Vụ bắt cóc cháu đích tôn tỷ phú giàu nhất thế giới thập kỷ 70: Như một tấn hài kịch kỳ lạ đến nay vẫn còn gây tranh cãi

Getty là một trong những dòng tộc nổi tiếng quyền lực và giàu có nhất nước Mỹ suốt cả thế kỷ qua nhờ hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ. Vào thập niên 1970, John Paul Getty - người thừa kế đời thứ 2 của gia tộc được coi là người giàu nhất hành tinh. Vốn có lối sống vô cùng kín tiếng và bí ẩn, hình ảnh gia đình Getty đã vụn vỡ bởi một vụ scandal năm 1973, khi John Paul Getty III - cháu đích tôn, người thừa kế duy nhất bấy giờ của ông trùm bị bắt cóc.

Vụ bắt cóc "cậu cả" gây chấn động cả nước Mỹ

John Paul Getty III (sinh năm 1956) là con trai cả của John Paul Getty Jr. - người con lớn nhất của tỷ phú. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, quen sống trong nhung lụa lại chịu ảnh hưởng từ vụ ly hôn của bố mẹ từ nhỏ, Getty III sinh ra tính cách phản nghịch, chỉ mải mê ăn chơi chứ không chịu học hành, chuẩn bị thừa kế gia nghiệp.

"Cậu cả" Getty III có vẻ ngoài điển trai và lối sống phóng khoáng, xa xỉ

Vào 3 giờ sáng ngày 10/7/1973, mẹ của Getty III là bà Abigail Harris nhận được một bức thư gửi đến nhà ghi: "Mẹ thân yêu, con đã rơi vào tay của bọn bắt cóc. Xin hãy cứu con! Đây không phải trò đùa. Nếu mẹ báo cảnh sát, họ sẽ hại con…”.



Lá thư nặc danh gửi đến trong đêm đã khiến cả gia đình hoảng loạn, lo sợ. Chẳng bao lâu sau, có thêm 2 lá thư và một cuộc điện thoại tới mẹ của Getty III. Đầu dây bên kia tự xưng là thành viên của bang Ndrangheta - một tổ chức tội phạm khét tiếng ở vùng Calabria, Italy. Chúng đưa ra yêu cầu đòi một khoản tiền chuộc là 17 triệu USD (tương đương khoảng 104 triệu USD theo tỷ giá bây giờ, tức khoảng 2.400 tỷ đồng) - một số tiền cực kỳ khổng lồ.

Dẫu vậy, số tiền này cũng chưa tính là gì so với khối tài sản khổng lồ của ông nội rich kid. Để cứu con, cha của Getty III đã ngay lập tức đến nhà ông trùm để xin tiền chuộc. Thế nhưng phản ứng của John Paul Getty đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Getty III nổi tiếng ăn chơi thác loạn

Nhà tài phiệt keo kiệt

Bất chấp việc mạng sống của cháu mình đang ngàn cân treo sợi tóc, vị tỷ phú giàu nhất thế giới lúc ấy đã chẳng hề mảy may và từ chối thẳng thừng, không đưa một xu lẻ nào. Thái độ này hoàn toàn trái ngược với suy tính của bọn bắt cóc.

Theo một bài viết trên tạp chí Time, nhà tỷ phú giải thích lý do từ chối chuộc cháu trai như sau: “Tôi có 14 đứa cháu nữa. Nếu lần này tôi trả tiền thì sắp tới tôi sẽ có 14 đứa cháu bị bắt cóc”.



Phản ứng "máu lạnh" của ông trùm dầu mỏ đã khiến truyền thông và dư luận bất ngờ. Đến lúc này, người ta mới biết tỷ phú giàu nhất thế giới là một người đàn ông vô cùng sắt đá, thờ ơ. Hàng loạt câu chuyện về John Paul Getty bị vạch trần và dư luận chỉ có thể cảm thán "sinh ra trong nhà giàu cũng chưa chắc sung sướng".

Dù giàu có tột bậc nhưng tất cả những gì vị tỷ phú lừng danh quan tâm là tài sản và danh tiếng của mình, còn người thân xung quanh chưa bao giờ là ưu tiên của ông. John Paul Getty thậm chí còn từng không tham dự đám cưới của con mình vì lý do đơn giản là bận việc kinh doanh. Khi một người con của ông tự vẫn vào đầu năm 1973, ông cũng không đến dự đám tang. Người đàn ông này sau đó càu nhàu rằng rất sợ danh tiếng và công việc của gia đình bị ảnh hưởng vì con mình tự vẫn.

