Vụ án 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Cán bộ hải quan nhận hối lộ 1,5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả có quy mô rất lớn, số lượng thực phẩm chức năng bị thu giữ lên tới trên 100 tấn.

Trong vụ án, các bị can Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) và Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, Nguyễn Năng Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco cùng đồng phạm mở nhiều doanh nghiệp khác nhau, tổ chức sản xuất sữa cùng các mặt hàng thực phẩm chức năng. Nhiều sản phẩm trong hệ thống công ty của Mạnh bị cơ quan kiểm định đánh giá “có một hoặc một số chỉ tiêu chất lượng dưới 70% so với công bố, là hàng giả”.

Số thực phẩm chức năng giả bị thu giữ.

Giai đoạn 2020 – 2025, để chủ động sản xuất cho 2 nhà máy của mình, Nguyễn Năng Mạnh chỉ đạo Công ty Hùng Phương dưới quyền nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc.

Tháng 3/2023, Công ty Hùng Phương mở tài khai hải quan ở Phú Thọ, nhập khẩu hàng Chondroitin, khai báo là nguyên liệu thực phẩm.

Tuy nhiên, theo văn bản của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, nguyên liệu bán thành phẩm Chondroitin thuộc danh mục “Nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là dược chất và bán thành phẩm thuốc”. Do vậy, Công ty Hùng Phương khai báo mặt hàng trên là nguyên liệu thực phẩm sẽ không đúng quy định của Bộ Y tế, cần kiểm tra.

Sau khi kiểm tra và cảnh báo, tháng 11/2023, Công ty Hùng Phương tiếp tục nhập khẩu 4 lô hàng, khai báo nguyên liệu thực phẩm chức năng, gồm 1 lô có chất Chondroitin Sulfate Sodium, nhưng không được thông quan.

Để tìm cách tháo gỡ, Mạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Hòa, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Hùng Phương tìm người giúp. Hòa đã gặp bị can Nguyễn Hữu Tuân, khi đó là Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

Gặp nhau, Tuân trao đổi với Hòa sẽ hỏi ý kiến bộ phận chuyên môn phụ trách trực tiếp rồi báo lại. Sau đó, Tuân gặp Nguyễn Thế Việt, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, nhờ giúp đỡ Công ty Hùng Phương. Việt nói giúp được, yêu cầu Tuân hỏi doanh nghiệp mức “chi phí” cụ thể.

Vài ngày sau, Tuân gọi điện cho Hòa hẹn gặp và lần này có mặt Nguyễn Năng Mạnh. Hai bên trao đổi, thống nhất mức chi 1,5 tỷ đồng cho Tuân để giúp có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, giải quyết vướng mắc của Công ty Hùng Phương.

Tuy nhiên khi về cơ quan, Tuân báo lại cho cấp trên là bị Việt rằng "s ố tiền doanh nghiệp đồng ý chi là 800 triệu đồng” . Việt đồng ý, bảo Tuân nói doanh nghiệp đưa trước 300 triệu đồng để làm việc với Cục Quản lý Dược.

Chiều 14/12/2023, Mạnh đến cổng trụ sở Tổng cục Hải quan, đưa cho Tuân 300 triệu đồng như thỏa thuận và hẹn khi có văn bản của Bộ Y tế sẽ đưa 1,2 tỷ đồng còn lại.

Tuân cầm tiền, vào phòng làm việc của bị can Việt và đưa lại toàn bộ 300 triệu đồng. Bị can Việt liền gọi điện, trao đổi với Phan Công Chiến, Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp dược, Cục Quản lý dược, về việc của Công ty Hùng Phương.

Đồng thời, Việt ký văn bản gửi Cục Quản lý Dược về vướng mắc khi thông quan mặt hàng có chất Chondroitin.

Đến ngày 25/12/2023, Việt nhờ người chuyển 50 triệu đồng cho Phan Công Chiến. Sau khi nhận tiền, Chiến duyệt văn bản trả lời phía hải quan, trình Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược ký.

Văn bản này đã “gỡ khó” cho Công ty Hùng Phương của Nguyễn Năng Mạnh, giúp thông quan hàng tồn và còn được nhập thêm lô mới nên Mạnh chuyển nốt 1,2 tỷ đồng như thỏa thuận từ trước cho Nguyễn Hữu Tuân.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận tiền của Mạnh, bị can Tuân đưa cho Nguyễn Thế Việt 400 triệu đồng vì Việt nói: “Giữ lại 100 triệu tiền công môi giới”.