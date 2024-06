Vũ trụ thời trang không tưởng của Alexander McQueen: Model đứng giữa "giàn thiêu", bãi rác, trại thương điên đều được tái hiện

Năm 2010, để tưởng nhớ cố NTK Alexander McQueen, Lady Gaga thường xuyên diện những bộ cánh do ông thiết kế. Từ trái sang: Chiếc váy nằm trong BST Angels and Demons cùng đôi giày Armadillo; bộ đồ ren đỏ nằm trong BST "Joan" 2001; thiết kế ren trắng nằm trong BST "Widow of the Culloden" 2006.