Nam NSƯT vừa lấy vợ 3 ở Hà Nội: "Vai diễn mà anh muốn diễn lâu nhất đấy là được làm chồng của em"

"Chúng ta đến bên nhau có thể không sớm nhưng chưa bao giờ là muộn và anh tin bây giờ là đúng lúc", nam NSƯT nói với vợ 3 trên sân khấu.

Ngày 23/9, NSƯT Ngọc Quỳnh tổ chức lễ cưới với diễn viên Thùy Anh tại Hà Nội. Trong ngày trọng đại, nam nghệ sĩ có những chia sẻ xúc động dành cho bà xã trên sân khấu.

Ngọc Quỳnh chia sẻ cảm xúc với vợ trên sân khấu.

Ngọc Quỳnh cho biết hơn nửa cuộc đời gắn bó với nghề diễn, anh đã trải qua nhiều vai diễn, đồng thời nếm trải đủ cung bậc cảm xúc trong cuộc sống.

"Hơn nửa cuộc đời làm nghề biểu diễn, anh đã đi qua rất nhiều vai diễn, đã đến hạnh phúc, đã trải khổ đau, vui có, buồn cũng có. Nhưng hôm nay anh bước vào một vai trọn vẹn, không kịch bản, không đạo diễn, không diễn xuất, chỉ có anh và em đứng trên sân khấu này viết tiếp câu chuyện của mình", Ngọc Quỳnh nói.

Nam diễn viên cũng cho rằng cuộc gặp gỡ giữa anh và Thùy Anh có thể không đến sớm nhưng lại diễn ra đúng thời điểm. "Chúng ta đến bên nhau có thể không sớm nhưng chưa bao giờ là muộn và anh tin bây giờ là đúng lúc", anh chia sẻ.

Ngọc Quỳnh không hứa mang đến cho vợ một cuộc sống hoàn hảo mà mong muốn cả hai có thể cùng nhau trải qua những vui buồn trong chặng đường phía trước. "Anh không hứa sẽ mang lại cho em một cuộc sống hoàn hảo, anh chỉ dám hứa sẽ cùng em trải qua những vui buồn", nam diễn viên nói.

Đặc biệt, Ngọc Quỳnh ví cuộc hôn nhân với Thùy Anh như một vai diễn mà anh muốn gắn bó lâu dài nhất: "Anh đã sống nhiều cuộc đời trên sân khấu nhưng có lẽ vai diễn mà anh muốn diễn lâu nhất đấy là được làm chồng của em".

Từ khi công khai tình cảm vào tháng 6/2024, mối quan hệ giữa NSƯT Ngọc Quỳnh (sinh năm 1980) và diễn viên Thùy Anh (sinh năm 1987) đã phải đối mặt với không ít sóng gió dư luận. Do Ngọc Quỳnh giữ kín chuyện ly hôn, Thùy Anh từng vô tình vấp phải những lời chỉ trích thất thiệt và bị gán mác là "người thứ ba".

Trước áp lực đó, Ngọc Quỳnh đã thẳng thắn lên tiếng bảo vệ bạn gái, khẳng định anh đã độc thân một năm trước khi tiến tới với cô. Sự bảo bọc của nam diễn viên cùng tính cách chín chắn của Thùy Anh đã giúp cả hai cùng vượt qua thị phi.

Suốt hơn 2 năm đồng hành, họ chứng minh sự hòa hợp tuyệt đối trong việc chia sẻ việc nhà, kinh doanh và nuôi dạy các con riêng. Cột mốc viên mãn cho hành trình này là một đám cưới ấm cúng diễn ra vào tối 23/9/2026 tại Hà Nội.