Vụ nam thanh niên cuỗm xe phân khối lớn, để “người yêu” lại ở cửa hàng: Người phụ nữ ở Cần Thơ sửng sốt khi trông thấy nghi phạm là bạn nhậu của em trai

Tối ngày 31/8, theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, Công an xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ cho biết đã bắt được đối tượng lấy trộm xe mô tô phân khối lớn của một cửa hàng ở tỉnh Nghệ An.

Qua xác minh, đối tượng là Nguyễn Khanh (SN 1994, ngụ xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng, hiện đang tạm trú tại TP Hồ Chí Minh). Trước đó, chiều 30/8, Khanh có mặt tại nhà chị P.T.C.N (trú tại xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ) theo lời mời của chị P.T.C.D (em gái của chị N) để ăn nhậu cùng bạn bè.

Tại đây, khi đang sử dụng mạng xã hội Tiktok, chị N. phát hiện hình ảnh của Khanh - người đang có mặt tại nhà mình giống với đối tượng trong đoạn clip trên mạng xã hội ghi lại vụ việc liên quan đến việc lấy xe mô tô tại một cửa hàng ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An nên nhanh chóng trình báo Công an xã.

Hình ảnh người đàn ông lái thử xe phân khối lớn rồi đi mất, để lại bạn gái ở cửa hàng - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngay trong đêm, Công an xã Thạnh Phú triển khai xác minh, mời Khanh về trụ sở làm việc. Bước đầu, Khanh thừa nhận ngày 27/8 có đến một tiệm bán xe mô tô phân khối lớn ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An "mượn" xe Kawasaki 300 để chạy thử.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, ngày 30/8, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) đã tiếp nhận đơn trình báo, xác minh sự việc một người đàn ông đến cửa hàng xe máy rồi lái thử, sau đó phóng xe đi mất.

Theo đơn của anh Phạm Bá Quang - chủ cửa hàng xe máy ở phường Vinh Lộc, khoảng 9h ngày 27-8, một đôi nam nữ đến xem xe.

Đối tượng Khanh tại cơ quan Công an. Nguồn ảnh: Công an nhân dân

Trước đó một ngày, cặp đôi cũng đã ghé cửa hàng và liên lạc với nhân viên. Trong cả hai lần, họ xưng hô "vợ chồng", không có biểu hiện bất thường.

Sau khi xem hai chiếc xe cũ, người đàn ông đề nghị lái thử chiếc Kawasaki Ninja 300 cũ, còn người phụ nữ đứng chờ tại cửa hàng. Sau đó người đàn ông phóng xe đi mất.

Người phụ nữ đi cùng cho biết chị mới quen người đàn ông ở TP.HCM qua mạng xã hội. Vài ngày trước, người này ra Nghệ An gặp gia đình chị, có mượn điện thoại của chị để "giải quyết công việc".

Ngày 27/8, anh ta rủ chị đến cửa hàng xe máy của anh Quang để hỏi mua xe rồi chạy xe mất hút, để chị ở lại. Chiếc xe bị chiếm đoạt trị giá khoảng 50 triệu đồng.