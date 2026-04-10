Vụ túi hạt macca của ái nữ Korean Air: Người bị đuổi khỏi máy bay trong tủi nhục 12 năm trước, giờ quay lại để quản lý sân bay

Với những ai từng theo dõi "drama hạt macca" hồi đó, việc ông Park Chang-jin giờ đây được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo tại KAC Airport là một cái kết có hậu và đầy tính biểu tượng. Công lý có thể đến muộn, nhưng nó chắc chắn sẽ đến, theo cái cách không ai ngờ nhất. Với ông Park, công lý đến sau 12 năm đằng đẵng bị giày vò bởi những áp lực khủng khiếp, sự cô lập và chứng rối loạn lo âu.

Mọi thứ bắt đầu vào một đêm tháng 12 năm 2014.

Túi hạt macca của "công chúa" Korean Air

New York, ngày 5 tháng 12 năm 2014.

Chuyến bay KE086 của Korean Air chuẩn bị rời cổng số 2 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy để bay về Incheon. Trên khoang hạng nhất, mọi thứ diễn ra như thường lệ - đèn dịu, ghế rộng, không khí yên tĩnh của những người quen với đặc quyền.

Rồi có gì đó vỡ ra.

Một tiếp viên phục vụ hạt macca cho bà Cho Hyun-ah, hay còn gọi là Heather Cho, khi đó là Phó Chủ tịch điều hành của Korean Air, con gái chủ tịch tập đoàn Hanjin Cho Yang-ho. Nhưng cô ấy để nguyên gói hạt trong túi nilon, không đổ ra đĩa như "đúng quy chuẩn". Một chi tiết nhỏ đến mức người thường không bao giờ để ý.

Bà Cho để ý.

Ông Park Chang-jin, lúc này là Tiếp viên trưởng được gọi ra để xử lý tình huống. Ông là một người đã gắn bó với Korean Air từ năm 1996, từng là người mẫu quảng cáo nội bộ, từng phục vụ VIP, thăng tiến lên Tiếp viên trưởng từ năm 2005. Khi bước ra để giải thích, ông không biết rằng mình đang bước vào một cảnh tượng mà cả Hàn Quốc sẽ nhớ mãi.

Bà Cho yêu cầu ông quỳ xuống.

Lời xin lỗi của ông Park là không đủ. Theo lời khai sau này trong phiên tòa, bà dùng tập tài liệu đập vào tay ông. Bà lệnh cho phi công quay đầu máy bay - lúc này đang lăn về phía đường băng, trở lại cổng xuất phát. Và khi máy bay dừng lại, ông Park Chang-jin bị yêu cầu rời khỏi chuyến bay.

Mọi thứ diễn ra trước mặt toàn bộ hành khách hạng nhất.

"Gapjil" và cơn thịnh nộ của người Hàn Quốc

Sáng hôm sau, không ai ở Korean Air muốn câu chuyện này lọt ra ngoài. Theo nhiều nguồn tin khác nhau cũng như lời khai sau đó, ông Park được yêu cầu viết báo cáo theo hướng bảo vệ bà Cho. Hãng hàng không ban đầu đổ lỗi cho chính nhân viên của mình: rằng tiếp viên phục vụ sai, rằng sự việc không có gì nghiêm trọng.

Nhưng Park Chang-jin từ chối im lặng.

Ông khai thật. Ông nói những gì đã xảy ra. Và sự thật đó - dù có vẻ nhỏ, dù chỉ là chuyện của một gói hạt trên một chuyến bay đêm đã châm ngòi cho một trong những làn sóng phẫn nộ lớn nhất trong lịch sử mạng xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Từ khóa "갑질" - *gapjil*, tạm dịch là "lạm quyền" hay "ức hiếp kẻ yếu thế" - bỗng trở thành từ trung tâm của một cuộc tranh luận toàn quốc. Người Hàn Quốc không chỉ tức giận vì chuyện hạt macca. Họ tức giận vì nhận ra rằng mình đã biết điều này từ lâu - rằng trong các chaebol, trong những không gian đặc quyền, con người có thể bị đối xử như đồ vật, và điều đó được coi là bình thường.

Bà Cho Hyun-ah sau đó bị bắt giữ, bị truy tố, và cuối cùng bị kết án 1 năm tù vì tội vi phạm an toàn hàng không - vì hành động quay đầu máy bay khi đã rời cổng được xem là đe dọa nghiêm trọng đến quy trình an toàn. Ở phiên phúc thẩm, bà được hưởng án treo. Bà từ chức toàn bộ các vị trí điều hành tại tập đoàn.

Còn ông Park?

Cái giá của sự thật

Người ta hay nghĩ rằng những người dũng cảm lên tiếng sẽ được bảo vệ. Thực tế thường khác.

Sau khi vụ việc bùng nổ, Park Chang-jin trở về Korean Air trong một môi trường hoàn toàn khác. Ông bị cô lập. Ông phải chịu áp lực từ đồng nghiệp, từ hệ thống. Sức khỏe suy sụp, ông từng công khai việc phải phẫu thuật cắt khối u lành tính do căng thẳng vào năm 2018. Cùng năm đó, chưa đầy bốn năm sau vụ việc, bà Cho Hyun-ah trở lại làm Chủ tịch KAL Hotel Network - trong khi ông Park vẫn đang vật lộn với hệ quả của việc dám nói thật.

