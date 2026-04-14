Giữa thời điểm Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đang phủ sóng khắp mạng xã hội, hai cái tên Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy bất ngờ trở thành “cặp bài trùng” mới được khán giả réo gọi liên tục. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện trên màn ảnh, Triệu Phú - Thanh Tâm ngoài đời còn khiến người hâm mộ rung rinh bởi những tương tác gần gũi đủ khiến cộng đồng fan “đẩy thuyền” không ngừng nghỉ.

Ở họ, sự ăn ý đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Từ khoảng thời gian quay phim cùng nhau cho đến các khoảnh khắc hậu trường, đi sự kiện, cả hai tạo nên một nhịp kết nối vừa thoải mái, vừa đáng tin - thứ giúp cảm xúc trên màn ảnh trở nên tròn trịa và dễ chạm tới người xem hơn. Có lẽ vì vậy mà chỉ sau hơn nửa chặng đường phát sóng, bộ phim đã nhanh chóng hình thành một cộng đồng khán giả riêng cùng theo dõi và đồng hành. Và khi tình cảm đó lớn dần, câu chuyện không còn dừng lại ở nhân vật nữa mà bắt đầu mở rộng sang những con người thật phía sau vai diễn. Trong cuộc trò chuyện dưới đây, Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy sẽ nhìn lại hành trình tạo nên “cơn sốt” này, từ những xúc cảm dành cho nhau cũng như cách họ đón nhận tình cảm của khán giả.

Phỏng vấn Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng

Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác cùng nhau trong dự án nữa

Đầu tiên, xin gửi lời chúc mừng tới hai bạn khi dự án Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đang nhận được hiệu ứng truyền thông rất lớn từ khán giả. Rất nhiều người hâm mộ yêu thích bộ phim và trở thành fan của cặp đôi Triệu Phú - Thanh Tâm cũng như của riêng hai bạn. Trước khi thực hiện dự án này, các bạn có nghĩ bộ phim sẽ viral tới vậy không?

Gia Huy: Khi quay tôi có nghĩ bộ phim sẽ viral nhưng không nghĩ sẽ viral tới mức này. Mức này là hơi "vượt mức pickleball" rồi. Trước đó, tôi không hay tham gia TV series mà chỉ tham gia các dự án điện ảnh, vì nếu một bộ phim điện ảnh thắng thì sức công phá sẽ rất khủng khiếp. Tôi ít thử sức với TV series và cũng không biết khi một bộ phim truyền hình thắng thì sẽ như thế nào.

Tôi từng nghĩ một bộ phim truyền hình có thể râm ran xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội thôi. Tôi không nghĩ sẽ có cả một cộng đồng fan của bộ phim. Việc mọi người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ như tặng quà, gặp gỡ các diễn viên là một điều rất bất ngờ với tôi.

Triều Dâng: Thật ra lúc quay phim, anh Huy có nói với tôi là: “Em tin anh đi, anh có cảm giác là dự án này sẽ viral. Mọi người sẽ yêu thương tụi mình”, anh đã cho tôi tín hiệu đó. Ngược lại với anh Huy, tôi là người hoạt động trong môi trường phim truyền hình và TV series nhiều. Với tôi, một bộ phim truyền hình thành công nhờ sự đóng góp của cả một tập thể nên tôi chỉ biết làm hết sức mình cho mỗi dự án thôi. Còn khán giả đón nhận bộ phim như thế nào thì chưa thể hình dung trước được.

Đến ngày bộ phim ra mắt, rất trộm vía vì mới chỉ 1, 2 tập đầu khán giả đã có hưởng ứng cũng như yêu thương rất nhiều. Mọi người làm chúng tôi rất bất ngờ và giờ có cả tên của FC nữa. Ngày 8/4 vừa qua, ê-kíp bộ phim cũng có một buổi giao lưu với các bạn fan và chúng tôi đã cùng trải qua rất nhiều cảm xúc. Rất xúc động vì là lần đầu tiên nên khán giả cho tôi rất nhiều bất ngờ. Tôi và anh Huy trước hết cảm thấy rất may mắn và xin gửi lời cảm ơn tới các bạn khán giả đã xem và ủng hộ bộ phim, đặc biệt là FC Coconut đã ủng hộ tôi và anh Huy. Hi vọng chúng ta có thêm nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng với nhau.

Trước sự đón nhận nhiệt tình của khán giả, bên cạnh niềm vui, có điều gì khiến hai bạn cảm thấy áp lực không?

Triều Dâng: Có nha. Chắc chắn rồi.

Gia Huy: Áp lực hết phim.

Triều Dâng: Phải làm gì đây?

Gia Huy: Phải làm gì tiếp theo đây? Tại vì tôi hiểu để khán giả yêu mến và ủng hộ một nhân vật từ một bộ phim nào đó là điều rất khó. Đây còn là một cộng đồng lớn nữa, nên tôi cũng suy nghĩ sau khi phim hết phải làm gì để đáp lại sự yêu thương của mọi người. Và vì áp lực chuyện đó nên tôi cũng đang nghĩ hết phim sẽ như thế nào. Chắc phải chờ đợi cơ hội để tôi và Dâng hợp tác tiếp trong một dự án nào đó gần nhất để tiếp tục duy trì sự yêu thương của quý vị khán giả.

Triều Dâng: Tôi cũng tương tự anh Huy thôi. Sau khi được tiếp xúc với các bạn fan, tôi thấy các bạn có tư duy rất văn minh, đầu tư mà không hề tạo áp lực gì cho chúng tôi cả. Mọi người chia sẻ thành công của bộ phim và thể hiện sự yêu mến trọn vẹn, chân thành cho cả hai người luôn. Đúng là về phía chúng tôi cũng có áp lực gửi gắm tình yêu thương cho người hâm mộ thông qua các dự án. Tuy nhiên, phim ảnh cũng có những cái khó nhất định, ví dụ như kịch bản, vai diễn. Chúng tôi cũng muốn làm mới bản thân mình nên phải rất chọn lọc. Hy vọng là dù có hơi lâu, nếu mọi người vẫn yêu thương thì có thể chờ chúng tôi một thời gian nữa, biết đâu sẽ có một dự án để cả hai đồng hành cùng nhau.

Hai bạn cũng chia sẻ rằng chưa từng nghĩ bộ phim có thể bùng nổ tới mức này. Vậy điều gì khiến hai bạn tham gia dự án Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay?

Gia Huy: Thật ra tôi nhận dự án vì muốn thay đổi về diễn xuất. Tôi muốn cho khán giả thấy một Võ Điền Gia Huy khác. Trước giờ tôi thường tham gia các vai diễn rất bạo lực, đen tối. Tôi muốn thử một màu sắc mới để mọi người thấy mình có thể đảm nhận những vai diễn này, cũng như chinh phục được khán giả. Với sân chơi truyền hình, một kịch bản tươi sáng, nhí nhảnh, tinh nghịch lại có chất lãng mạn trong đó là cách tôi thử thách bản thân mình.

Ngày casting, tôi có gặp Dâng và cũng là người đầu tiên tôi casting cùng. Đối với tôi, điều quan trọng nhất đó chính là sự tin tưởng và thoải mái giữa hai người bạn diễn. Dâng cho tôi được cảm giác đó, cảm giác thú vị khi được vào vai diễn này và được đóng cùng người bạn này. Đó cũng là một trong những lý do để tôi nhận dự án lần này.

Khi đọc kịch bản, tôi tưởng tượng với phong cách của đạo diễn Vũ Khắc Tuận, anh sẽ giúp kịch bản ra được cái "chất". Nhìn chung, có rất nhiều yếu tố để tôi nhận dự án này trong một tâm thế thoải mái, mong chờ và sẵn sàng làm hết mình.

