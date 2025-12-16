Vũ Thúy Quỳnh gợi cảm tuổi 27: Chỉ chỉnh nhẹ một chút trên mặt mà nhan sắc thăng hạng đến hoàn hảo, nhiều người lầm tưởng là thẩm mỹ

Những ngày gần đây, cái tên Vũ Thúy Quỳnh liên tục xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, không chỉ bởi nhan sắc ngày càng mặn mà mà còn vì chuyện tình cảm ngọt ngào vừa được công khai. Á hậu sinh năm 1998 vốn đã quen mặt với công chúng qua đấu trường nhan sắc, nay lại càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi sánh đôi cùng doanh nhân Đức Phạm trong nhiều khung hình tình tứ, thoải mái thể hiện sự gắn bó nơi đông người.

Người đẹp Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên, được biết đến rộng rãi khi đăng quang Á hậu 2 Miss Universe Vietnam. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, Vũ thúy Quỳnh được coi là best face của các cuộc thi. Trước đó, cô từng gây chú ý bởi nét đẹp có phần khác biệt so với chuẩn "hoa hậu truyền thống" với gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc, thần thái mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính riêng.

Thừa nhận từng niềng răng - thay đổi lớn khiến nhiều người hiểu lầm là thẩm mỹ

Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý ở Vũ Thúy Quỳnh chính là sự thay đổi nhan sắc theo hướng tích cực một cách rất tự nhiên. Không ít người cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ sâu, bởi gương mặt hiện tại hài hòa hơn, nụ cười rạng rỡ và thần thái cũng mềm mại hơn trước.

Tuy nhiên, trong một lần chia sẻ với báo giới, Vũ Thúy Quỳnh thẳng thắn cho biết cô từng niềng răng. Chính chi tiết này khiến nhiều người "vỡ lẽ" về sự thay đổi diện mạo của á hậu. Việc niềng răng không chỉ giúp hàm răng đều đẹp hơn mà còn tác động đáng kể đến khuôn mặt tổng thể, đặc biệt là phần hàm, cằm và nụ cười.

Khi răng được sắp xếp đúng vị trí, gương mặt trở nên cân đối, đường nét mềm mại hơn, nụ cười cũng tự tin và tỏa sáng hơn rất nhiều. Đây là lý do không ít người nhầm tưởng Vũ Thúy Quỳnh đã phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi thực tế cô chỉ lựa chọn một phương pháp chỉnh nha phổ biến và an toàn.

Niềng răng - "bí mật làm đẹp" không cần dao kéo

Vũ Thúy Quỳnh không phải là người duy nhất thay đổi nhan sắc sau khi niềng răng khiến nhiều người hiểu lầm. Có thể, đây cũng là "phương pháp thẩm mỹ" được nhiều người đẹp khác "áp dụng", không phải chỉ để đẹp hơn, mà còn để yên tâm về sức khỏe răng miệng, tăng tự tin trong cuộc sống.

Câu chuyện của Vũ Thúy Quỳnh khiến nhiều người nhìn nhận lại về niềng răng như một phương pháp làm đẹp toàn diện, chứ không đơn thuần là chỉnh lại hàm răng. Trên thực tế, niềng răng có thể cải thiện khớp cắn, điều chỉnh hàm lệch, giúp gương mặt cân đối hơn mà không cần can thiệp phẫu thuật.

Những ai nên niềng răng?

- Người có răng hô, móm, khấp khểnh, thưa

- Người gặp vấn đề về khớp cắn, khó ăn nhai

- Người muốn cải thiện nụ cười và tổng thể gương mặt một cách an toàn, lâu dài

Niềng răng không mang lại hiệu quả "lột xác" tức thì, nhưng lại là sự thay đổi bền vững, tự nhiên và ít rủi ro.

Từ trường hợp của Vũ Thúy Quỳnh có thể thấy, đôi khi chỉ cần chỉnh đúng một chi tiết nhỏ, kết hợp với lối sống khoa học và sự tự tin, nhan sắc đã có thể thăng hạng rõ rệt. Và chính vẻ đẹp tự nhiên, không phô trương ấy mới là điều khiến người đối diện khó rời mắt.

Những bí quyết giữ vóc dáng và thần thái khá của nàng á hậu Vũ Thúy Quỳnh

Bên cạnh niềng răng, Vũ Thúy Quỳnh còn được đánh giá cao ở lối sống lành mạnh. Cô rất coi trọng vẻ đẹp bên trong được toát ra bên ngoài, do đó, ngoài việc chăm skincare, Quỳnh còn rât đặc biệt chú ý đến ăn uống hàng ngày để giữ da, giữ dáng. Cô bật mí, bí quyết quan trọng nhất để đẹp dáng, đẹp da mà cô duy trì thực hiện bằng được là uống đủ nước và đắp mặt nạ mỗi ngày.

Hơn nữa, Vũ Thúy Quỳnh còn rất chăm tập luyện. Cô nghiêm khắc với việc tập luyện đến mức biến tất cả thành kỷ luật. Nhiều khi đau đớn, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc nhưng khi đó nghĩ lại điều mà bản thân mình mong muốn, Quỳnh lại tiếp tục kiên trì. Chính việc tập luyện đều đặn giúp cô giữ được vóc dáng săn chắc, đường cong rõ nét nhưng không quá gầy.

Ngoài ra, á hậu cũng chú trọng chăm sóc da, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Nhiều người nhận xét, thần thái hiện tại của Vũ Thúy Quỳnh không chỉ đến từ ngoại hình mà còn toát ra từ sự tự tin, bình thản của một người phụ nữ đang ở giai đoạn chín muồi cả về nhan sắc lẫn cảm xúc.