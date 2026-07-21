Hai anh em ruột bị bỏng, nghi tổn thương đường hô hấp trong vụ cháy xe khách ở Đồng Nai đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Liên quan vụ cháy xe khách giường nằm tại TP Đồng Nai khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương, BS.CKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhi là anh em ruột (cùng ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai). Cả 2 bệnh nhi được chuyển đến vào lúc hơn 8h ngày 21/7.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng 2h30 phút sáng cùng ngày, gia đình bé gồm cha, mẹ, bé và em gái đi xe khách từ Phan Rang về Đồng Nai sau khi thăm quê nội.

Khi lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn gần ngã ba Sông Thao (xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai), xe khách bốc cháy. Tài xế lập tức dừng xe, hô hoán hành khách thoát thân.

Bệnh nhi trong vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. (Ảnh: BVCC)

Sau vụ việc, cha mẹ bé được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai) cấp cứu, còn hai anh em được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sơ cứu, truyền dịch, dùng kháng sinh. Sau đó, hai bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Người anh là N.T.T. (SN 2019) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh khó bắt khoảng 140 lần/phút, huyết áp không đo được. Bệnh nhi được chẩn đoán bỏng lửa độ 1, độ 2 với diện tích khoảng 50% cơ thể, có tình trạng sốc bỏng.

Bệnh nhi được thở oxy qua mặt nạ, truyền dịch chống sốc, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau và các biện pháp hồi sức tích cực. Hiện tình trạng sốc đã được kiểm soát, sức khỏe tạm ổn định.

Em gái là bé N.N.T.D (nữ, 2 tuổi), bị bỏng độ I - II khoảng 10% diện tích cơ thể. Tuy nhiên, bác sĩ nhận định bé có dấu hiệu nghi ngờ bỏng đường hô hấp do thở nhanh. Mặc dù xét nghiệm ban đầu chưa ghi nhận nồng độ khí độc trong máu tăng cao, bệnh nhi vẫn được theo dõi sát và dự kiến nội soi đường hô hấp trong chiều 21/7 để đánh giá tổn thương.

Hiện bé D. đang được truyền dịch, dùng kháng sinh, thuốc giảm đau và theo dõi tích cực.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, rạng sáng 21/7, một vụ cháy xe khách xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, khiến 7 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, xe khách BKS 50E-447.02 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có nhiều hành khách.

Khi xe vừa qua khu vực ngã ba Sông Thao, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phần đầu xe nên lập tức cho phương tiện dừng lại.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan ra toàn bộ thân xe. Một số hành khách kịp thời thoát ra ngoài, trong khi nhiều người không may mắc kẹt bên trong.

Phát hiện vụ việc, người dân sinh sống gần hiện trường đã mang bình chữa cháy cùng các phương tiện sẵn có đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh và bao trùm toàn bộ xe khách nên nỗ lực chữa cháy tại chỗ không đạt hiệu quả.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phân luồng giao thông qua khu vực.

Đến 2h40, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 5 người bị thương, chiếc xe khách bị cháy hoàn toàn.

Theo cơ quan công an, kết quả kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm, phát sinh cháy tại khu vực gầm xe.