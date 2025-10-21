Vụ thịt, trứng bốc mùi vào trường học: Nhà trường tự tổ chức nấu ăn cho học sinh

Bà Nguyễn Thị Nam đã báo cáo tình hình dạy học ở trường ngày 21/10, toàn trường có gần 99% học sinh đi học trở lại. Trong số 1.518 học sinh toàn trường, có hơn 1.400 em đăng ký ăn bán trú.

Theo bà Nam, để đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh không sắp xếp được thời gian đưa đón con giữa trưa, nhà trường đã tự tổ chức nấu phục vụ công tác bán trú từ hôm nay (21/10) đến thời gian đơn vị trúng thầu mới.

“Thực phẩm sẽ được nhập từ một đơn vị cung cấp thực phẩm đã được UBND xã Bình Minh thẩm định, đủ điều kiện vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm”, theo thông báo của trường.

Phụ huynh Trường tiểu học Cự Khê chờ mang cơm trưa cho con ngày 20/10. (ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Quá trình nhà trường tổ chức tự nấu ăn cho học sinh sẽ có sự giám sát của phụ huynh, tổ giám sát của nhà trường, cán bộ y tế cùng đại diện cán bộ phòng Văn hóa – Xã hội của xã Bình Minh.

Cũng theo Trường tiểu học Cự Khê, sau khi chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn trọn gói là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh, cơ sở vật chất nhà bếp đã được cải tạo, dụng cụ bếp đã được thay thế mới đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Được biết, trong thông báo gửi phụ huynh về việc trường tự tổ chức ăn bán trú, trường này cũng nêu lý do là vì; “để hoạt động bán trú của học sinh không bị gián đoạn và phụ huynh yên tâm công tác” trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đơn vị cung cấp suất ăn mới.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 15/10, phụ huynh và tổ giám sát của Trường tiểu học Cự Khê phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh tuồn thịt, trứng bốc mùi vào bếp ăn trường học.

Ngày 16/10, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm của Xã, có sự tham gia của Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội làm việc tại trường. Sau đó, trường này đã họp với cha mẹ học sinh, thống nhất chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh.

Trong thời gian chờ đơn vị cung cấp thực phẩm mới, trường này đưa ra 2 phương án cho bữa ăn bán trú gồm: Phụ huynh đón con về ăn trưa tại nhà hoặc cho con mang cơm đến trường.

Phương án vấp phải sự phản ứng dữ dội của nhiều phụ huynh vì họ cho rằng, nhà trường phải chịu trách nhiệm về cách thức tổ chức, chất lượng bữa ăn bán trú tại trường học.

Hôm qua (20/10), phụ huynh của gần 200 học sinh không cho con đến trường, trong đó có lý do phản đối việc trường này đề nghị tự mang cơm trưa hoặc về nhà ăn sau giờ học.