Vậy thì có thể nói Gia Huy nhận dự án này vì Tam Triều Dâng? Còn với Tam Triều Dâng thì sao?

Triều Dâng: Đối với tôi, dạng vai có nhiều năng lượng tích cực như Thanh Tâm không phải là lần đầu tôi đảm nhận. Tuy nhiên, trước thời điểm tiếp xúc với dự án này, tôi từng nhận một vai diễn mà tôi cho rằng đã thay đổi bản thân mình về tạo hình. Quay về dạng vai năng lượng, ban đầu, tôi cũng nhận được nhiều thử thách từ phía ê-kíp. Mọi người đặt rất nhiều dấu hỏi là còn điều gì mới mẻ ở tôi để khai thác nữa. Câu hỏi đó tự nhiên làm cho tôi khựng lại vì vốn dĩ tôi nghĩ là sở trường thì cứ thế mà phát huy thôi, nhưng hoá ra không phải.

Khi tôi casting phân đoạn đầu cho Thanh Tâm, mọi người thấy không thú vị, không còn sự mới mẻ nữa.

Gia Huy: Lúc đầu em casting mọi người không thích hả?

Triều Dâng: Ý là mọi người không cảm thấy sự tươi mới đó.

Gia Huy: Tại em không gặp đúng người bạn diễn đó.

Triều Dâng: Từ từ, chưa tới đoạn của anh. Em đang nói đoạn em casting một mình thôi, chưa kết hợp với bạn diễn. Nếu chưa qua đoạn casting này thì sẽ không đến buổi casting với Triệu Phú đâu. Phải nỗ lực casting để có được Thanh Tâm trước đã.

Tôi đã rất nhiều lần trao đổi, xin các anh chị cho thêm một ít thời gian để cân bằng lại. Trước đó, tôi đảm nhận một vai diễn rất đằm nên bị "lây" sự từ tốn, không có độ "tẻn tẻn" của Tâm nên năng lượng mang đến buổi casting cũng không đúng. Sau buổi casting lần 2, tôi mới lấy lại được phong độ và thể hiện cho ê-kíp thấy. Vì lúc đó tôi rất muốn có được Thanh Tâm, tôi tin dù nhân vật mang năng lượng tích cực nhưng vẫn có chiều sâu tâm lý nhất định. Đó là điều mà tôi cảm thấy mình có thể khai phá ở nhân vật nhiều hơn, gửi đến khán giả màu sắc Thanh Tâm qua phần thể hiện của Tam Triều Dâng nhiều hơn.

Đợt đó, tôi chấp niệm lắm. Tôi phải có được Thanh Tâm. Cuối cùng thì mẹ thương, mẹ độ, tôi cũng có được Tâm.

Gia Huy: Lúc này thì em không chỉ có được Thanh Tâm mà em có thêm nhiều thứ khác nữa.

Triều Dâng: Em nói anh nghe, thật ra em đã được casting với rất nhiều bạn diễn rồi và mỗi một bạn diễn sẽ cho mình một cảm xúc, một màu sắc mới. Phải nói thật là trước đó cứ ngỡ là đã tìm ra Triệu Phú rồi. Nhưng việc lựa chọn còn phải được thông qua rất nhiều người. Cảm nhận cá nhân là một chuyện nhưng ê-kíp làm phim sẽ có những suy nghĩ, quyết định riêng của mỗi người, giống như bỏ phiếu. Đến ngày anh Võ Điền Gia Huy xuất hiện thì cả phòng ai cũng bỏ phiếu cho anh hết mà không có sự lưỡng lự gì cả. Mọi người đều "say yes" với anh.

Một điểm mạnh của anh Huy mà mọi người đều khen là anh có một đôi mắt rất đẹp.

Gia Huy: Mắt anh mấy hôm nay đi làm nhiều nên hơi đuối.

Triều Dâng: Đó là tín hiệu của vũ trụ rất tốt. Anh Huy được trời phú cho một đôi mắt rất có sức hút, có một sự “tình” ở trong đó. Đó là cái mà nhân vật rất cần, giống như một “vũ khí” của nhân vật Triệu Phú.

Gia Huy: Ghê vậy, vũ khí luôn hả?

Triều Dâng: Không phải chỉ của Phú mà em thấy là của anh luôn đó. Lúc đầu, ê-kíp cũng lo rằng tôi sẽ sợ, không dám nhìn vào anh. Nhưng may quá, do nhân vật của tôi tính cách "tẻn tẻn" nên tôi cứ vô nhân vật là diễn thôi, không bị khớp. Có lẽ đó là khoảnh khắc khiến cho đạo diễn và các anh chị sản xuất thấy tôi không bị khớp, bị ngại nên chọn luôn.

Theo như bạn chia sẻ thì có vẻ Gia Huy không phải là Triệu Phú đầu tiên của Tam Triều Dâng?

Triều Dâng: Chia sẻ thật thì ở thời điểm đó, ê-kíp phải chạy theo deadline. Lúc đó chúng tôi casting rất nhiều. Đôi khi mỗi diễn viên lại cho ra một Triệu Phú khác nhau, của riêng họ. Tôi không so sánh, chỉ là sự đồng thuận của mọi người có giống nhau hay không, thì tới anh Huy mọi người đều "say yes".

Vậy với Tam Triều Dâng thì sao? Điểm nào của Gia Huy khiến cho bạn cảm thấy ấn tượng hơn so với các phiên bản Triệu Phú khác?

Triều Dâng: Wow. Với những bạn diễn trước thì tôi cũng phải có sự chuẩn bị. Tôi nhớ là phải chuẩn bị để gặp gỡ nhau, casting khá chu đáo nhưng không hiểu sao đến lúc gặp anh Huy thì tôi cứ xuề xòa mà tới.

Gia Huy: Đã quá mệt mỏi.

Triều Dâng: Em tìm nhiều quá em mệt, tìm mãi không ra. Cứ xuề xoà tới rồi nói anh vào ráp thoại cùng. Hai đứa giống như là gặp nhau từ lúc nào rồi, rất thoải mái, tự nhiên, "rốp rẻng" lia lịa, còn mảng miếng nữa nên đẩy năng lượng lên rất cao. Tôi mới thấy hay quá, tần số rất hợp, tín hiệu rất tích cực. Mà nhé, trước khi casting thì tôi có hỏi nhẹ là thời gian tới anh có bận gì không. Mọi người biết anh trả lời sao không? “Anh có” - và tôi như chết lặng. Cứ ngỡ là vụt mất Triệu Phú, chưa bước vào casting là đã biết là không có rồi, biết kết quả rồi.

Gia Huy: Mới đầu thì tôi tôn trọng mọi người mời lên casting. Tôi cũng biết là khó mà nhận dự án đó. Lúc đó cũng không nghĩ gì. Dự án nào mà mình đặt tâm huyết, áp lực thì vô casting lại hỏng. Còn nếu tham gia với một tâm lý thoải mái, vô tư thì sẽ làm rất tốt. Tôi nghĩ cũng vì tâm thế đó, cảm sao thì diễn vậy nên mới cho ra màu sắc của nhân vật.

Triều Dâng: Còn tôi cũng thoải mái nhưng ở trong một tâm thế đã quá mệt mỏi rồi. Muốn nhanh nhanh xem sao. Đến khi được với nhau lại thấy "ok", lên "mood". May là casting rồi vô luôn, casting xong là tôi thấy vui trong lòng lắm. Thật sự là vậy. Đã có rất nhiều tín hiệu tốt khi mình kết hợp với một bạn diễn, lại còn là bạn diễn mới nữa. Đó là một may mắn. Xong xuôi là đẩy anh vào ê-kíp để hỏi về lịch trình, xem ý anh sao. Cũng phải trải qua một đoạn trầy trật mới có Triệu Phú và Thanh Tâm trên màn ảnh.

