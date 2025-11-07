Võ sĩ quyền Anh đối diện 33 năm tù vì cắn tài xế taxi

Một vụ việc gây rúng động đang khiến làng thể thao Anh dậy sóng khi võ sĩ quyền Anh Ross Kitchen bị truy tố tại Thổ Nhĩ Kỳ, đối mặt mức án lên tới 33 năm tù sau khi bị cáo buộc tấn công tàn bạo một tài xế taxi ở Istanbul.

Sự việc xảy ra khi võ sĩ Ross Kitchen bắt taxi từ sân bay Istanbul về trung tâm thành phố. Người lái xe là ông Kadir Bicer, 56 tuổi khi xe đang lưu thông, Kitchen bất ngờ lao tới từ ghế sau, quàng tay qua cổ tài xế, xoay mặt ông lại rồi cố gắng cắn vào mũi, thậm chí còn thọc ngón tay vào mắt nạn nhân trong lúc xe vẫn đang di chuyển giữa đường đông đúc.

Võ sĩ lao lên cắn tài xế

Camera ghi lại toàn bộ quá trình hành hung

Quá hoảng loạn, ông Bicer cố gắng dừng xe và thoát ra ngoài, nhưng hai người tiếp tục ẩu đả trên vỉa hè. Nạn nhân bị thương nặng ở mặt và mắt, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được gây mê và điều trị hồi sức suốt nhiều tuần. Các bác sĩ xác nhận ông Bicer bị gãy xương vùng mặt và mất một phần thị lực tạm thời sau vụ tấn công.

Sau khi gây án, Kitchen bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị cảnh sát Istanbul bắt giữ. Trước tòa, võ sĩ người Anh khai rằng mình "không khỏe" từ trước chuyến đi và "tưởng bị bắt cóc" nên mới hành động trong hoảng loạn. Anh khẳng định không hề có ý định tấn công hay làm hại ai. Tuy nhiên, phía công tố cho rằng đây là lời bào chữa thiếu căn cứ, bởi camera hành trình đã ghi lại toàn bộ cảnh Kitchen chủ động ra tay trước, hành vi có tính chất man rợ và cực kỳ nguy hiểm.

Kitchen đối diện 33 năm án tù

Với hai cáo buộc này, Kitchen có thể phải nhận mức án tối đa 33 năm tù giam theo luật hình sự Thổ Nhĩ Kỳ. Sự việc khiến dư luận Anh và Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, dù là vận động viên võ thuật chuyên nghiệp, Kitchen đã sử dụng sức mạnh sai mục đích, gây tổn hại nghiêm trọng đến người dân vô tội. Hành vi bạo lực này không chỉ khiến anh đối diện án phạt nặng nề, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của thể thao Anh quốc.