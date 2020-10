Vừa diễn ngầu là thế, Jungkook bỗng "bung lụa" sang làm cameraman ngay trên sân khấu khiến fan cười lăn cười bò

Ngày thứ 2 của concert Map Of The Soul: ON:E đã chính thức diễn ra. Đây là concert của BTS được tổ chức online trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Dù là concert online, không thể trực tiếp gặp người hâm mộ bằng da bằng thịt, nhưng BTS vẫn mang đến những sân khấu biểu diễn vô cùng mãn nhãn. Nhiệt huyết và sự đầu tư qua từng sân khấu dường như được truyền tải trọn vẹn đến người xem.

Tại concert, sân khấu My Time của Jungkook một lần nữa được thể hiện. Và đúng là không có quyến rũ nhất, chỉ có quyến rũ hơn. Chỉ sau một ngày mà màn trình diễn của Jungkook đã tăng mức độ "sát thương" lên gấp bội. Sự sexy của cậu út BTS không chỉ thể hiện qua giọng hát, vũ đạo mà còn nhờ bộ outfit "bung 3 cúc".

Outfit tăng độ "sát thương" cho sân khấu solo của Jungkook

Từ giọng hát cho đến từng động tác vũ đạo, biểu cảm đều vô cùng cuốn hút

Sân khấu solo My Time siêu sexy của Jungkook

Không chỉ mang đến những sân khấu thú vị, BTS còn có nhiều khoảnh khắc tương tác, giao lưu đáng yêu. Người hâm mộ đã không khỏi cười lăn cười bò khi thấy một nhân vật cầm camera với những thao tác quay tạo hiệu ứng cực... thuần thục. Không ai khác, người cầm máy quay chính là Jungkook. Mới làm idol ngầu và sexy đến thế, Jungkook đã tranh thủ quay sang làm nghề "tay trái": cameraman.

Jungkook "đổi nghề", làm cameraman đầy nhiệt huyết tại concert

Chân dung chàng cameraman "quen mặt" của BTS

Và đây là thành quả của cameraman Jungkook

Hết làm idol lại quay sang làm cameraman điệu nghệ không kém ai, thế mới thấy Jungkook đa-zi-năng đến cỡ nào nhé! Concert online ngày thứ 2 của BTS cũng đã diễn ra vô cùng thành công. Hy vọng, dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để người hâm mộ có thể có cơ hội đến gần hơn với thần tượng, xem các màn trình diễn và đặc biệt là chứng kiến chàng cameraman Jungkook tác nghiệp.

Concert online ngày thứ 2 của BTS cũng đã diễn ra vô cùng thành công

Nguồn: Twitter