Cái chết của John Paul Getty vào năm 1976 sau đó còn được cho là tin mừng với những người vợ và các con trai của ông. Về sau, người vợ cuối cùng của ông viết hồi ký tâm sự rằng bà từng bị chồng đánh đập, ghét bỏ vì tội phung phí tiền bạc vào việc chữa bệnh cho con trai. Tính cách khắc nghiệt và tình yêu mù quáng với đồng tiền, kẹt xỉ của ông khiến tất cả những người xung quanh ngán ngẩm.

Người giàu nhất thế giới khiến dư luận sốc vì quá tuyệt tình, keo kiệt

Sự thật mãi mãi không được tiết lộ

Vụ bắt cóc của cậu cả nhà tỷ phú không chỉ làm dư luận cười chê vì sự keo kiệt của gia tộc Getty mà sự thật về nó còn điên rồ hơn nữa. Sau tất cả, người ta cho rằng thủ phạm gây ra vụ bắt cóc này chính là... Getty III.

Nhiều giả thuyết lập luận Getty III đã tự biên tự diễn ra màn bắt cóc hoành tráng gây chấn động chỉ để kiếm một khoản tiền từ ông nội giàu có. Chính bạn gái lúc bấy giờ của anh là Martine Schmidt khẳng định thiếu gia đã tự nghĩ ra ý tưởng này vì hết tiền ăn chơi.

Vì không có ai trả tiền chuộc, Getty III đã bặt vô âm tín và ở chỗ bọn bắt cóc suốt 4 tháng trời. Gia đình Getty và tỷ phú giàu nhất hành tinh thì đưa ra quyết định... mặc kệ. Đến tháng 11/1973, một lọn tóc và một chiếc tai bị cắt đứt của Getty III được gửi tới một tờ báo địa phương cùng lá thư đòi khoản tiền chuộc giảm xuống rất nhiều, chỉ còn 3,2 triệu USD và đe dọa: “Đây là tai của Paul. Nếu chúng tôi không nhận được tiền trong vòng 10 ngày tới thì tai kia sẽ đến. Nói cách khác, anh ta sẽ được trả về nhà từ từ bằng từng bộ phận một”.

Chàng trai đã mất 1 tai sau vụ việc và phải đi phẫu thuật cấy tai giả

Dù tiền chuộc đã giảm xuống mức không còn đáng là bao so với khối tài sản vô tận của John Paul Getty, ông vẫn đắn đo và từ chối trả tiền. Ông khăng khăng đòi mặc cả giá và cuối cùng, đồng ý trả 3 triệu USD để cứu cháu trai đích tôn. Tuy nhiên, tỷ phú kiên quyết chỉ đưa 2,2 triệu USD tiền mặt vì đó là số tiền tối đa có thể được khấu trừ thuế. Số tiền còn lại 800.000 USD sẽ được tính là một khoản vay cho con trai ông, cha của Getty III, với mức lãi suất 4% trong 5 năm.

Cuối cùng, ngày 15/12/1973, Getty III đã được thả và xuất hiện tại một trạm xăng ở vùng nông thôn. Khi thanh niên 16 tuổi gọi điện cho ông nội để cảm ơn, tỷ phú từ chối nghe điện thoại. Cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra và kết án 2 thành viên của tổ chức Ndrangheta.

Liệu có phải thực sự thiếu gia ăn chơi đã tự dàn dựng nên vụ bắt cóc hay không thì không ai biết, nhưng cái giá phải trả của Getty III cực kỳ lớn. Nửa năm trời bị giam cầm đã ám ảnh phần đời còn lại của anh. Dù sau đó được đi học và quay lại với cuộc sống bình thường, thiếu gia vẫn bị bệnh tâm lý.

Hình ảnh ốm yếu của rich kid tai tiếng năm xưa lúc về già

Khi trưởng thành, anh nghiện rượu rồi mắc chứng thần kinh. Năm 1981, Getty III đột quỵ rồi trở thành người câm. Năm 2011, chàng trai nạn nhân trong vụ bắt cóc ồn ào năm xưa qua đời cô độc ở tuổi 54. Dù từng kết hôn và có 1 con trai nhưng lúc cuối đời, Getty III chỉ có mẹ chăm sóc bên cạnh.

Đến ngày nay, việc Getty III là người bắt cóc hay bị bắt cóc vẫn là câu hỏi không lời giải. Bi kịch nhà giàu bị cười chê của gia tộc Getty về sau đã được kể lại trong nhiều cuốn sách và còn chuyển thể thành bộ phim All the Money in the World (Vụ bắt cóc triệu đô) rất nổi tiếng.

Nguồn: RollingStone

https://kenh14.vn/vu-bat-coc-chau-dich-ton-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-thap-ky-70-nhu-mot-tan-hai-kich-ky-la-den-nay-van-con-gay-tranh-cai-2022042814363342.chn