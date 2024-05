iPhone 16 bất ngờ lộ diện, ngầm xác nhận thiết kế và màu sắc mới là đây?

Các dòng điện thoại của Apple luôn được chờ đón, không chỉ bởi vì cấu hình mạnh mẽ mà còn đến từ thiết kế sang trọng, luôn tạo dấu ấn riêng. Giống như những thế hệ tiền nhiệm, iPhone 16 cũng được trông đợi sẽ làm nên chuyện với những nâng cấp mới.

Nhiều thông tin chỉ ra rằng, Apple dự kiến sẽ mang tới một số nâng cấp về ngoại hình cho iPhone 16. Mới đây, hình ảnh rò rỉ được cho là iPhone 16 đã phần nào củng cố thêm về thông tin iPhone mới sẽ đi kèm thiết kế được tinh chỉnh lại.

iPhone 16 có thiết kế mới, bản Pro Max kích thước to chưa từng có

Hình ảnh được đăng tải bởi Sonny Dickson, người từng cung cấp nhiều thông tin chính xác về các thiết bị Apple chưa ra mắt.

Hình ảnh cho thấy, hai mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn chuyển sang sang sử dụng cụm camera dạng viên thuốc đặt dọc và nhỏ gọn hơn, tương tự iPhone X. Trong khi đó, hai phiên bản dòng Pro lại không có nhiều khác biệt so với thế hệ trước, trừ việc có thể dùng khung sườn titan bóng giống thép.

Hình ảnh phiên bản iPhone 16 màu hồng và iPhone 16 Plus màu đen được Sonny Dickson đăng tải trên nền tảng X. (Ảnh: Sonny Dickson)

Đổi lại, Apple được cho là sẽ mang đến nâng cấp viền siêu mỏng cho iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Điều này giúp mang đến trải nghiệm sử dụng tốt hơn cho người dùng, đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Hình ảnh 4 mô hình được cho là iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 và iPhone 16 Plus. (Ảnh: Sonny Dickson)

Các nguồn tin cho biết hai phiên bản này cũng sẽ có kích thước to hơn trước. Để so sánh, phiên bản iPhone 15 Pro hiện tại đang có kích thước 6,1 inch, còn bản iPhone 15 Pro Max là 6,7 inch. Với nâng cấp mới, kích thước của iPhone 16 Pro sẽ được nâng lên 6,3 inch còn 16 Pro Max là 6,9 inch, trở thành mẫu iPhone lớn nhất từ trước tới nay.

Với iPhone 16 và 16 Plus, kích thước cỡ màn hình vẫn giữ nguyên là 6,1 và 6,7 inch.

Pin lớn hơn, camera chụp ảnh đẹp hơn

Theo những tin đồn mới nhất, iPhone 16 Pro Max sẽ có pin 4.676mAh (lớn hơn một chút so với pin 4.422mAh trên iPhone 15 Pro Max). Trong khi đó, iPhone 16 Pro nhỏ hơn cũng sẽ có viên pin có dung lượng lên tới 3.355mAh (tăng từ viên pin 3.274 mAh trên iPhone 15 Pro).

Tiếp đó, iPhone 16 sẽ được trang bị viên pin 3.561mAh, tăng từ viên pin 3.349mAh trên iPhone 15. Tuy nhiên, iPhone 16 Plus sẽ chỉ có pin 4.006mAh, nhỏ hơn gần 10% so với pin 4.383mAh bên trong iPhone 15 Plus.

Nếu các tin đồn chính xác, hầu hết các mẫu iPhone 16 sẽ có thời lượng pin tốt hơn nhiều. Thêm nữa, hiệu quả sử dụng năng lượng nhờ chip nhanh hơn cũng góp phần giúp các mẫu iPhone mới có thời lượng pin dài hơn.

Về camera, cả 4 phiên bản iPhone 16 được cho là đều sẽ được nâng cấp.

Theo đó, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được cho là sẽ có camera góc siêu rộng 48MP mới. Camera này sẽ có kích thước nhỏ hơn nhưng cảm biến có kích thước lớn hơn, giúp cải thiện hiệu suất ánh sáng yếu và chất lượng hình ảnh tổng thể.

iPhone 16 Pro dự kiến sẽ có camera tele của iPhone 15 Pro Max. Camera này mang lại khả năng zoom quang 5X, một "bước nhảy vọt" so với ống kính tele zoom 3X trên tất cả các mẫu iPhone Pro trước đây.

Với iPhone 16 và iPhone 16 Plus, thay đổi quan trọng nhất được biết đến là cách căn chỉnh camera dọc mới, cho phép hai thiết bị quay video không gian - tương thích với kính Apple Vision Pro.