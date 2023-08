6 chiếc túi designer handbag kinh điển của làng mốt, các tín đồ thời trang hẳn sẽ quen mặt

Lady Dior

Khi dạo phố, người ta có thể bắt trên đường rất nhiều sự xuất hiện của Dior Book Tote và Dior Saddle Bag nhưng để nói về biểu tượng kinh điển vượt thời gian của nhà mốt nước Pháp thì phải kể đến Lady Dior. Chiếc túi xách da với alphabet charm chữ O ban đầu có tên “Chouchou”, được Đệ nhất phu nhân Pháp Bernadette Chirac tặng công nương Diana năm 1995 và kể từ đó đổi thành Lady Dior như một sự tri ân. Suốt nhiều năm trời, Lady Dior vẫn là item được săn đón nhiệt tình, khiến nhà mốt nước Pháp không ngừng restock với các phiên bản khác nhau.

Chanel 2.55

Không phải là mẫu túi xách đầu tiên, nhưng Chanel 2.55 lại là một trong những thiết kế được đánh giá là nổi bật của huyền thoại Coco Chanel. Chiếc túi với kiểu dáng hình chữ nhật cổ điển cùng dây đeo dạng sợi xích kết hợp cùng khóa vặn Mademoiselle này có thể chứa những vật dụng thiết yếu nhất mà phái đẹp cần mà vẫn thể hiện được nét "chic" đậm chất Pháp.



Fendi Baguette

Fendi Baguette chính là chiếc IT Bag đầu tiên của nhà Fendi với độ nổi tiếng đáng kinh ngạc khi xuất hiện trong bộ phim đình đám Sex And The City. Nguồn gốc cái tên Baguette của túi được đặt theo hình dạng độc đáo, nhỏ gọn của nó. Cảnh tượng các tín đồ thời trang đeo chiếc túi này lên vai hẳn sẽ tạo liên tưởng tới hình ảnh họ mang theo chiếc French baguette (bánh mỳ Pháp).

Nữ diễn viên, người mẫu Lee Sung Kyung cũng ưa chuộng chiếc túi nhà Fendi

Balenciaga Motorcycle City Bag

Khi còn "cầm quyền" tại Balenciaga, Nicolas Ghesquière đã thiết kế cho nhà mốt này một chiếc túi không logo với tay cầm, dây kéo "lủng lẳng" bụi bặm và giúp nó ghi danh lên bản đồ thời trang thế giới mang tên Motorcycle City Bag. Suốt từ năm 2007 đến nay, chiếc túi thú vị này của Balenciaga vẫn mê hoặc nhiều tín đồ thời trang, chứng minh sức hút bền bỉ vượt thời gian. Chỉ tiếc là chất lượng của các phiên bản Motorcycle City Bag không còn thú vị và hay ho bằng các phiên bản xưa cũ.

Hermès Birkin

Dù không quá rành về thời trang, chắc hẳn bạn vẫn sẽ biết đến chiếc túi Birkin huyền thoại. Lấy cảm hứng từ biểu tượng thời trang Jane Birkin (người ngồi cạnh Jean-Louis Dumas - Giám đốc điều hành Hermès lúc bấy giờ) trên một chuyến bay, nó được coi như một chiếc túi lý tưởng đựng được tất cả các vật thiết yếu mà vẫn giữ phom dáng sang chảnh tuyệt đối. Không chỉ vậy, Hermès Birkin còn được xem như ước mơ hay thậm chí là đích đến của các tín đồ hàng hiệu.

Hermès Kelly

Bên cạnh một Birkin huyền thoại, Kelly cũng là chiếc túi sở hữu những kỉ lục cao nhất của nhà Hermès xứng đáng lọt vào danh sách này. Chiếc túi được đặt tên theo công nương Grace Kelly xứ Monaco khi bà dùng chiếc túi này che bụng, nhằm giấu đi việc mang thai.

Công nương Grace Kelly luôn đem chiếc túi Hermès Kelly bên mình

Hermès Kelly được sản xuất với nhiều kích cỡ và các bản phối màu, chất liệu khách nhau. Được coi như một trong những đỉnh cao của nghệ thuật chế tác thủ công, nó được nhiều ngôi sao đình đám như Victoria Beckham, Lisa (BLACKPINK), Kendall Jenner, Park Min Young,... yêu thích.