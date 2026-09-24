Vợ Lee Byung Hun đau đớn la hét trong bệnh viện hậu sinh mổ

Khi nằm trong bệnh viện, vợ Lee Byung Hun đã hét lên 1 câu, khiến ai nấy cũng bị ám ảnh.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi Lee Byung Hun - Lee Min Jung từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tới sáng 24/9, Lee Min Jung vừa chia sẻ lên kênh YouTube cá nhân đoạn video mới ghi lại màn tương tác giữa cô và người hâm mộ. Trong video, 1 khán giả đã gửi cho nữ minh tinh họ Lee câu hỏi: “Nhiều người tò mò sinh thường hay sinh mổ sẽ ít đau hơn. Không biết chị đã chọn phương pháp sinh nào?”.

Trước câu hỏi từ người hâm mộ, bà xã Lee Byung Hun đã nhớ lại về thời điểm sinh con đầu lòng: “Không phải bản thân cứ muốn sinh thường là tự nhiên sẽ được như vậy đâu. Như trường hợp của tôi, khi đến giờ sinh thì nước ối đã giảm nhưng thai nhi vẫn chưa lọt xuống và cổ tử cung cũng không mở”. Thì ra, hồi sinh con đầu lòng, mỹ nhân Vườn Sao Băng đã buộc phải sinh mổ do hoàn cảnh không cho phép.

Đồng thời, Lee Min Jung cho biết cô đã vô cùng đau đớn sau khi trải qua quá trình sinh mổ trong bệnh viện: “Ngay khi vừa sinh xong, tôi đã thầm nghĩ ‘Lạ nhỉ. Mọi người cứ bảo sinh mổ cực kỳ vất vả và sẽ hồi phục chậm, nhưng sao mình lại thấy bình thường thế nhỉ?’. Cảm giác áp lực đè lên bụng biến mất làm tôi thấy vô cùng thoải mái. Thế nhưng, việc tôi không cảm thấy đau đớn thực ra hoàn toàn là nhờ vào thuốc giảm đau. Y tá có bảo ‘Khi hết tác dụng của thuốc thì chị sẽ cảm thấy hơi đau 1 chút đấy ạ. Nếu đau quá thì chị nhớ bấm chuông gọi chúng tôi vào nhé’. Tầm 2-3 tiếng sau đó khi thuốc đã hết tác dụng, tôi thấy đau dữ dội như thể có ai đó tạt axit vào bụng mình vậy. Cảm giác như có ngọn lửa bùng cháy đột ngột ở vùng bụng. Tôi vội bấm chuông liên tục để các bác sĩ vào kiểm tra, đồng thời la hét thất thanh”.

Lee Min Jung chưa hết sợ khi nhớ lại thời điểm cô nằm trong bệnh viện sau ca sinh mổ. Ảnh: Naver

Lee Min Jung và Lee Byung Hun lần đầu gặp nhau vào năm 2006 khi cùng hợp tác đóng quảng cáo. Khi ấy, Lee Byung Hun là tài tử quyền lực hàng đầu, là “ông hoàng” giàu có, danh tiếng đã vượt xa khỏi lãnh thổ Hàn Quốc từ lâu. Trong khi đó, Lee Min Jung mới là cô diễn viên chưa mấy tên tuổi. Thế nhưng, trái tim họ đã rung động vì nhau và bắt đầu hẹn hò trong bí mật.

Đáng tiếc, chuyện tình này chẳng kéo dài được lâu. Ở thời điểm đó, những lịch trình bận rộn cùng khoảng cách đã đẩy họ ra xa. Cặp đôi đành chia tay vì Lee Byung Hun không muốn làm vật cản trên con đường sự nghiệp của bạn gái.

Tuy nhiên, dường như định mệnh của họ là thuộc về nhau. Lee Byung Hun là tài tử đào hoa bậc nhất, từng công khai hẹn hò Song Hye Kyo cùng 1 người phụ nữ tên Kwon Mi Yeon, vướng tin đồn với loạt mỹ nhân đình đám Kim Tae Hee, Choi Ji Woo, Yoon Eun Hye, Han Hyo Joo, Kim Min Hee… nhưng chưa bao giờ anh hết nhớ về Lee Min Jung.

Năm 2011, cặp đôi tình cờ gặp lại nhau tại 1 lễ trao giải. Tại đây, nam tài đã chủ động tương tác với mỹ nhân Vườn Sao Băng. Tình cũ không rủ cũng đến, trong thời gian sau đó, Lee Byung Hun tới Mỹ quay phim G.I. Joe 2 và anh tiết lộ mình luôn nhớ về Lee Min Jung, thậm chí mơ thấy cô trong lúc ngủ. Năm 2012, cặp đôi chính thức tái hợp và công khai hẹn hò.

Lee Min Jung - Lee Byung Hun vượt qua nhiều thử thách mới đến được với nhau. Ảnh: X

Đến năm 2013, Lee Byung Hun - Lee Min Jung quyết định kết hôn, tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ dàn khách mời toàn những ngôi sao hàng đầu Kbiz. Cặp đôi vàng được người người, nhà nhà chúc phúc.

Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình với Dahee (nhóm GLAM) và người mẫu Lee Ji Yeon trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Thậm chí, Dahee còn cùng Lee Ji Yeon tống tiền tài tử đình đám bằng chính clip do họ quay lén được trong lần 3 người gặp gỡ. Lee Min Jung đau khổ bỏ về nhà ngoại giữa bê bối ngoại tình của ông xã Lee Byung Hun. Phải 1 thời gian sau đó, cô mới tha thứ cho người chồng “lắm tài nhiều tật” và đồng hành cùng nam diễn viên vượt qua sóng gió.

Lee Byung Hun ngoại tình với 2 sao nữ hồi năm 2014. Ảnh: Nate

Sau scandal “tòm tem” 2 mỹ nhân trẻ đẹp, Lee Byung Hun nhiều lần công khai xin lỗi vợ trước truyền thông và công chúng. Trong lần xuất hiện tại sân bay hồi đầu năm 2015, nam tài tử tỏ thái độ hối hận: “Là người của công chúng và với vai trò là trụ cột gia đình, tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng. Mọi chuyện khởi nguồn từ tôi nên hãy để 1 mình tôi nhận lấy những lời chỉ trích. Tôi biết nhiều người đã bị tổn thương và cảm thấy thất vọng vì tôi. Tôi hứa sẽ hối cải, tự kiểm điểm và sống tốt hơn”.

Không dừng lại ở đó, Lee Byung Hun còn thể hiện thái độ cứng rắn với tiểu tam bằng những hành động pháp lý. Nam tài tử đã khởi kiện Dahee và người mẫu Lee Ji Yeon vì hành vi tống tiền. 2 người đẹp sau đó đã nhận sự trừng phạt của pháp luật bằng những bản án treo.

Tài tử họ Lee cũng đã được Lee Min Jung tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Lee Min Jung hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2015. Sau đó 8 năm, cô và ông xã Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời.

Lee Byung Hun liên tục xin lỗi vợ ở sân bay và họp báo sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Naver

Lee Min Jung tha thứ cho Lee Byung Hun, cùng anh vun đắp lại tổ ấm. Ảnh: X

Nguồn: Mydaily