Khán giả cũng nhận xét Gia Huy có một cặp mắt rất tình. Vậy với cương vị là bạn diễn, thường xuyên "eye contact" với Gia Huy, có khi nào Triều Dâng cảm thấy sắp đổ gục trước ánh mắt đó không?

Triều Dâng: Tôi ít khi nào có khái niệm lưng chừng. Một là có, hai là không. Nói đúng về cảm xúc thì là có. Đối với tôi, khi diễn xuất mà có những cảm xúc chân thật thì đó là một điều rất quý giá của diễn viên. Nếu mình tận dụng được tốt thì quá tuyệt vời. Đôi khi tiếp xúc nhiều với nhau, tiếp xúc gần và trong một khoảng thời gian dài thì lại ít nhận ra. Có thể khán giả nhìn thấy ánh mắt của anh Huy rất tình tứ nhưng tôi lại ở gần quá đôi khi cũng không nhận ra, thấy quen và bình thường.

Có một số khoảnh khắc tôi chỉ điềm tĩnh ngồi, thấy ánh mắt anh Huy là cảm giác “hiểu rồi, hoá ra là như vậy”.

“Như vậy” nghĩa là sao?

Gia Huy: Là những lời khán giả nói về tôi là thật, là chính xác.

Vậy đối với Gia Huy, trước một bạn diễn vừa xinh đẹp, dễ thương, có khi nào bạn cảm thấy rung động và nghĩ tới chuyện phim giả tình thật chưa?

Triều Dâng: Trời ơi, sao mà khéo léo quá đi.

Gia Huy: Tôi nghĩ diễn xuất là một công việc sử dụng cảm xúc và phải có cảm xúc thì mới diễn được. Không có cảm xúc thì mọi thứ rất gượng gạo, không thoải mái. Đối với tôi, quá trình làm việc với Dâng là một hành trình đầy cảm xúc. Dâng luôn là người mở lòng để đón nhận mọi thứ, đôi khi là bao bọc, ôm ấp những cảm xúc của đối phương. Tôi thấy được sự an toàn khi ở bên Dâng. Đó là điểm rất sáng, rất tốt trong bản chất con người của Dâng và tôi luôn quý trọng điều đó. Nhờ điều đó mà hành trình của tôi cũng rực rỡ hơn, đầy cảm xúc hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng các bạn đều là diễn viên lâu năm nhưng phải đến Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay thì tên tuổi cả hai mới thực sự vụt sáng. Hai bạn nghĩ sao về ý kiến này? Bộ phim có phải là một trong những dự án xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của hai bạn không?

Triều Dâng: Trước khi trả lời thì cũng cảm ơn anh Huy vì sẽ phải kìm lắm đó, chứ không là em sẽ khóc mất. Nếu mà dùng từ “rực rỡ” nhất trong sự nghiệp cả hai thì cho đến giờ này, cả hai vẫn đang làm nghề nên cũng chưa dám nói. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là bộ phim đưa tôi và anh Huy đến gần hơn với khán giả rất nhiều, một cách rất gần. Cả hai cũng cảm thấy rất biết ơn.

Còn về việc thấy được thành công của bộ phim như thế này thì cả hai đều rất nôn nóng, muốn được cống hiến nhiều hơn, làm những sản phẩm chất lượng, chỉn chu hơn để gửi tới khán giả. Thêm một điều nữa, đây cũng như một lời ghi nhận mà chúng tôi thấy an ủi cho cả hai ở thời điểm này, khi mà chúng tôi đều đã có một hành trình dài cố gắng trong quá khứ. Đến hôm nay, ít nhiều cũng đã nở hoa và cho chúng tôi thêm nhiều động lực để cố gắng hoàn thiện, làm sao để toả sáng hơn và đáp lại tình cảm của khán giả.

Gia Huy: Đúng rồi. Như Dâng nói. Tôi chỉ muốn nói là rực rỡ hay không thì chưa biết nhưng mỗi bộ phim sẽ có một giá trị nhất định mang đến cho sự nghiệp của mình. Tôi dám nói đây là bộ phim mang lại cột mốc rực rỡ trong hành trình làm nghề.

Nồi nào úp vung nấy thôi

Khi tham gia dự án lần này, ai cũng sẽ có ấn tượng đầu tiên về bạn diễn. Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi dự án kết thúc, suy nghĩ của hai bạn về đối phương có điều gì thay đổi so với ấn tượng ban đầu không?

Triều Dâng: Tôi thấy nhiều đó. Ấn tượng đầu của tôi về anh Huy có thể nói là ảnh thính trong từng tế bào. Cái gì anh cũng dám thoại như cộng đồng mạng nói.

Gia Huy: Cũng tùy thôi. Tuỳ người.

Triều Dâng: OK. Cũng ghi nhận cái này. Ngày xưa tiếp xúc với anh Huy, tôi thấy có lẽ do anh có sự thoải mái nhất định nên giỡn nhiều hơn, không giữ kẽ lắm. Anh Huy vừa hướng ngoại vừa hướng nội. Anh ấy rất linh động phụ thuộc vào đối phương cho anh cảm xúc như thế nào. Tôi đã được chứng kiến rất nhiều phiên bản Võ Điền Gia Huy cho nên tôi không bất ngờ mà thấy thú vị khi đồng hành cùng và được thấy sự chuyển biến, thích ứng của anh nên thấy "wow".

Tôi rất hay khen anh Huy và thừa nhận là anh có sự độc nhất, có sức hút riêng. Đó là điều mà tôi rất thích và tôi cũng hay nói là anh hãy cố gắng giữ lấy nó. Thực ra, nhìn vậy chứ để có được sức hút đó không hề dễ dàng, không thể cứ cố tỏ ra mình là người có sức hút, cool ngầu là được, phải từ cái chất bên trong. Trộm vía anh Huy có được điều đó nên tôi nghĩ đó là điểm mạnh của anh. Ngày hôm nay, thấy anh được bung phá, xài hết các vũ khí đó và tỏa sáng rực rỡ thì em rất mừng cho anh.

Gia Huy: Cảm ơn em.

Đối với tôi thì Dâng trước sau như một. Dâng là một người rất kỹ tính, suy nghĩ xa và rất bao dung để dành thời gian lắng nghe, góp ý. Từ ngày đầu tiên đã khuyên nhủ tôi và cho đến bây giờ vẫn khuyên nhủ tôi nhiều thứ trong công việc và cuộc sống. Tôi thấy đó là một đức tính tốt vĩnh cửu của em ấy.

Tôi không biết phải nói sao nhưng đáng lẽ người có tính cách mưa nắng thất thường, hay thay đổi đủ thứ vốn là người con gái nhưng ở đây thì lại là tôi. Còn người tâm lý vững vàng thường là người con trai, thì Dâng lại có tính cách đó. Dâng có tâm lý rất ổn định, vững chãi, tạo cảm giác an toàn cho người khác. Đôi khi tôi thất thường, bay bổng thì ở bên cạnh Dâng, tôi được bù đắp sự vững chãi đó khi làm việc cùng. Đến bây giờ cũng vậy. Khi xuất hiện ở đâu cùng với Dâng, tôi biết là Dâng sẽ hiểu và có cách để cho cả hai được tốt nhất bằng cách phản ứng và lèo lái của cổ. Tôi luôn an tâm khi ở bên cạnh bạn, bây giờ cũng vậy.

Triều Dâng: Thank you. Ngại quá, bây giờ phỏng vấn về nhau mà cứ nói tốt quá.

Nghe Gia Huy nói có vẻ như hai bạn sinh ra để dành cho nhau?

