Vợ Mạc Văn Khoa trúng số

Vợ Mạc Văn Khoa cho biết đây là lần đầu tiên cô có trải nghiệm trúng số.

Mới đây, Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ chuyện lần đầu trúng vé số. Dù số tiền nhận được không quá lớn, cô vẫn hào hứng vì có trải nghiệm đặc biệt. Theo chia sẻ của Thảo Vy, cô đã mua 6 tờ vé số sẽ trả kết quả vào ngày 29/9. Trong số này, có 2 vé thuộc đài Vũng Tàu trúng giải 8, với giá trị 100.000 đồng mỗi vé.

Đây không phải số tiền quá lớn, song lại mang đến niềm vui đặc biệt cho bà xã Mạc Văn Khoa. Thảo Vy cho biết đây là lần đầu tiên cô trúng vé số nên không giấu được sự thích thú. Với cô, cảm giác "trúng số" mới là điều đáng vui hơn cả giá trị giải thưởng. Đáng chú ý, ngay sau khi biết mình trúng thưởng, Thảo Vy còn nghĩ đến chuyện dùng tiền để đãi ông xã một bữa nhậu. Tuy nhiên, kế hoạch này lại không thể thực hiện ngay bởi Mạc Văn Khoa đang đi làm và vắng nhà. Bà xã nam diễn viên hài hước viết: "Lần đầu được trúng vé số. 2 tờ đủ lốc bia tươi mà nay chồng đi làm hổng đãi chồng nhậu được rồi, tiếc he".

Netizen cũng nhanh chóng để lại nhiều bình luận chúc mừng Thảo Vy. Không ít người còn hài hước cho rằng với cách cô hồ hởi thông báo, họ cứ ngỡ bà xã Mạc Văn Khoa vừa trúng giải độc đắc.

Vợ Mạc Văn Khoa hào hứng khi thông báo lần đầu trúng số

Dù giá trị giải thưởng chỉ là 200.000 đồng nhưng Thảo Vy tỏ ra rất thích thú

Cuộc sống của Mạc Văn Khoa và vợ

Mạc Văn Khoa là sao nam thành công sau chương trình Cười Xuyên Việt 2015. Trong những năm gần đây, Mạc Văn Khoa góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như: Lật Mặt 4, Cua Lại Vợ Bầu,... Song song với hoạt động nghệ thuật, Mạc Văn Khoa còn làm chủ quán bún đậu mắm tôm với rất nhiều chi nhánh khắp TP.HCM. Nam diễn viên cho biết lợi nhuận từ cơ sở kinh doanh sẽ phục vụ cho dự định sản xuất phim sau này.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa làm chủ nhiều chi nhánh bán bún đậu khắp TP.HCM

Nhờ chăm chỉ làm nghề, Mạc Văn Khoa sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa". Nam diễn viên và bà xã Thảo Vy đã tậu một căn hộ hiện tại ở TP.HCM vào năm 2020. Tuy nhiên, sau khi có con thì cặp đôi chuyển ra một căn biệt thự để sinh sống vì muốn nhóc tỳ có không gian rộng rãi để sinh hoạt. Biệt thự này có sân vườn, hồ bơi và kiến trúc vô cùng sang trọng.

Có lần, một đồng nghiệp của Mạc Văn Khoa đến chơi và tiết lộ chuyện nam diễn viên mua căn biệt thự khang trang đó với giá 50 tỷ đồng: "Đây là nhà của diễn viên Mạc Văn Khoa, có diện tích khoảng 500m2 với giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Bởi vì Khoa rất thân mới mời tôi tới và cho quay".

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó nam diễn viên và vợ đồng loạt lên tiếng phủ nhận. Cặp đôi cho biết chỉ thuê biệt thự để sinh sống. Mạc Văn Khoa "dở khóc dở cười" kể chuyện bố mẹ ở quê bất ngờ về việc vợ chồng anh mua nhà: "Anh Khánh qua đây quay rồi nói tôi mua nhà 50 tỉ đồng, nhưng thật ra tôi ở nhà thuê mọi người ơi. Làm mấy anh chị viết quá trời, nói tôi mua nhà. Sau đó, bố mẹ tôi gọi vào hỏi: 'Sao con mua nhà mà không nói. Con mua nhà mà bố mẹ không hề biết luôn'. Tôi vẫn ở nhà thuê mọi người ơi, tôi còn khổ, còn nghèo lắm. Bán bún đậu làm sao mua được nhà 50 tỷ chứ".

Cặp đôi có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên cô con gái đầu lòng

Dù ở nhà thuê tại TP.HCM, thế nhưng Mạc Văn Khoa lại xây dựng cho bố mẹ ở quê căn nhà rộng gần 400m2, to như biệt phủ. Nhà của nam diễn viên có thiết kế nhà sàn, nội thất bằng gỗ sang trọng. Đồng thời, xung quanh nhà trồng chiều cây kiểng quý, có hồ cá koi. Mạc Văn Khoa và Thảo Vy thường xuyên đưa nhóc tỳ về đây để vui chơi và nghỉ dưỡng.

Thảo Vy từng là khán giả của Mạc Văn Khoa, sau đó cả hai có cơ hội tìm hiểu và cùng xây dựng gia đình. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ hồi tháng 5/2022. Thảo Vy từng kể về hành trình nhiều gian nan, vất vả khi mang thai con đầu lòng: "Chính bản thân em phải thử thai tận 2 lần mới tin mình có con. Lúc đó, em giấu Khoa, nói đã thử rồi nhưng không có gì hết thì thấy anh ấy buồn buồn. Đến khi em đưa que thử thai ra thì Khoa mừng lắm, hét toáng lên. Xong rồi hai đứa ngồi ôm nhau khóc. Nhà em ai cũng mừng rỡ tới rơi nước mắt vì vốn dĩ em với Mạc Văn Khoa rất khó có con. Mẹ em thậm chí còn chuẩn bị trước tinh thần là em vô sinh, không đẻ được".

Trên sóng chương trình Vợ Chồng Son, Mạc Văn Khoa bày tỏ tình cảm với vợ: "Anh mong em sẽ bớt suy nghĩ lại để sống thoải mái hơn. Mỗi lần nhìn em mặc váy cưới, anh lại hồi hộp như là lần đầu vì để mặc được nó em đã chịu thiệt thòi rất là nhiều, chờ đợi rất lâu. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em không phải 1-2 năm mà là cả đời".

Vợ Mạc Văn Khoa từng là fan của nam diễn viên

Cách đây không lâu, Mạc Văn Khoa từng vướng tin đồn vỡ nợ 100 tỷ đồng. Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nam diễn viên đã lên tiếng đính chính và cho biết chính Thảo Vy là người gửi cho anh nội dung này. Điều khiến Mạc Văn Khoa ngỡ ngàng là anh không biết mình "vỡ nợ từ khi nào", trong khi thông tin về khoản nợ 100 tỷ đồng đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Không chỉ nam diễn viên, câu chuyện còn khiến người thân của anh hoang mang.

Theo chia sẻ của Mạc Văn Khoa, bố mẹ anh cũng gọi điện để hỏi rõ sự việc. Một người chị quen biết nam diễn viên nhiều năm cũng liên hệ sau khi đọc được thông tin trên mạng. Việc những nội dung chưa được xác thực lan truyền nhanh chóng khiến người thân, bạn bè của anh lo lắng và có thể dẫn đến những cách hiểu sai lệch về tình hình thực tế.

Mạc Văn Khoa phủ nhận tin đồn vỡ nợ 100 tỷ đồng

Ảnh: FBNV