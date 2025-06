Vòng 1 mất tích của "búp bê Cbiz” Điền Hi Vi

Vốn được yêu thích nhờ visual vừa ngọt ngào vừa sexy, mỹ nhân sinh năm 1997 chưa từng khiến netizen thất vọng về khoản diện mạo mỗi khi xuất hiện. Mới đây, loạt khoảnh khắc tại sân bay cùng outfit ghi hình show thực tế của cô nàng lại một lần nữa được bàn tán. Khuôn mặt xinh xuất sắc khiến netizen ví như “tiên nữ hạ phàm” đã tạo nên những khung hình xuất thần của nữ diễn viên.

Visual của Điền Hi Vi tại sân bay đang nhận được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng.

Điền Hi Vi khiến cõi mạng mê mẩn với làn da trắng bóc cùng vóc dáng "mình hạc xương mai" trong mẫu váy hoa đậm chất hè của Nana Jacqueline. Thiết kế xẻ ngực sâu kết hợp với voan tầng điệu đà, có hoạ tiết hoa tone hồng và đỏ khá... sến, nhưng nhờ nhan sắc "kẹo ngọt" của mình mà Điền Hi Vi vẫn có thể "cân đẹp". Mái tóc đen uốn xoăn kết hợp cùng hoa cài tóc, cộng với layout makeup tông hồng tạo nên combo hoàn hảo giúp visual Điền Hi Vi bùng nổ.

Loạt khoảnh khắc xinh đẹp của Điền Hi Vi. Nhờ visual sáng cùng làn da trắng bóc mà nữ diễn viên có thể "cân đẹp" mẫu váy hoa tường chừng sến súa.

Đặc biệt, không hiểu vì lý do gì mà khi diện mẫu váy này, vòng 1 của Điền Hi Vi lại "đi đâu mất", dù đây là thiết kế xẻ ngực sâu. Thậm chí, ngay cả những bức hình chụp cận hay góc máy nghiêng, vòng 1 của nữ diễn viên cũng khác lạ hơn so với mọi khi.

Vòng 1 khác lạ của Điền Hi Vi lại vô tình giúp tạo hình mới ghi điểm.