Triều Dâng: Cũng dễ hiểu bởi vì tôi cũng từng nói anh Huy có sức hút riêng, màu sắc riêng. Như tôi là một người ổn định nên không có được điều đó. Đây là một sự cộng hưởng thôi. Cảm xúc của anh Huy có thể sẽ hơi lên xuống, thất thường một tí, nếu bên cạnh có một người ổn định để cân bằng lại thì rất tốt, giữ trạng thái ổn định cho nhau để cả hai cùng làm tốt công việc.

Không biết nói sao nhưng ở cạnh anh Huy từ những ngày đầu là tự nhiên tôi sẽ sắp xếp hết mọi thứ. Trong lúc làm việc, việc ăn uống, đi lại thế nào tôi cũng chủ động dù đó không phải trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi làm mọi thứ với một tâm thế rất thoải mái, cứ tự động làm thôi.

Gia Huy: Tính cách rất hay lo lắng cho mọi người.

Triều Dâng: Tôi biết là nếu tôi không làm thì anh Huy cũng phải làm. Nhưng ở thời điểm đó, trộm vía anh Huy cũng nhiều công việc cùng một lúc. Tôi nghĩ trước sau gì mình cũng phải lo mà giờ anh đang bận thì tôi lo luôn.

Gia Huy: Có những ngày bận quay phim phải đi từ Sài Gòn về Long An. Dâng cũng hỏi tôi đi lại ra sao, muốn đi lúc mấy giờ thì Dâng cũng sắp xếp.

Triều Dâng: Kiểu phải đi lên đi xuống, có khi anh có họp báo phim ở Sài Gòn rồi đi quay, rồi lại quay lại. Thực ra tôi có thể đi trước nhưng đằng nào hôm sau cũng quay phim chung thì đợi để đi cùng luôn, để take care được. Chẳng may đi trên đường anh mệt quá lại có vấn đề gì thì sao.

Gia Huy: Công "túa" mà.

Nếu được bóc phốt một bí mật của đối phương, hai bạn sẽ lựa chọn điều gì?

Gia Huy: Bí mật hả? Tật xấu bí mật này nọ hả?

Triều Dâng: Khó quá hả? Thay vì nói về đối phương, xin phép tự nói về bản thân trước cho dễ. Lúc đầu, tôi có sự hoài nghi, hơi bất an một xíu khi vào làm việc với nhau, xuất phát từ việc mong muốn của tôi dành cho bộ phim này hơi nhiều nên tôi tự tạo áp lực cho bản thân. Điều này vô tình khiến tôi tạo áp lực cho anh Huy. Nhiều khi cách anh Huy diễn là vậy nhưng trong tư duy của tôi về diễn xuất lại thấy không hợp, đôi khi lại muốn diễn hơn một chút. Đối với tôi, khi bắt đầu có suy nghĩ đó đã là một cái xấu rồi. Mình không nên xấu tính như vậy.

Mỗi diễn viên sẽ có cách “thẩm thấu”, “tiêu hoá” nhân vật để cho ra nét của riêng họ. Việc của mình là phải làm thế nào đối đáp lại và cân bằng sao để cho đúng ý đạo diễn và thoả mãn cho 2 diễn viên khi hợp tác. Tôi nghĩ như vậy tốt hơn. Ban đầu tôi hơi nghiêng về suy nghĩ cá nhân nên không biết anh Huy có vô tình nhìn thấy một vài khoảnh khắc tôi hơi đanh mặt lại.

Gia Huy: Tôi cũng nhớ là có. Nhưng khi làm việc với một người, tôi thấy điểm tốt nhiều hơn, những cái nhỏ nhặt như vậy không thành vấn đề. Cũng không cần phải nhớ. Khi làm việc, đôi khi thấy cọc cằn, quên thoại hay phải làm đi làm lại nhưng chung quy thì tôi vẫn nhìn về đức tính chứ không phải tính xấu ở một thời điểm, rồi lại vì thế mà không thích. Đối với tôi những cái đó rất nhỏ nhặt.

Triều Dâng: Giờ ngồi nhớ lại thì có những lúc tôi mong muốn anh Huy diễn nét “đậm” hơn một chút, còn anh diễn ở mức vừa phải nên từ phía tôi lại cảm thấy hơi ít. Đến khi về nhà xem lại thì mới hiểu vấn đề.

Huy Anh: Anh diễn nét tổng tài đó em.

Triều Dâng: Vì diễn vừa phải, vừa vặn thì sẽ làm nên nét hài hoà của cả bộ phim. Ở ngoài set nhiều khi anh ấy hay giỡn như vậy nè: “Nét điện ảnh nó vậy”. Mỗi lần nói câu đó là tôi cứng người liền. Đúng rồi, vì mình ít đóng phim điện ảnh hơn người ta mà, nói vậy thì biết sao giờ. Tôi hay gọi anh là ngôi sao điện ảnh đó, rồi hỏi: “Đâu, nét điện ảnh diễn sao?” thì anh đáp: “Nét truyền hình”.

Gia Huy: Anh ghẹo thôi không có ý gì đâu.

Triều Dâng: Anh Huy hay ngủ lắm. Bây giờ bắt đầu nói xấu.

Gia Huy: Cố gắng lên em. Dù anh biết hơi khó.

Triều Dâng: Ấn tượng đầu tiên cũng là phốt luôn là anh Huy ngủ tốt lắm, ăn ngủ tốt, trộm vía đặt đâu ngủ đó, rất dễ ngủ. Tôi có cả một album ảnh anh Huy ngủ. Anh ngủ từ tiền kỳ, rồi vào bộ phim thì ngủ dữ hơn nữa vì lịch trình rất căng và anh chưa quen được với nhịp độ của phim truyền hình. Làm việc khoảng 10 - 13 tiếng là ảnh hết pin, còn 10% pin là pin yếu rồi. Phim thường phải quay 15 - 16 tiếng, thậm chí có những ngày phải tăng ca nên những ngày đó anh sập nguồn, mà sập thì lại ngủ. Tới lúc hết phim, anh vẫn giữ vững phong độ ngủ. Sau phim một quãng thời gian gặp lại, anh vẫn ngủ. Trước khi phỏng vấn thì anh Huy cũng đã chợp mắt nhẹ. Đáng yêu lắm.

Gia Huy: Nhiều khi ngồi vậy thôi chứ anh đang ngủ đó, mộng du nên mới nói chuyện thôi.

Triều Dâng: Cũng không biết là đã bóc phốt chưa nhưng người như tôi sẽ cố gắng gồng. Bản tính tôi là vậy nhưng anh Huy thì không như vậy. Bằng một cách nào đó anh sẽ để mọi thứ thoải mái. Nhiều khi đó là cách của anh, chợp mắt 5 - 10 phút để hồi sức và lấy lại năng lượng vào phỏng vấn. Lúc đầu tôi thấy ngủ nhiều quá, không hiểu sao mà hai đứa làm việc cùng nhau, sáng cũng thức cùng, trưa cũng sinh hoạt mọi thứ cùng nhau mà sao cứ ngủ hoài, quay qua là thấy sập nguồn trước mình, không nói chuyện.

Nhưng sau đó, tôi cảm thấy không ghét được, sẽ thấy thương nhiều hơn là giận, cũng có dỗi nhưng bị bệnh hiểu chuyện mà. Hay là do anh thấy em vậy nên anh thoải mái luôn? An tâm để ngủ.

Gia Huy: Đúng rồi. Cũng do cơ địa mỗi người nữa. Mọi người cũng hay nói đôi mắt của tôi là một “vũ khí”.

Triều Dâng: Nên là phải bảo toàn ánh mắt này. Hay quá ta.

Gia Huy: Nếu buồn ngủ thì trông mắt sẽ rất nặng, rất trì. Có những cảnh quay cần sự trong sáng, đơn thuần, nhẹ nhàng thì ánh mắt thiếu ngủ nhìn sẽ hơi buồn. Vì vậy nên tôi phải ngủ để thả lỏng đôi mắt một xíu.

