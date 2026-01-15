Vụ bắt cóc người đàn ông đưa lên xe: Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Yến Uyên

10 đối tượng gồm: Lê Thị Yến Uyên, sinh năm 1985, cư trú xã Chợ Gạo; Nguyễn Huỳnh Quốc Anh, sinh năm 2005; Huỳnh Gia Huy, sinh năm 2001; Nguyễn Hoàng Duy, sinh năm 2005; Huỳnh Anh Khoa, sinh năm 2006; Huỳnh Tấn Đạt, sinh năm 2007; Nguyễn Thành Thực, sinh năm 2007, cùng cư trú xã Bình Ninh; Phạm Minh Phước, sinh năm 2007, cư trú xã An Thạnh Thủy; Nguyễn Minh Duy, sinh năm 2005, cư trú xã An Thạnh Thủy và Văn Phát Đạt, sinh năm 1984, cư trú xã An Thạnh Thủy.

Trước đó, ngày 29/12/2025, 2 nhóm gồm 10 đối tượng trên đến quán ăn trên Khu phố 5, phường Mỹ Phong tìm một người đàn ông để đòi nợ. Anh ta nợ 2 nhóm của Hoàng Duy và Uyên tổng cộng 100 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả.

Nhóm đối tượng trên hung hãn lao vào đánh và bắt ép người đàn ông lên xe ôtô chở về nhà một đối tượng ở xã An Thạnh Thủy.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục trói người đàn ông với mục đích yêu cầu người nhà đem tiền đến trả. Người nhà nạn nhân trình báo Cơ quan Công an, đến sáng hôm sau cả nhóm bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Thị Yến Uyên, lực lượng Công an thu giữ: một sổ hộ khẩu, 18 tờ giấy ghi thông tin về việc cho vay mượn tiền và một số đồ vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.