng nội thất gỗ mang đến cảm giác ấm cúng. Trên các kệ trưng bày là những con rối gỗ dân gian, trong khi tường được trang trí bằng nhiều vật dụng quen thuộc của làng quê Việt như giỏ, nón, rổ, nơm... làm từ các chất liệu thủ công như cói, tre, mây. Tổng thể mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Không gian tầng 1 của nhà hàng nổi bật với màu đỏ của đèn lồng và tấm bảng led Michelin Guide Bib Gourmand 2026

Chúng mình được sắp xếp chỗ ngồi tại tầng 2. Không gian ở đây có ánh sáng vừa phải, không quá sáng cũng không quá tối, tạo cảm giác dễ chịu và khá riêng tư. Khu vực ăn uống được thiết kế theo phong cách mộc mạc, phù hợp cho những bữa ăn gia đình hoặc gặp gỡ bạn bè.

Không gian tầng 2 của nhà hàng

Thực đơn được tách riêng thành menu đồ ăn và menu đồ uống, thiết kế đẹp mắt với concept lấy cảm hứng từ vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Về món ăn, thực đơn khá đa dạng với nhiều đặc sản Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam. Nhóm lẩu có các lựa chọn như lẩu mắm, lẩu cá tầm hay lẩu bầu chả mực với mức giá từ 455.000 - 650.000 đồng/nồi. Nhà hàng cũng phục vụ các mâm cuốn đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam với giá 325.000 đồng/mâm gồm 4 món. Ngoài ra còn có các combo dành cho nhóm đông người hoặc gia đình, giá dao động khoảng 1,2 - 1,3 triệu đồng cho 5 món.

Các món bún, phở và đặc sản vùng miền như bún thịt nướng, miến gà, phở bò tái chảo hay mì Quảng có giá từ 85.000 - 110.000 đồng. Nhóm món mặn gồm thịt rang cháy cạnh, thịt kho tàu, heo quay xào cải chua, mực ống xào dưa leo... dao động từ 165.000 - 295.000 đồng. Những món ăn quen thuộc như đậu phụ tẩm hành, cá lóc kho tộ, trứng chưng cà chua có giá từ 75.000 - 175.000 đồng, trong khi các món rau xào tỏi dao động từ 85.000 - 110.000 đồng.

Menu đa dạng các món từ 3 miền Bắc, Trung, Nam

Trong suốt bữa ăn, nhà hàng mở các ca khúc dân ca quen thuộc như "Bèo dạt mây trôi", tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với không khí thưởng thức ẩm thực Việt. Tuy nhiên, do lượng khách nước ngoài đi theo tour khá đông nên không gian đôi lúc hơi ồn.

Về dịch vụ, đội ngũ nhân viên để lại ấn tượng tích cực. Từ nhân viên phục vụ đến bộ phận thu ngân đều giao tiếp lịch sự, thái độ thân thiện và hỗ trợ khách khá nhiệt tình.

Mực nướng ghi điểm, mẹt cuốn miền Trung gây thất vọng

Trong lần ghé thăm này, chúng mình gọi một mẹt cuốn miền Trung (325.000 đồng), mực nướng muối é (295.000 đồng), canh ngao nấu chua (125.000 đồng), cơm hấp hạt sen (25.000 đồng), sườn heo khìa mắm tỏi (195.000 đồng), một nước dừa dứa và một nước dừa tắc (khoảng 60.000 đồng/cốc). Phần tráng miệng gồm tàu hũ non đường thốt nốt (45.000 đồng) và chè bột lọc sữa dừa (65.000 đồng).

Khoảng 10 phút sau khi gọi món, mẹt cuốn miền Trung được mang ra đầu tiên. Mẹt gồm bánh cuốn thịt nướng, nem nướng Nha Trang, bánh xèo tôm nhảy và heo quay ăn kèm rau sống, bánh tráng.

Điểm cộng đầu tiên là cách bài trí khá đẹp mắt, gọn gàng và tạo cảm giác hấp dẫn khi vừa được dọn lên bàn.

Đồ ăn được đem lên khá nhanh dù nhà hàng đông khách

Tuy nhiên, sau khi thưởng thức, đây lại là món khiến chúng mình thất vọng nhiều nhất. Cả bánh xèo và heo quay đều khá nhiều dầu mỡ. Đặc biệt, món heo quay được giới thiệu là ăn cùng mắm nêm nhưng khi phục vụ lại không thấy mang loại nước chấm này ra. Những miếng cuốn đầu tiên còn khá ổn, nhưng từ cuốn thứ hai trở đi cảm giác ngấy bắt đầu xuất hiện rõ rệt.

Tuy nhiên cả bánh xèo và heo quay đều khá nhiều dầu mỡ

Nhà hàng phục vụ ít rau củ và bánh tráng nên sau đó team phải gọi thêm, nhưng phần này cũng không đáng kể

Bánh xèo có kích thước lớn, lớp vỏ giòn nhưng ngấm khá nhiều dầu. Phần nhân chủ yếu là giá đỗ nên tổng thể chưa thực sự cân bằng. Dù ăn kèm nhiều rau sống vẫn khó giảm cảm giác ngấy. Nem nướng và thịt nướng có hương vị ở mức trung bình, định lượng cũng khá ít khi mỗi loại chỉ có hai phần. Ram ăn kèm hơi dai, chưa tạo được điểm nhấn. Nước chấm cũng không có gì đặc sắc.

Một điểm trừ khác là lượng rau sống và bánh tráng đi kèm khá ít. Chỉ cuốn vài chiếc là đã hết, phải gọi thêm nhân viên hỗ trợ. Sau khi yêu cầu, chúng mình phải chờ thêm một lúc mới được bổ sung. Cuối cùng, sau khi đùn đẩy nhau, team đành bỏ dở gần ⅔ chiếc bánh xèo vì quá ngán.

