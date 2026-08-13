Vụ vợ lao vào cứu chồng bị điện giật, cả 2 tử vong: Thông tin mới về khoản nợ 1,7 tỷ đồng của gia đình

Trước khi qua đời, vợ chồng ông Tuấn đã thế chấp ngôi nhà đang ở để vay ngân hàng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Vụ việc đôi vợ chồng bị điện giật tử vong xảy ra hồi cuối tháng 7 tại xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng đã khiến dư luận vô cùng thương xót. Nạn nhân trong vụ việc là ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) và bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi). Trước khi qua đời, ông Tuấn và bà Thạnh đã thế chấp ngôi nhà 2 tầng đang ở để vay ngân hàng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 12/8, em Lê Viết Hồng Anh (19 tuổi, con trai của ông Tuấn) cho biết đã gửi đơn đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) chi nhánh Quảng Nam đề nghị khoanh, giãn khoản nợ 1,7 tỷ đồng mà ba mẹ để lại.

Trong đơn, Hồng Anh trình bày hoàn cảnh hết sức éo le hiện tại của gia đình và đề nghị ngân hàng xem xét khoanh, giãn thời gian trả nợ từ 5-7 năm hoặc một thời hạn phù hợp, trong thời gian này chưa xử lý căn nhà để gia đình có nơi ở ổn định.

Em Hồng Anh (áo đỏ) đã làm đơn đề nghị ngân hàng xem xét khoanh, giãn thời gian trả nợ. (Ảnh: Chuyên trang Công an Đà Nẵng)

Bên cạnh đó, Hồng Anh cũng đề nghị ngân hàng xem xét hỗ trợ về lãi, phí, phương thức trả nợ và kiểm tra khoản vay của ba mẹ có tham gia bảo hiểm khoản vay hoặc bảo hiểm người vay hay không, để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan.

Cũng trên báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Sacombank chi nhánh Quảng Nam xác nhận đã tiếp nhận đơn, trao đổi trực tiếp với Hồng Anh và người giám hộ. Theo vị lãnh đạo, việc giải quyết đề nghị thuộc thẩm quyền hội sở. Chi nhánh sẽ báo cáo cấp trên và khi có hướng xử lý sẽ thông tin lại cho gia đình.

Trước đó vào khoảng 9 giờ sáng ngày 29/7, ông Tuấn lên sửa mái tôn thì không may bị điện giật tử vong. Đến khoảng 10 giờ, bà Thạnh đi chợ về, phát hiện sự việc nên chạy lên cứu chồng thì cũng bị điện giật tử vong.

Ngôi nhà tạm nơi vợ chồng ông Tuấn gặp nạn thương tâm. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Thông tin trên Chuyên trang Công an Đà Nẵng cho hay, gia đình ông Tuấn có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng ông ra đi để lại mẹ già năm nay 77 tuổi, 2 con trai 1 cháu đang học đại học năm nhất và 1 cháu chuẩn bị lên lớp 5.

Trước đây, ông Tuấn làm công nhân cơ khí tại một doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng, có thu nhập ổn định. Còn bà Thạnh bán cơm ở chợ. Sau nhiều năm dành dụm, đôi vợ chồng vay mượn thêm để xây căn nhà 2 tầng với hy vọng có chỗ ở ổn định nuôi 2 con ăn học và phụng dưỡng mẹ già.

Tuy nhiên năm ngoái, người đàn ông bị mất việc do công ty cắt giảm nhân sự. Ông Tuấn chuyển sang làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng ông quyết định bán căn nhà để trả nợ. Người mua đã đặt cọc 200 triệu đồng, dự định đầu tháng 8 sẽ nhận nhà. Sau khi nhận cọc, ông Tuấn dựng căn nhà trên khu đất rộng 35m2 ở phía sau để ở tạm và không may gặp nạn khi đang sửa chữa mái tôn của căn nhà này.