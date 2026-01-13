Vụ heo bệnh ở Công ty đồ hộp Hạ Long: Hàng loạt kho hàng có chứa thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi và vi khuẩn Salmonella

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng vừa có báo cáo gửi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc liên quan đến khoảng 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được đưa vào sản xuất tại Halong Canfoco.

Trụ sở Công ty đồ hộp Hạ Long

Nhiều đoàn kiểm tra không phát hiện vi phạm của Công ty Đồ hộp Hạ Long

Theo thông tin trên báo Dân trí dẫn nguồn từ báo cáo cho biết, “Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, toàn bộ số thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi vận chuyển về Công ty Đồ hộp Hạ Long được thu gom từ tỉnh ngoài, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định”.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được cấp chứng nhận ISO 22000:2018, số chứng nhận AQV-40083, đăng ký ban đầu ngày 13/11/2023 và được đánh giá duy trì hàng năm theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng khẳng định công ty này không thuộc đối tượng chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và không thuộc diện phải kiểm tra giám sát điều kiện vệ sinh thú y theo quy định hiện hành.

Hàng năm, thành phố Hải Phòng đều thành lập các đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn.

Báo cáo của các đoàn kiểm tra cho thấy, trong số các cơ sở được kiểm tra hàng năm (2023, 2024, 2025) có kiểm tra đối với Công ty Đồ hộp Hạ Long. Kết quả cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn từ báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho bết, ngày 8/9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng (PC03) phối hợp với các đơn vị có liên quan (Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y) tiến hành kiểm tra phương tiện đối với hai xe ô tô do ông Lê Bá Doanh (49 tuổi, ở phường An Biên, thành phố Hải Phòng) điều khiển và ông Trịnh Hà Việt (35 tuổi, ở xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Halong Canfoco tự đề nghị được tiêu hủy gần 14.000 hộp Patê cột đèn Hải Phòng

Tại thời điểm kiểm tra trên thùng xe do ông Doanh lái có 42 khay nhựa, bên trong chứa thịt heo nạc đã giết mổ, không có bì, không có nội tạng, tổng trọng lượng thịt là 790kg.

Còn trên xe do ông Việt lái có 45 khay nhựa, bên trong có chứa các mảnh thịt heo nạc đã giết mổ, màu trắng nhợt không tự nhiên, có mùi ôi thiu, tổng trọng lượng thịt khoảng 484kg.

Ông Doanh và ông Việt không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển.

Từ tháng 5-2025, ông Doanh và ông Việt thu mua thịt heo để bán cho ông Bùi Đức Trọng (47 tuổi, ở phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), sau đó ông Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Sau khi nhập hàng, Công ty đồ hộp Hạ Long đã bảo quản tại kho lạnh ở đường Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng và sử dụng để sản xuất đồ hộp như thịt xay và pate, xúc xích

Nhiều mẫu xét nghiệm cho kết quả nhiễm dịch tả heo châu Phi và vi khuẩn Salmonella spp

Theo thông tin trên Vietnamnet, Halong Canfoco sau khi nhập hàng đã bảo quản tại kho lạnh 7A, 7B, 7D, kho 8H/215 Lê Lai, phường Ngô Quyền và sử dụng để sản xuất đồ hộp (thịt xay và pate, xúc xích).

PC03 đã phối hợp với Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, kết quả xét nghiệm đối với các mẫu phẩm lấy từ xe ô tô BKS 15C-298.81 và xe ô tô BKS 34C-317.36 đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, có chỉ tiêu ô nhiễm E.coli vượt quá giới hạn cho phép.

Đối với thịt lợn, bì lợn trong kho 7A, 7B, 7D và kho 8H/215 của Halong Canfoco, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu lấy tại kho 7D ngày 8/9/2025 dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; mẫu lấy tại kho 7A, 7B dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Tại kho 7D ngày 10/9/2025, có 6 mẫu đơn là thịt lợn nạc nhập kho theo từng ngày 21/7, 12/8, 4/9, 5/9, 6/9 và 7/9 năm 2025 đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Mẫu lấy tại kho 8H/215 Lê Lai (kho Halong Canfoco thuê của Công ty Nam An Khánh) ngày 10/9/2025 cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, tất cả mẫu lấy tại kho 7A, 7B, 7D và kho 8H/215 Lê Lai ngày 10/9/2025 đều cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Đáng chú ý, kết quả điều tra cho thấy toàn bộ số thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi vận chuyển về Halong Canfoco được thu gom từ các tỉnh ngoài địa bàn TP Hải Phòng, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định.

Từ ngày 18-29/9/2025, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn đã thực hiện lấy tổng số 260 mẫu để thực hiện giám định tư pháp.

Trong đó, nguyên liệu có nguồn gốc động vật lấy 95 mẫu xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng và 115 mẫu ô nhiễm vi sinh vật; đồ hộp, thành phẩm lấy 27 mẫu xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi và lở mồm long móng.

Nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật, thủy sản và sản phẩm thành phẩm lấy 23 mẫu xét nghiệm vi khuẩn Salmonella spp, E.coli, chì, Cadimi, Natri Benzoat.

Kết quả, 65/122 mẫu dương tính virus dịch tả lợn châu Phi, 8/115 mẫu có chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép (Salmonella spp); 23/23 mẫu có nguồn gốc từ thực vật, thủy sản, sản phẩm đồ hộp không phát hiện vi khuẩn Salmonella spp, chì, Cadimi, Natri Benzoat.