Bánh xèo có kích thước lớn, lớp vỏ giòn nhưng ngấm khá nhiều dầu.

Phần ram cuốn cùng nem nướng bị dai, số lượng ít so với giá tiền

Món tiếp theo là canh ngao nấu chua với các nguyên liệu quen thuộc như ngao, giá đỗ, khế, cà chua và rau răm. Nước canh có vị chua thanh vừa phải, dễ ăn nhưng nhìn chung không để lại nhiều ấn tượng.

Cơm hấp hạt sen gây thiện cảm nhờ hạt cơm dẻo, thơm mùi gạo mới và hương sen nhẹ nhàng. Tuy nhiên, mỗi phần chỉ là một bát nhỏ nên định lượng khá khiêm tốn.

Nước canh ngao có vị chua thanh vừa phải, dễ ăn nhưng nhìn chung không để lại nhiều ấn tượng.

Cơm hấp hạt sen gây thiện cảm nhờ hạt cơm dẻo, thơm mùi gạo mới nhưng định lượng cũng khá ít

Trong số các món chính, mực nướng muối é là món chúng mình đánh giá cao nhất. Mực tươi, thịt chắc, được nướng vừa độ nên vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên. Nhân viên cũng chủ động hỗ trợ cắt thành những miếng nhỏ để thực khách dễ thưởng thức. Muối é giúp món ăn đậm đà hơn, nhưng chấm được miếng nào hay miếng đó vì phần lớn muối đều rơi ngược xuống đĩa thay vì dính lên mực.

Mực nướng muối é là món ổn nhất

Mực tươi, có độ ngọt và giòn, được nhân viên cắt sẵn

Sườn heo khìa mắm tỏi là món có phần trình bày đẹp mắt nhất trên bàn ăn. Những miếng sườn màu cánh gián bóng đẹp, ăn kèm xôi và rau củ muối chua. Tuy nhiên, đây cũng là món khiến chúng mình phải bỏ dở hơn một nửa. Miếng sườn khá to, nhiều thịt nhưng được tẩm bột và chiên kỹ nên ngấm nhiều dầu. Khi ăn tạo cảm giác ngấy, thậm chí có chút vị đắng nhẹ ở hậu vị. Ngay từ lúc món ăn được mang ra, mùi dầu đã khá rõ và kéo dài đến cuối bữa ăn. Điểm sáng hiếm hoi là phần xôi ăn kèm dẻo, thơm và được nấu khá tốt.

Sườn heo khìa mắm tỏi là món có phần trình bày đẹp mắt nhất trên bàn ăn nhưng cũng để lại nhiều thất vọng nhất vì quá ngấm dầu

Về đồ uống, nước dừa dứa và dừa tắc là hai lựa chọn dễ chịu nhất trong bữa ăn. Hương thơm của dứa và tắc khá rõ, vị thanh mát, giúp cân bằng lại cảm giác ngấy từ các món chiên rán.

Nước dừa dứa và dừa tắc dễ uống, giúp giảm độ ngấy hiệu quả

Đến phần tráng miệng, tàu hũ non đường thốt nốt có vị ngọt vừa phải, tàu hũ mềm mịn và thơm nhẹ mùi gừng. Tuy nhiên, việc thêm topping trân châu khiến món ăn trở nên hơi lạc quẻ, không thực sự ăn nhập với tổng thể.

Hai món tráng miệng ngọt nhưng không được phục vụ kèm đá bào

Trong khi đó, chè bột lọc sữa dừa là món tráng miệng ngon nhất mà chúng mình thử. Nước cốt dừa thơm béo, bột lọc mềm dẻo và hương vị khá hài hòa. Với mức giá 65.000 đồng, đây là món gần như đáp ứng được kỳ vọng về chất lượng.

Dù vậy, cả hai món tráng miệng đều không được phục vụ kèm đá bào, khiến trải nghiệm chưa thực sự trọn vẹn, nhất là trong thời tiết nóng.

Tổng kết

Tổng chi phí cho bữa ăn hai người của team Có Như Lời Đồn vượt mốc 1 triệu đồng. Với mức giá này, chúng mình cảm thấy trải nghiệm chưa thực sự tương xứng. Điểm cộng lớn nhất của nhà hàng nằm ở không gian, cách phục vụ và thái độ nhân viên. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất là hương vị món ăn lại chưa đủ sức thuyết phục.

Điểm yếu dễ nhận thấy là nhiều món chiên, rán bị ngấm dầu và thiếu độ ráo, lượng rau ít và không đa dạng, khiến thực khách nhanh ngán. Một số món có mức giá khá cao nhưng định lượng chưa thực sự tương xứng. Sau cả bữa ăn, những món để lại ấn tượng tích cực nhất với chúng mình chỉ là mực nướng muối é, các món nước dừa và phần tráng miệng.

Vì vậy, cá nhân chúng mình vẫn khá băn khoăn về lý do Mammom Restaurant được Michelin Guide 2026 trao danh hiệu Bib Gourmand. Dĩ nhiên, khẩu vị là câu chuyện rất riêng của mỗi người và có thể nhà hàng đơn giản là chưa phù hợp với gu ăn uống của nhóm. Với cùng mức chi phí này, chúng mình tin rằng vẫn có khá nhiều lựa chọn ẩm thực Việt khác đáng cân nhắc hơn tại Hà Nội.

Tất nhiên, đây chỉ là trải nghiệm và góc nhìn cá nhân của team Có Như Lời Đồn. Còn cảm nhận thực tế ra sao, có lẽ bạn nên tự mình ghé thử để có câu trả lời riêng.