Triều Dâng: Thì ra đây là tips cho mỗi lần anh diễn mà phải tấn công bằng đôi mắt đấy. Thay vì anh phải nói chuyện với tôi trước đó thì anh ngủ luôn.

Gia Huy: Đúng rồi. Anh chợp mắt tí cho nó dịu lại.

Có phải vì Gia Huy chưa bao giờ chia sẻ điều này nên khiến bạn diễn hiểu lầm?

Triều Dâng: Đúng, mà chỉ dám dỗi trong lòng thôi. Nãy tôi có nói nhiều khi anh Huy sẽ thấy mặt tôi đanh lại, không tương tác. Dù là hiểu lầm nhưng cũng để trong lòng thôi, không nói thì đối phương không biết. Không nói vì thực sự tôi tự nhận thức đó là vấn đề của mình chứ không phải là vấn đề của đối phương nên không dám chia sẻ. Ngày hôm nay thì cũng phần nào được biết.

Còn đối với Gia Huy thì sao, Tam Triều Dâng có nhược điểm nào trong mắt bạn không?

Gia Huy: Chắc là cũng có nhưng tôi không thèm nhớ.

Triều Dâng: Ráng nhớ đi. Nhớ một cái đi cho anh chị còn có nội dung.

Gia Huy: Không có gì để kể hết. Quên hết rồi.

Bên cạnh những khoảnh khắc vui thì có khoảnh khắc nào các bạn nghĩ mình đã vô tình khiến đối phương tổn thương không?

Gia Huy: Tôi nghĩ là có, chắc cảnh ở Bảo Lộc. Do phải đi xa mà lại quay vào khuya nên bị mệt. Lúc đó, tôi hơi cọc và hơi bất hợp tác. Có những lúc tôi diễn cho xong chứ không phải cố gắng để thăng hoa nhất. Anh nghĩ là em cũng biết anh cọc. Phân đoạn đó Dâng cố gắng để tự cứu lấy mình. Tôi thấy lúc đó mình rất tệ, vì cảm xúc của mình mà làm ảnh hưởng đến bạn diễn.

Triều Dâng: Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi rất ngại khi nói mình hiểu một ai đó vì chắc gì đã hiểu được. Nhưng đây là cảm giác khi mình chấp nhận hiểu cho một người thì đứng trước những tình huống khiến mình cảm thấy không dễ chịu, tôi sẽ lựa chọn để cảm xúc đó sang một bên, cần tập trung để hoàn thành xong set quay. Tôi biết ngoài cảm xúc cá nhân của hai đứa thì còn có các anh chị em trong ê-kíp. Mọi người có được về sớm hay không phụ thuộc vào hai đứa vì máy móc đã set xong hết rồi, chỉ phụ thuộc vào diễn viên thể hiện như thế nào, có đạt được ý của đạo diễn hay không, cần thêm gì hay không.

Những lúc như vậy, tôi sẽ không hỏi tại sao mà bằng một cách nào đó tôi chỉ tận hưởng và không thúc đẩy anh Huy. Cũng có lúc tôi cọc ngược lại nhưng rồi câu chuyện cũng không đi đến đâu cả, không để làm gì. Lúc đó, tôi thấy mình may mắn vì có sự điềm tĩnh, ổn định mới có thể cân bằng được với anh Huy. Đó chắc là điểm để hai đứa hoàn thành tốt dự án lần này.

Nếu phải chọn ra phân cảnh khiến hai bạn ngại nhất thì đó là phân cảnh nào?

Triều Dâng: Nói ra sợ mọi người mất hứng nhưng thật ra cả hai không có gì ngại. Để bắt đầu một phân đoạn thì không ngại, chỉ có đôi khi phải giữ một tư thế quá lâu rồi phải đối diện gần nhau quá lâu thì phản ứng bình thường của con người sẽ là mắc cỡ, ngại mà, là con người mà đúng không anh.

Gia Huy: Ờ

Triều Dâng: Chỉ ngại vậy thôi chứ chính xác ra thì trong các phân cảnh chúng tôi đều không thấy ngại. Nhờ như vậy thì tương tác giữa hai người rất tự nhiên như mọi người thấy. Nếu ngại thì sẽ rất khó để cả hai cởi mở với nhau.

Vậy phân cảnh hai bạn nhớ nhất là gì?

Gia Huy: Cảnh nhớ nhất thì chắc là cảnh Thanh Tâm đi đến quán ăn với Phan Minh.

Triều Dâng: Tại sao?

Gia Huy: Không biết sao nữa nhưng chắc hôm đó âm lý anh không ổn định.

Triều Dâng: Sao mà hay không ổn định quá. Không được nha.

Gia Huy: Chắc do anh quá nhập tâm hoặc bị yếu tố ở ngoài quá phân tâm. Nhân vật Phú lúc đó rất cọc, không hài lòng cho sự xuất hiện của Tâm và Minh. Hôm đó anh cũng cảm thấy mình có gì đó cọc tính, tâm lý cũng thật. Cảm giác mình bị bỏ rơ.

Triều Dâng: Anh nói nên em mới nhớ ra. Anh Huy là một người rất muốn có người ở bên cạnh, cần được nâng niu, quan tâm chăm sóc. Từ "nũng nịu" phải dành cho anh Huy chứ không phải cho Tam Triều Dâng.

Gia Huy: Nói nãy giờ sao anh như con gái.

Triều Dâng: Không phải anh như con gái. Anh rất là đàn ông.

Gia Huy: Kiểu thích có người ở cạnh, tình cảm.

Triều Dâng: Khi nào anh thấy anh không được quan tâm, chăm sóc nữa thì sẽ có một chút xấu tính, nhưng mà đáng yêu. Anh không thể hiện ra mặt đâu nhưng anh sẽ làm cho ít nhất là tôi biết, cần trả về đúng vị trí thì mới có sự kết hợp của hai đứa được. Đó cũng là chất liệu trong quá trình quay phim, làm cho tôi cảm nhận được và tôi thấy điều đó dễ thương.

Qua cách chia sẻ thì có vẻ hai bạn giống như trời sinh một cặp?

Gia Huy: Nồi nào úp vung nấy thôi.

So với nhân vật ở trong phim, Huy và Dâng thấy đối phương giống và khác bao nhiêu %?

Gia Huy: Dâng sẽ giống với Thanh Tâm ở sự chu đáo, tình cảm, gắn bó với gia đình. Anh không biết những mối tình trước đây của em, khi yêu em sẽ như thế nào. Còn tính cách quan tâm, chăm sóc, biết sắp xếp rõ ràng, có logic thì giống với Thanh Tâm. Còn độ "tẻn tẻn" của Thanh Tâm thì không giống Dâng ngoài đời. Dâng khá điềm đạm, bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận.

Triều Dâng: Bây giờ em cũng bị cuốn theo anh rồi, em thấy em ở bên cạnh anh nhiều quá em cũng sao sao đó.

Gia Huy: "Tẻn tẻn" luôn hả?

Triều Dâng: Kiểu bị không suy nghĩ được thấu đáo, không suy nghĩ kịp.

Gia Huy: Vậy là anh dạy hư em hả?

Triều Dâng: Cũng có thể. Tại vì anh hay nói em thả lỏng đi, xong hôm fan meeting về em coi em thấy em cũng hơi bay bay. Nhiều khi sống trong một định dạng quen rồi, lâu lâu thả lỏng nhiều thì lại có những cái hơi bất ngờ. Tôi thấy anh Huy với Triệu Phú khá khớp với nhau. Về độ hơn thua, nghịch nghịch, "tẻn tẻn" của nhân vật thì chắc chắn có trong anh Huy rồi. Anh phải có tính cách đó thì mới thể hiện ra chất của nhân vật.

