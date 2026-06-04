Vụ nam du khách đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng: Gia đình lần đầu lên tiếng, tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông nước ngoài đập phá dữ dội tại quán Gé Cafe ở Đà Nẵng lan truyền trên mạng xã hội và xuất hiện trên nhiều hãng truyền thông quốc tế, gia đình của người này đã lần đầu lên tiếng.

Vụ việc một người đàn ông Australia đập phá quán cà phê ở trung tâm TP Đà Nẵng vào cuối tháng 5 vừa qua không chỉ gây xôn xao mạng xã hội trong nước mà còn thu hút sự chú ý của truyền thông Australia. Trong khi cơ quan chức năng Việt Nam đang tiếp tục làm rõ vụ việc, gia đình của người đàn ông này lần đầu lên tiếng.

Theo News.com.au, người bị bắt giữ được xác định là Shaymus Lilly (34 tuổi), doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực marketing đến từ bang Tây Australia. Trong cuộc trao đổi với tờ báo này, người thân của Lilly cho biết họ đã nhận thông tin về sự việc và đặc biệt lo ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần của nam du khách ở thời điểm hiện tại.

Shaymus Lilly

Cụ thể, bà Simone Buncher, dì của Lilly và cũng là người đại diện gia đình, cho biết người đàn ông này đã sống chung với chứng rối loạn lưỡng cực khoảng 10 năm. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây, anh không gặp đợt phát bệnh nghiêm trọng nào.

Kể từ khi bị bắt giữ, gia đình cho biết họ vẫn chưa thể liên lạc với Lilly. Đây cũng là điều khiến người thân của anh đặc biệt lo lắng. "Cháu đang trong một đợt rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng. Chúng tôi rất lo lắng cho tình trạng tinh thần hiện tại của cháu", bà Buncher nói.

Theo bà Buncher, khi theo dõi các video từ nhà riêng của Lilly ở thành phố Mandurah (Tây Australia), bà nhận thấy các dấu hiệu cho thấy cháu mình đang bước vào một đợt rối loạn lưỡng cực. Gia đình đang lên kế hoạch sang Việt Nam khi có thêm thông tin từ các cơ quan chức năng. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cũng xác nhận đang hỗ trợ công dân nước này.

Những hình ảnh được camera quán ghi lại

Liên quan đến thiệt hại trong vụ việc, truyền thông cho biết giá trị tài sản bị hư hỏng được ước tính hơn 500 triệu đồng. Bà Buncher cho biết gia đình sẵn sàng phối hợp và thực hiện trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại phát sinh.

"Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì cần phải làm. Hiện gia đình vẫn đang chờ thêm thông tin và rất lo lắng về tình trạng của cháu", bà nói.

Theo hồ sơ cá nhân, Lilly là người điều hành công ty tư vấn chiến lược thương hiệu Shaped và chuyển đến sinh sống tại khu vực Hội An từ tháng 4 năm nay sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực marketing tại Australia.

Trước đó, theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội của quán Gé Cafe, Lilly đến quán vào khoảng 23h45 ngày 29/5. Đại diện quán cho biết nhân viên đã cho anh mượn điện thoại để hỗ trợ dịch thuật, tuy nhiên sau đó xảy ra sự việc người đàn ông này cởi áo và có hành vi đập phá tài sản.

Hiện trường sự việc

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nhiều tài sản trong quán như cửa kính, máy tính xách tay, đèn trang trí, máy pha cà phê, máy xay cà phê cùng nhiều vật dụng khác bị hư hỏng. Một đoạn video khác cũng ghi lại cảnh người này xảy ra xô xát với một số người có mặt tại quán trước khi bị khống chế.

Bà Buncher cho rằng Lilly nhiều khả năng không còn nhớ những gì đã xảy ra trong đêm xảy ra vụ việc. Theo bà, gia đình cũng đang phải hứng chịu nhiều ý kiến chỉ trích trên mạng xã hội nên muốn lên tiếng để công chúng có cái nhìn đầy đủ hơn về con người của anh.

"Điều chúng tôi lo lắng nhất lúc này là tình trạng sức khỏe tinh thần của Shaymus. Bình thường, cháu là người hiền lành, sống tình cảm và không gây rắc rối cho ai. Tuy nhiên, mỗi khi rơi vào một đợt rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng, cháu có thể trở thành một con người hoàn toàn khác", bà Buncher chia sẻ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trưa 30/5, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc một người nước ngoài có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/5, một người đàn ông nước ngoài vào quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong và trò chuyện với một nam thanh niên Việt Nam. Sau đó, người này giữ điện thoại của nam thanh niên nhưng không chịu trả lại, buộc nhân viên quán phải gọi điện trình báo công an.

Khoảng 5 phút sau, người đàn ông nước ngoài bất ngờ cởi áo, đạp đổ bàn ghế bên trong quán. Hành động này khiến nhiều khách hàng, trong đó có cả khách nước ngoài, cùng nhân viên hoảng sợ, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh.

Khi công an phường có mặt, người đàn ông nước ngoài bỏ chạy lên tầng 2, kẹp cổ một nam thanh niên tại đây trong khoảng hai phút. Công an cùng người dân sau đó đã khống chế, đưa người này về trụ sở để làm việc.

Vụ việc đã được một số người chứng kiến dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Đại diện quán cà phê cho biết nhiều thiết bị phục vụ pha chế như máy pha cà phê, máy xay cùng một số vật dụng trang trí bị hư hỏng. Cửa kính của quán cũng bị vỡ. Cơ sở này hiện tạm đóng cửa để khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguồn: News.com.au