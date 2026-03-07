Truy tìm 2 học sinh chạy xe máy với "tư thế lạ" trên cầu vượt ngã sáu Gò Vấp

Ngày 6-3, các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Hạnh Thông xác minh, xử lý 2 nam sinh chạy xe máy trong "tư thế lạ".

Hai học sinh chạy xe máy với "tư thế lạ".

Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip cho thấy 2 học sinh chạy xe máy biển số TPHCM trên cầu vượt ngã sáu Gò Vấp, hướng về đường Nguyễn Oanh, phường Thạnh Thông.

Điều đáng nói là một học sinh ngồi ngược lại với người phía trước, tạo tư thế mất thăng bằng. Xe máy này cũng liên tục bật đèn xi-nhan trong quá trình di chuyển.

Cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý 2 học sinh nêu trên.

Theo luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, ngoài việc xử lý 2 học sinh, lực lượng chức năng còn có thể xử phạt chủ xe do giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi (nếu dưới 16 tuổi đối với xe máy, dưới 18 tuổi đối với xe máy trên 50cc), mức phạt 8-10 triệu đồng.