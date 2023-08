Biến toà án thành sàn diễn thời trang, sao Hollywood khiến người hâm mộ thốt lên vì "slay"

Gwyneth Paltrow

Không may vướng phải vụ lùm xùm liên quan tới tai nạn trượt tuyết, Gwyneth Paltrow khôn khéo dùng trang phục như một cách thể hiện sự uy tín của bản thân trước tòa. Nữ diễn viên diện nhiều bộ trang phục đến từ các thương hiệu Loro Piana, Prada, The Row đậm chất "quiet luxury" gây sốt cộng đồng mạng. Ở thời điểm khi những bức ảnh đi hầu toà của Gwyneth Paltrow được truyền thông đưa tin, dân tình còn đùa với nhau rằng họ sẽ lập tức xử cô thắng kiện nếu được làm thẩm phán, từ đây có thể thấy được ảnh hưởng tích cực phần nào từ trang phục mà nữ diễn viên lựa chọn.

Outfit hầu toà không có điểm nào để chê của nữ diễn viên Mỹ

Cardi B

Hầu hết các phiên tòa xét xử người nổi tiếng đều là miếng mồi béo bở của giới truyền thông, báo chí. Và Cardi B biết để "thoát pressing" và khiến dư luận hướng sự tập trung vào trang phục của mình.

Năm 2019, nữ rapper đã tham dự phiên tòa trong chiếc áo choàng đà điểu, sành điệu như khi cô đi trình diễn trên các sân khấu lớn. Đầu năm nay, cô nâng tầm phong cách khi đến tòa trong chiếc váy cổ lọ và chiếc áo khoác lông thú trắng, vừa thanh lịch mà vẫn không mất đi "chất riêng" cộp mác Cardi B.

Eminem

Ngày 14 tháng 2 năm 2001, Eminem phải hầu tòa vì đã tấn công một người đàn ông với một khẩu súng ngắn. Xuất hiện ở toà án cùng luật sư bào chữa, nam rapper lên đồ chỉn chu với bộ vest đen cùng cà vạt bảnh bao, khác hẳn với phong cách đậm chất hiphop, bụi bặm với hoodie và jacket thường thấy của anh.

Hiếm khi người hâm mộ được thấy "Rap God" xuất hiện trong trang phục lịch thiệp, bảnh bao thế này

Paris Hilton

Bị triệu tập vì dính tới lùm xùm điều khiển xe khi đang bị đình chỉ bằng lái, "nữ hoàng tiệc tùng" cố gắng gây ấn tượng tích cực với tòa án bằng trang phục đoan trang. Nhìn vào những bức ảnh của Paris băng đô, áo khoác sọc xám, áo sơ mi trắng, áo gile vest, quần đen, giày Louboutin và túi Chanel, người ta đã liên tưởng ngay tới Queen bee Blair Waldorf trong bộ phim Gossip Girl.

Winona Ryder

Winona Ryder bước tới tòa án thành phố Beverly Hills vào năm 2002 vì dính tới cáo buộc trộm cắp áo Marc Jacobs và váy Gucci với tổng giá trị lên đến 5.500 USD. Để thể hiện sự vô tội của mình, cô đã tham dự phiên điều trần trong trang phục áo len đơn giản diện cùng váy Marc Jacobs không thể phù hợp hơn. Đáng chú ý, sau khi nhận án phạt, Winona lại được mời tham gia quảng bá campaign của thương hiệu này vào năm 2015.

Chiếc váy Marc Jacobs được cô nàng lựa chọn trong buổi điều trần xét xử tội ăn cắp đồ Marc Jacobs của mình

Naomi Campbell

Siêu mẫu "báo đen" thường lựa chọn cho mình những bộ trang phục váy liền hoặc suit có màu sắc trung tính, tối giản khi cần phải tới toà án. Bên cạnh đó, "chị đại làng mẫu" không quên mang theo một cặp kính mắt to bản che đi một nửa khuôn mặt. Có lẽ ở những buổi xét xử, điều trần, Naomi Campbell cũng không muốn makeup cầu kỳ, lồng lộn.

Kim Kardashian

Có lẽ chỉ những lúc lên đồ đi hầu toà, công chúng mới được dịp chứng kiến Kim Kardashian nền nã như thế này. Cô lên đồ kín đáo với trang phục tông trắng, có hoa văn màu xám cùng mái tóc được buộc gọn gàng. Ngôi sao "Keeping Up With the Kardashians" tới tại Tòa án Stanley Mosk giải quyết vụ ly hôn của mình với Kris Humphries vào tháng 4 năm 2013.

Michael Jackson

Michael Jackson không chỉ là ông hoàng nhạc Pop lôi cuốn khán giả trên sân khấu với những bước nhảy moonwalk, mà ngay cả trang phục tới toà án xét xử của anh cũng là thứ khiến người hâm mộ quan tâm. Những bộ outfit được Michael Jackson diện tới buổi hầu toà không chỉ đáp ứng đủ tiêu chí trang trọng mà còn mang đậm dấu ấn của chính chủ thông qua loạt phụ kiện cầu kỳ.