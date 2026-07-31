Vợ lao vào cứu chồng bị điện giật, cả 2 tử vong: Đau xót hoàn cảnh gia đình, chuẩn bị phải dọn khỏi nhà

Vợ chồng ông Tuấn ra đi để lại mẹ già 77 tuổi, 2 con đang tuổi ăn học.

Sự việc đôi vợ chồng ở xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng bị điện giật tử vong trên mái nhà, xảy ra sáng 30/7 đã khiến dư luận vô cùng đau xót. Nạn nhân trong vụ việc là ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) và bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi). Họ ra đi để lại mẹ già 77 tuổi, 2 con nhỏ còn tuổi ăn học trong lúc cuộc sống đang bộn bề khó khăn.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, vợ chồng ông Tuấn có 2 con trai, cháu lớn đang là sinh viên năm thứ nhất còn cháu út chuẩn bị lên lớp 5. Ông Lê Ngọc Vân, (52 tuổi, anh ruột ông Tuấn) cho biết, trước đây, ông Tuấn làm công nhân cơ khí tại một doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng, thu nhập ổn định còn bà Thạnh bán cơm, cháo vịt ở chợ Kế Xuyên.

Đôi vợ chồng chắt chiu từng đồng, vay mượn thêm để xây được căn nhà 2 tầng với hy vọng ổn định cuộc sống, nuôi 2 con ăn học và phụng dưỡng mẹ già.

Tuy nhiên năm ngoái, ông Tuấn mất việc do công ty cắt giảm nhân sự. Người đàn ông chuyển sang làm nghề “thợ đụng”, ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống gia đình trở nên bấp bênh khi thu nhập không còn được như trước, khoản nợ ngân hàng, chi phí sinh hoạt gia đình, ăn học của 2 con đè nặng trên vai.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc thương tâm. (Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng)

Bất đắc dĩ, vợ chồng ông Tuấn quyết định bán nhà để trả nợ. Người mua đã đặt cọc, dự kiến đầu tháng 8 sẽ nhận nhà. Nhận tiền cọc xong, gia đình ông Tuấn dựng một công trình nhỏ tại mảnh đất rộng khoảng 35m2 ở phía sau để ở tạm. Công trình vẫn chưa hoàn thiện. Hôm 29/7, trời mưa giông khiến mái tôn bị dột nhiều chỗ nên sáng 30/7, ông Tuấn kéo dây kiện lên mái để hàn lại.

Khoảng 9h30, người đàn ông bị điện giật khi đang sửa mái. Hàng xóm phát hiện sự việc nên hô hoán, đúng lúc bà Thạnh vừa đi bán hàng về, liền chạy vội lên mái. Thấy ông Tuấn nằm bất động, bà Thạnh tưởng chồng bị say nắng hay ngất xỉu nên lao đến ôm, gọi. Không ngờ, dòng điện vẫn còn truyền trên mái tôn khiến bà cũng gục ngay bên chồng. Mọi người vội vàng ngắt điện nhưng không kịp nữa.

Ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ cho biết, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng các đoàn thể, người dân hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Liên quan đến sự việc, thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, sau khi nhận tin báo, Công an xã Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thụ lý, điều tra vụ việc trên.