Về tính điềm tĩnh, trưởng thành và những phân đoạn cần độ đằm của nhân vật, có nét tổng tài, đàn ông kiểu chinh phục thì không phải là anh Huy trong Triệu Phú. Anh Huy bên ngoài có chất hoang dã, phóng khoáng và trực diện hơn. Triệu Phú cũng có những câu thoại trực diện nhưng cách thể hiện khác với anh.

Đâu có gì là giả đâu, thật mới vui cỡ đó

Khán giả nghi ngờ hai bạn phim giả tình thật vì có những chemistry rất tự nhiên, từ trong phim ra ngoài đời, từ hậu trường cho tới event. Có phải như vậy hay không?

Triều Dâng: Ở ngoài đời, tôi và anh Huy đều cởi mở. Hai đứa đều hướng ngoại và hợp nhau ở một số mindset nhất định. Cả hai đều thích skinship, vì người đó là người mà mình đủ tin tưởng nên sẽ có những tương tác vật lý thoải mái với nhau. Với tôi, khi tôi yêu thương ai đó hoặc thấy trân quý thì những cái bắt tay, cái ôm là cách thể hiện cảm xúc của mình với họ. Tôi làm điều đó và cảm thấy rất hạnh phúc, giống như trao đi và nhận lại năng lượng. Tôi thường xuyên ôm các bạn fan hay mấy anh em trong ê-kíp, những người mà tôi yêu thương, thân quen thì tôi rất hay bắt tay và ôm họ.

Huống chi, chúng tôi đã có một quá trình dài quay phim, làm việc với nhau và tin tưởng nhau rồi nên mọi người sẽ thấy tương tác của tôi với anh Huy rất tự nhiên. Cả hai không ngại đụng chạm nhau. Những “đụng chạm” đó cũng rất bình thường thôi, không phải là điều mà mọi người phải đặt dấu chấm hỏi đâu.

Gia Huy: Tôi thấy trong một môi trường làm việc gần gũi và cần phải tạo điều kiện để hiểu, chia sẻ và tin tưởng nhau thì đó là một trong những yếu tố để phát triển tình cảm, cảm xúc. Giữa hai con người với nhau, không có lý do gì mà lại không có tình cảm được. Cả hai cũng không phải sắt đá, chúng tôi tiếp xúc, làm việc, yêu thương nhau rất nhiều và phát triển tình cảm trong suốt quá trình đó. Thứ tình cảm đó còn đẹp đẽ, thiêng liêng, hay ho, quý giá hơn những gì đơn thuần. Mọi người cảm nhận được tình cảm đó giữa tôi và Dâng thì tôi tin tình cảm đó đáng quý.

Ở ngoài đời, mọi người còn tin tưởng và ủng hộ như vậy thì tôi tin hành trình vừa qua của cả hai đi đúng đường. Bộ phim được thành công cũng nhờ hành trình vừa qua cả hai vun đắp tình cảm, làm việc với nhau, tiếp xúc với nhau.

Sau khi dự án kết thúc, hai bạn không còn đóng phim chung. Nếu hai cái tên Gia Huy và Triều Dâng tiếp tục được fan ship thì các bạn có lên tiếng đính chính không?

Triều Dâng: Tới mức đó chưa?

Gia Huy: Chưa tới mức đó mà. Mọi người đang yêu nhân vật trong phim mà hai nhân vật đó yêu nhau. Tôi với Dâng ở ngoài có yêu mến nhau, khán giả cũng yêu mến cả hai. Không hẳn là mọi người ship. Tôi nghĩ do tình cảm của khán giả dành cho Triệu Phú và Thanh Tâm quá lớn nên đôi khi mọi người đặt vào tôi với Dâng. Tôi với Dâng luôn luôn có thứ tình cảm rất quý giá, không chỉ dành cho bộ phim. Chắc chắn, sau bộ phim này, tình cảm sẽ được bồi đắp để tiếp tục, không có lý do gì mà dừng lại với một người có nhiều điểm tốt như vậy.

Hiệu ứng của bộ phim đang rất tốt, có rất nhiều cộng đồng fan được ra đời để ủng hộ riêng hai bạn và cả couple Triệu Phú - Thanh Tâm. Người hâm mộ cũng mong muốn cặp đôi trở thành ngoài đời thật. Vậy khi bộ phim kết thúc mà không có gì là thật, hoặc giả sử một trong hai công khai người yêu, các bạn có nghĩ rằng sẽ có một luồng ý kiến phản ứng từ người hâm mộ hay không?

Gia Huy: Đâu có gì là không thật ở đây đâu. Nhưng thứ tình cảm mà mọi người muốn nghĩ thì tôi không biết mọi người muốn là tình cảm gì. Đôi khi là đồng nghiệp, là tri kỷ là những người thân, hơn cả bạn bè. Có rất nhiều thứ tình cảm ở đó. Tôi chắc chắn trong quá trình quen biết và làm việc với Dâng thì luôn có cảm xúc, tình cảm thì mới “neo” cả hai đến tận bây giờ.

Triều Dâng: Yeah. Good job. Trước mắt, các bạn fan đều rất thích yêu thương và ủng hộ cho cả hai. Mọi người không gây áp lực gì cho cả hai hết. Chúng tôi thoải mái với nhau vì luôn sống thật với cảm xúc của mình. Những khoảnh khắc tương tác bên cạnh nhau là những điều rất bình thường của hai đứa. Chúng tôi không cố tình làm gì để mọi người chú ý về câu chuyện riêng tư hay giữ chân các bạn ở lại. Chúng tôi chỉ là chúng tôi khi tương tác với nhau một cách chân thật, dành cho nhau sự yêu mến và trân trọng. Nhận được sự ủng hộ và yêu mến từ các bạn fan dành cho Tâm và Phú là một điều may mắn.

Câu chuyện các bạn fan mong muốn cả hai xuất hiện cùng nhau ở một dự án khác thì không chỉ các bạn mà ngay cả chúng tôi, khi đã tìm ra partner diễn chung ăn ý và cảm thấy tin tưởng thì chắc chắn…

Gia Huy: Chắc chắn là muốn gặp lại hơn.

Triều Dâng: Diễn cùng ở dự án khác thì sẽ tìm ra được những thứ khác ăn ý hơn, tìm được những kịch bản để chơi hết mình hơn, đã hơn, được làm nghề máu lửa hơn. Cả hai càng mong muốn hơn chứ không chỉ riêng mọi người. Chắc chắn nếu có kịch bản phù hợp thì cả hai sẽ rất hết mình.

Tôi cũng thắc mắc là các bạn fan đang thích Tâm và Phú trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Nhưng nếu ở một sự kết hợp khác trong tương lai của anh Huy và tôi với bạn diễn khác, mang lại cảm xúc tương tự cho các bạn khán giả thì chính các bạn có thể lên mấy con thuyền. Một người mấy thuyền luôn.

Gia Huy: Đúng rồi. Mọi người không ủng hộ tụi tôi nữa? Hoặc là có một bộ phim chúng tôi ghét nhau thì sao, đối đầu với nhau thì sao?

Triều Dâng: Thì sao? Xin phép đặt câu hỏi ngược lại nha.

Gia Huy: Điều quý giá nhất là nhờ nhân vật trong bộ phim mà mọi người yêu lây cả Gia Huy và Triều Dâng ngoài đời.

Triều Dâng: Nhưng mà ở ngoài cũng dễ thương thiệt.

Gia Huy: Thì có sao nói vậy thôi.

