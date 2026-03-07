Nam thanh niên cản trở xe làm nhiệm vụ trong lễ giao, nhận quân

Trước đó, vào sáng 4-3, tại lễ giao, nhận quân năm 2026, điểm giao nhận quân số 2 của tỉnh Hưng Yên được tổ chức tại thôn Tử Dương, xã Yên Mỹ.

Vũ Văn H. cản trở xe làm nhiệm vụ

Trong quá trình làm nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Yên Mỹ đã phát hiện một trường hợp có hành vi cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức buổi lễ.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Vũ Văn H. (SN 2007, trú tại thôn Xuân Nguyên, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên) đã chạy ra phần đường chặn đầu xe đang chở công dân đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây ảnh hưởng đến việc giao, nhận quân và cản trở giao thông xung quanh khu vực tổ chức buổi lễ.

Vũ Văn H. tại cơ quan công an

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an xã Yên Mỹ đã nhanh chóng ngăn chặn hành vi vi phạm, đưa H. về trụ sở để làm việc.