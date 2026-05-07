Vừa chuyển khoản thành công 500 triệu đồng, người phụ nữ SN 1979 thấp thỏm khi được công an liên hệ làm việc

Ngày 7/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, vừa phối hợp trao trả thành công số tiền 500 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản cho người dân, qua đó lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm và những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Chị Liên nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm trước sự chứng kiến của Công an phường Nguyệt Viên

Theo anh Cương chia sẻ, bản thân thường xuyên theo dõi các nội dung tuyên truyền trên trang Facebook của Công an phường Nguyệt Viên, đồng thời được lực lượng Công an cơ sở thường xuyên tuyên truyền về ý thức chấp hành pháp luật nên anh đã nhanh chóng trình báo để hỗ trợ người chuyển tiền tìm lại tài sản.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyệt Viên đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh chủ tài khoản chuyển tiền. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm là chị Đặng Thị Kim Liên (sinh năm 1979), trú tại Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thời điểm này, chị Liên cũng đang vô cùng hoang mang, lo lắng vì số tiền lớn chuyển nhầm nhưng chưa thể liên hệ được với người nhận.

Với tinh thần trách nhiệm "vì Nhân dân phục vụ", cán bộ Công an phường Nguyệt Viên đã nhanh chóng liên hệ, hướng dẫn chị Đặng Thị Kim Liên các thủ tục cần thiết để hai bên phối hợp giải quyết vụ việc. Sau khi hoàn tất xác minh theo đúng quy định của pháp luật, toàn bộ số tiền 500 triệu đồng đã được anh Đỗ Trung Cương trao trả đầy đủ cho chị Liên.

Nhận lại tài sản, chị Liên không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Đỗ Trung Cương cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nguyệt Viên. Với chị, việc tìm lại được số tiền lớn không chỉ là niềm vui mà còn là sự may mắn khi giữa cuộc sống bộn bề hôm nay vẫn còn nhiều người sống trung thực, nghĩa tình và trách nhiệm.