Trên mạng xã hội đang chia ra 2 luồng ý kiến sau buổi fan meeting của dàn cast Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, một bên cho rằng mọi người thấy được sự chủ động tấn công của Gia Huy dành cho Triều Dâng xuất phát từ tình cảm thật. Phía còn lại cho rằng sự mắc cỡ e thẹn mới là tình cảm thật. Hai bạn hãy chia sẻ suy nghĩ về những ý kiến này?

Triều Dâng: Ủa anh? Là sao?

Gia Huy: Tình yêu thật hả?

Triều Dâng: Thì đối với em là thật hết mà.

Gia Huy: Đâu có gì là giả đâu, thật mới vui cỡ đó.

Triều Dâng: Bình thường tôi là người rất ý chí. Còn hôm fan meeting thì..

Gia Huy: Anh thấy em vui quá luôn đó.

Triều Dâng: Lần đầu tiên anh Huy phải nhắc tôi là tôi vui quá chứ bình thường tôi toàn nhắc ảnh. Đơn giản là vì tôi vui quá, tôi thấy tình cảm của mọi người. Tôi thích tiếp xúc theo kiểu gần gũi như vậy, không có khoảng cách gì với các bạn. Cảm giác tình cảm của mọi người hiện hữu, thấy rất rõ, tràn trề tình yêu thương ập vào mình.

Gia Huy: Tôi hiểu được tâm lý tò mò của mọi người về mối quan hệ thực sự là gì. Thật ra tôi và Dâng là những người xuất hiện trước công chúng nhiều nên có những thứ khá riêng tư rất sợ bị mọi người bàn tán. Tôi không muốn nói quá rõ ràng là gì nhưng một điều rất chắc chắn là giữa tôi và Dâng luôn có một sự thoải mái, chân thực với nhau trong từng khoảnh khắc. Chúng tôi luôn làm những điều mà mình cảm thấy vui, tin là làm điều đó cho đối phương để đối phương vui. Những cảm xúc trao cho nhau rất chân thật.

Nói về hình mẫu bạn đời của các bạn trong tương lai thì đối phương giống khoảng bao nhiêu %?

Triều Dâng: Tôi từng nhận được câu hỏi này rất nhiều lần. Từ ngày xưa cho đến khi phát triển, tôi luôn có khuôn mẫu, liệt kê dữ dội lắm nhưng sau rồi lại trật lất. Không có gì theo ý mình 100% trọn vẹn. Nếu đặt ra hình mẫu thì chỉ cần lệch đi một gạch đầu dòng thôi thì cánh cửa đó bị đóng lại, làm cho mình ngần ngại bước vào cuộc sống của một ai đó, bản thân mình lúc đó cũng bị giới hạn.

Sau này, tôi cảm thấy mình không cần phải nêu ra hình mẫu gì cả. Bản thân mình hiểu rõ mình và mong muốn của mình nhất. Điều này không phải là gặp ai đó rồi chia sẻ em mong muốn anh phải thế này thế kia. Đầu tiên phải xuất phát từ cảm giác trước đã. Sau cùng, tôi cảm thấy cảm xúc đối với nhau là những cái mang đến sự vun vén, mang đến cảm xúc đủ để mình bước lại gần người đó. Ngay từ đầu đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn thì sẽ chần chừ nếu một trong những gạch đầu dòng nào đó không đạt, lại cảm thấy sớm muộn không ổn. Tôi sẽ cảm thấy mình bị giới hạn và sẽ tiếc nuối, vì vậy tôi không đặt một hình mẫu nào cả.

Gia Huy: Đối với tôi, tôi không nghĩ có quá nhiều hình mẫu. Em biết Phương Ly có bài Anh Là Ngoại Lệ Của Em không? Khuôn mẫu bao nhiêu rồi cũng tới lúc mình gặp được một người cho mình cảm xúc rung động, cho mình những thứ cảm thấy thú vị, hay ho, thích thú. Những hình mẫu đôi khi đặt ra đôi khi không bằng một khoảnh khắc, một quyết định hay một hành động của đối phương làm mình yêu mến. Đó là những rung động mà trong tình yêu thì cần sự rung động hơn là logic, lý tưởng hoá. Đặt cho cố vô rồi cũng kiếm không ra, đôi khi còn yêu một người chẳng phải gu của mình nhưng lại cho mình cảm giác thoải mái, được rung động, được là chính mình.

Triều Sâng: Được là chính mình nên muốn ngủ thì ngủ, muốn nũng nịu thì nũng nịu

Gia Huy: An tâm thì mới ngủ.

Dạo gần đây, trên mạng xã hội Threads có lan truyền hình ảnh và những tin đồn tình cảm liên quan tới Gia Huy và diễn viên Uyển Ân, từ khoảnh khắc nhìn nhau tại sự kiện, các bức ảnh check in trùng hợp background. Bạn có thể chia sẻ về những tin đồn này hay không?

Gia Huy: Tôi không hiểu tại sao gần đây lại rộ lên tin đồn đó. Hay đó là dấu hiệu của một người được yêu mến? Mọi người tò mò, không hẳn ghép cặp tôi với người này người kia mà còn “đào mộ” hình ảnh trong quá khứ xa xôi. Tôi nghĩ trước mắt cảm thấy vui vì nhiều khán giả dành thời gian để đào sâu về mình, đôi khi trong lúc đào sâu lại phát hiện ra những sự trùng hợp. Sau đó, mọi người liên kết những sự trùng hợp đó để ra một câu chuyện mà mọi người nghĩ hợp lý. Giữa một nam và một nữ có sự trùng hợp thì khán giả thường nghĩ về chuyện tình yêu. Chuyện tình yêu thường đẹp và hay ho nên được nhiều người hướng tới nên thường được nghệ thuật hoá, đẩy lên theo một cách rất mơ mộng.

Tôi có biết Uyển Ân gần đây, có dịp chơi chung trong nhóm anh chị em đồng nghiệp, cũng hụt vài dự án với nhau. Tôi cũng dành tình cảm cho người em này, người đồng nghiệp của mình qua những lần ủng hộ khi Ân có dự án. Đối với tôi, đơn thuần chỉ là tình cảm một người anh dành cho Uyển Ân. Mà cũng do con mắt tình quá nên mọi người lại nghĩ là có tình cảm, liên kết những sự trùng hợp lại.

Triều Dâng: Vậy giờ là đổ cho đôi mắt hả? Mắt lỡ tình rồi thì biết sao giờ? Như kiểu Triệu Phú nói lỡ giàu rồi giờ sao?

Gia Huy: Có thể mọi người hiểu lầm nên tôi không muốn mọi người hiểu lầm thêm. Hiểu lầm vậy lại gây gổ trên mạng nha, ảnh hưởng bé Ân cũng không tốt. Những chuyện không liên quan mà em của mình, đồng nghiệp và cả chính mình bị ảnh hưởng. Đầu tiên, tôi cảm thấy vui vì được khán giả tò mò. Bên cạnh đó, tôi hơi tiếc là trong sự tò mò đó lại có những hệ luỵ không hay lắm, ảnh hưởng đến cảm xúc của Ân và của tôi. Thực ra thì tôi và Uyển Ân là hai người anh em.

Bức hình check in là tôi đi chạy bộ còn Ân đi tận Mũi Né, Cà Mau gì đó.

Triều Dâng: Em thấy cái ghế sofa hợp màu. Lát ra chụp hình, em ngồi một bên, anh ngồi một bên chụp riêng rồi post.

Gia Huy: OK. Cơ mà đang phỏng vấn.

Vậy đối với Tam Triều Dâng, khi mà bạn diễn chung dự án gặp tin đồn hẹn hò với một diễn viên khác, bạn cảm thấy thế nào?