Năm 2019, tòa án phán quyết Korean Air phải bồi thường cho ông 70 triệu won. Năm 2020, sau gần 25 năm gắn bó, ông rời khỏi Korean Air.

Nhưng ông không dừng lại.

Ông thành lập liên đoàn lao động trong hãng hàng không, lên tiếng về quyền nghỉ ốm, quyền không bị quỵ lụy trước cấp trên, quyền được là con người đầy đủ nhân phẩm ngay cả khi mặc đồng phục phục vụ. Trong một cuộc phỏng vấn, ông kể rằng thời còn ở Korean Air, 90% nhân viên nữ chưa bao giờ dám lấy ngày nghỉ kinh nguyệt vì quy trình xin quá phức tạp, vì văn hóa không cho phép.

Rồi ông bước vào con đường chính trị. Gia nhập đảng Minjung, tranh cử quốc hội nhưng không thắng. Không dừng lại, ông tiếp tục leo lên vị trí Phó Chủ tịch đảng Jeongui. Rồi nhận ra đảng này đang xa rời người lao động và rút lui vào năm 2022. Cuối năm 2024, ông trở thành phát ngôn viên phó của đảng Dân chủ Hàn Quốc. Ông tiếp tục nói, tiếp tục đại diện cho những người không có tiếng nói trong các phòng kín.

Một người bị đuổi khỏi máy bay vì không để hạt macca trên đĩa. Và ông ấy không dừng lại suốt 12 năm.

Người bị đuổi khỏi máy bay 12 năm trước, trở lại để quản lý sân bay

Ngày 7 tháng 4 năm 2026, tại phòng họp lớn của KAC Airport Service, ông Park Chang-jin nhậm chức Trưởng khối Kế hoạch - tương đương Giám đốc điều hành mảng chiến lược của công ty con thuộc Tổng công ty Sân bay Hàn Quốc (KAC).

Trong lời phát biểu nhậm chức, ông nói: "Sân bay với tôi như một ngôi nhà". Ông kể rằng khi nhìn khu vực này, ông nhớ lại hơn 30 năm trước - ngày đầu tiên vào nghề tiếp viên, mỗi sáng đi shuttle bus đến đây để bắt đầu ca làm việc, trẻ và chưa biết cuộc đời sẽ dẫn mình đến đâu.

Ông sẽ phụ trách chiến lược trung và dài hạn của toàn công ty, cùng với nhân sự, quan hệ lao động, ngân sách, tổ chức, truyền thông, và tài chính - kế toán. Nói cách khác, là những mảng quyết định xem một tổ chức vận hành theo logic nào, đối xử với nhân viên ra sao.

Không phải ai cũng chào đón điều này. Một bộ phận trong công đoàn KAC Airport Service cho rằng ông là "người không chuyên". Dù từng có 25 năm trong ngành hàng không, ông chủ yếu làm tiếp viên, không qua các vị trí quản lý truyền thống. Đó là một lời chỉ trích không phải không có cơ sở, nhưng cũng là một lời chỉ trích quen thuộc - rằng kinh nghiệm từ phía người lao động không phải "kinh nghiệm thật", rằng biết cảm giác bị đối xử bất công chưa đủ để điều hành tổ chức.

Ông Park biết điều đó. Ông đã nghe những câu như thế suốt 12 năm.

Có một điều mà câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, rằng những scandal gây phẫn nộ nhất thường lại không phải là những vụ nghiêm trọng nhất về mặt pháp lý - mà là những vụ chạm đúng vào điều mà cả xã hội đã chịu đựng âm thầm từ lâu.

Không ai thực sự tức giận vì hạt macca. Người ta tức giận vì nhận ra rằng mình cũng đã từng quỳ - theo nghĩa bóng hay nghĩa đen - trước ai đó có quyền lực hơn. Rằng mình cũng đã từng nuốt nhục, giả vờ mọi thứ ổn, và gọi đó là "chuyên nghiệp".

Vụ "hạt macca" trở thành một mốc văn hóa không phải vì nó đặc biệt, mà vì nó quá bình thường, chỉ là lần này, có người không chịu im lặng.

Mười hai năm sau, người đó đang ngồi ở bàn ra quyết định. Phụ trách nhân sự và quan hệ lao động. Biết chính xác cảm giác của nhân viên khi bước vào ca sáng, khi được yêu cầu làm điều gì đó phi lý, khi muốn phản đối nhưng không biết mình có quyền không.

Liệu ông Park Chang-jin có thể thay đổi được hệ thống từ bên trong? Câu trả lời không ai có ngay hôm nay. Chỉ biết rằng đó là một việc không thể nhanh, khó khăn và đầy cạm bẫy. Nhưng ít nhất, câu chuyện của ông nhắc chúng ta về một điều: rằng công lý không phải lúc nào cũng đến nhanh, nhưng nó vẫn đến - bằng cách không ai ngờ tới nhất.

Người bị đuổi khỏi máy bay, sau 12 năm, trở lại để quản lý sân bay.

Và gói hạt macca hôm đó dù nhỏ nhoi đến thế đã thay đổi cả một cuộc đời, và có thể, thêm vài điều nữa.

Theo Financial News Korea, Namu Wiki, Business Post, Ajunews.