Triều Dâng: Tôi phải thú thật là tôi không sử dụng nền tảng đó nhiều. Khi tham gia bộ phim thì ê-kíp cũng nói tôi nên mở tài khoản để giao lưu với fan. Thật ra tôi rất "lowkey", tôi chỉ muốn tập trung vào nội lực bên trong và hi vọng khán giả hiểu cho mình. Vấn đề của anh Huy chưa bao giờ là việc làm tôi phải bận tâm, tôi đã tin rồi thì đâu có vấn đề gì đâu. Tôi biết tính anh Huy rồi, biết câu chuyện về ánh mắt rồi, thì giờ anh nhìn ai như thế nào, nếu khán giả đều muốn tin vào khoảnh khắc đó thì tự động sẽ trở thành một câu chuyện nào đó thôi.

Mọi người cũng nói anh Huy khi kết hợp với các bạn diễn nữ khác hay có chemistry đỉnh. Có những bài viết là “Ông hoàng tạo chemistry” thì tôi cũng rất tự tin về khoản đó. Bản thân tôi rất chuyên nghiệp và nghiêm túc trong khâu tạo chemistry với bạn diễn, may mắn là tôi nhận được sự hợp tác. Ít nhiều khán giả cũng dành lời khen cho tôi về việc tạo chemistry với bạn diễn. Tuy nhiên, đến dự án này, trộm vía hai con người thường xuyên tạo chemistry tốt lại gặp nhau và được mọi người đón nhận.

Gia Huy: Lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi, cũng không hiểu sao tự nhiên xuất hiện lời đồn như vậy. Đôi khi mọi người yêu mến mình thì nên quan sát và hiểu mình nhiều hơn. Nếu chỉ vì lời đồn hay bằng một cách dẫn dắt nào đó, đôi khi lại thành sự thật mà không phải là sự thật. Tôi làm công việc diễn xuất và luôn cố gắng chân thành với công việc, bởi chính sức lao động và dự án, điều đó mới giữ chân được khán giả với mình. Giữa thời đại mạng xã hội như hiện nay thì cả mình và khán giả bị nhiễu thông tin nên hiểu lầm mình luôn. Tôi rất buồn và tiếc nếu chuyện đó xảy ra. Chẳng có gì ngoài việc cố gắng cho công việc chuyên môn của mình, điều đó mới giữ chân khán giả lâu dài và yêu thương mình.

Triều Dâng: Lời đồn có bao giờ tin được đâu nên nếu được hỏi thì tôi không vấn đề gì vì tôi hiểu và tin bạn. Thậm chí là chẳng sao cả, cho tới khi tôi tận mắt nhìn thấy thì mới tin. Tôi thường tin vào những gì tận mắt nhìn thấy, còn lại thì không vấn đề gì. Vậy nếu ngược lại anh thấy em có tin đồn như vậy thì sao?

Đâu là điểm mà hai bạn học được từ đối phương sau dự án lần này? Nếu có cơ hội được đồng hành với nhau trong dự án tiếp theo, hai bạn muốn vào thể loại vai như thế nào?

Triều Dâng: Đầu tiên chắc là học nét diễn điện ảnh của anh Huy. Thoạt đầu, nghe có vẻ khịa nhau nhưng nếu trong tinh thần tích cực học hỏi thì sẽ là điều rất tốt. Phần này hơi nhiều yếu tố chuyên môn nên chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy. Bên cạnh đó, sự thoải mái vô tư của anh Huy là điểm mà tôi cần phải đưa vào bản thân mình trong thời điểm này nhiều hơn. Vốn dĩ bình thường tôi cũng có nhưng tôi luôn kiểm soát nó. Tôi cảm thấy thoải mái được như anh sẽ tốt hơn, ít nhất là để cho bản thân được là chính mình nhiều hơn.

Gia Huy: Vậy thì anh học em sự bình tĩnh, điềm đạm, logic.

Triều Dâng: Vai diễn tiếp theo thì bây giờ bắt đầu tham, muốn thử thách hơn vì biết khả năng của nhau, nếu có cơ hội hợp tác. Còn đóng riêng thì cũng dễ lắm.

Phản diện không?

Gia Huy: Hai đứa phản diện không?

Triều Dâng: Ý là không đứa nào chịu thua đứa nào. Sát phạt nhau.

Gia Huy: Nhưng mà có yêu nhau không?

Triều Dâng: Yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Gia Huy: Yêu nhau xong không đến được với nhau, xong trả thù bằng cách lãng mạn nhất.

Triều Dâng: Nghĩa là mình biết tình cảm nhưng không bao giờ được gọi tên tình cảm đó, sống trong việc phải đối đầu nhưng đứng trước người mà mình có tình cảm lại rất khó.

Gia Huy: Sự trả thù ngọt ngào.

Triều Dâng: Em không muốn một cái kết đẹp.

Ở trên phim trường hai bạn có hiềm khích gì không sao lại mong muốn đối đầu?

Triều Dâng: Tôi chỉ muốn thử thách hơn thôi.

Gia Huy: Trong phim này là thích nhau nhưng không đối đầu.

Triều Dâng: Phim này là oan gia ngõ hẹp.

Gia Huy: Còn phim em muốn là thích nhau nhưng lại phản ứng theo cách khác nhau. Đối đầu với nhau, cạnh tranh với nhau nhưng vẫn thích nhau.

Triều Dâng: Nhưng không đến được với nhau.

Gia Huy: Tại sao? Buồn vậy

Triều Dâng: Phải day dứt vào

Gia Huy: Thì day dứt mấy tập thôi. Tập cuối hết day dứt chứ.

Triều Dâng: Vẫn phải đến hả?

Gia Huy: Đến chứ. Đến cái đi.

Hai bạn hãy chia sẻ đôi điều với các khán giả theo dõi bộ phim.

Gia Huy: Tôi chỉ muốn nói là công việc làm diễn viên để có được một dự án ra mắt hoàn thành là một quá trình rất vất vả, khó khăn. Khi dự án ra mắt, để khán giả ủng hộ lại là một điều khó khăn hơn nữa. Việc khán giả ủng hộ tôi, Dâng và ê-kíp Vì Mẹ Anh Phán ChiaTay từ những ngày đầu, tôi sẽ luôn luôn xem đó là phước báu mà mình được nhận. Mọi người đã góp phần làm cho hành trình của tôi đáng nhớ hơn, rực rỡ hơn. Tôi sẽ nhớ hoài năm 2026 với bộ phim và các khán giả quan tâm như một cột mốc rất son trong hành trình làm nghề của mình. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong những dự án tiếp theo để không phụ lòng tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Cảm ơn mọi người.

Triều Dâng: Lần nào cũng vậy. Cùng một câu hỏi, cùng một cảm xúc thì đứa nào trả lời trước là đứa sau y chang.

Gia Huy: Đủ đầy quá rồi. Hiểu nhau quá rồi.

Triều Dâng: Nói thêm thì chỉ để mọi người tin rằng tôi và anh Huy rất biết ơn tình cảm của mọi người đã dành cho bộ phim. Tôi cũng muốn tri ân những sự cống hiến của cả một tập thể các anh chị để có được một dự án thành công như ngày hôm nay là công sức của cả một tập thể chứ không riêng Gia Huy hay Triều Dâng. Cả hai may mắn ở vị trí diễn viên nên được yêu thương, đón nhận. Tôi hi vọng được làm những dự án sau cùng với các anh chị để một lần nữa có được sự kết hợp ăn ý.

Gia Huy: Lại một lần nữa thăng hoa cùng với nhau.

Triều Dâng: Và mang đến sản phẩm tốt cho khán giả. Đó là điều mà chúng tôi chấp niệm và tự nhủ là mình phải có trách nhiệm để làm điều đó tốt hơn. Cảm ơn khán giả đã yêu thương Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, yêu thương anh Huy và Triều Dâng. Cảm ơn mọi người.

Cảm ơn Gia Huy và Triều Dâng về buổi trò chuyện.