Vợ cựu diễn viên phim giờ vàng mặc váy nặng 8kg "tố" Minh Hằng chặt chém, nữ ca sĩ mếu máo: Tôi không có mà!

Một màn "đọ sắc" giữa Minh Hằng và vợ cựu diễn viên Chi Bảo thu hút sự chú ý, khi chủ tiệc diện chiếc váy nặng tới 8kg còn nữ ca sĩ bị "tố" chặt chém vì quá xinh.

Tối 5/6, một trong những bữa tiệc riêng tư quy tụ đông đảo gương mặt nổi tiếng của Vbiz đã diễn ra trên du thuyền do vợ chồng cựu diễn viên Chi Bảo và doanh nhân Lý Thùy Chang tổ chức. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ như Minh Hằng, Bảo Thy, người mẫu Lê Thúy cùng nhiều khách mời thân thiết.

Sau lịch trình dày đặc từ buổi họp báo ra mắt MV mới của Tóc Tiên vào chiều cùng ngày, Minh Hằng tiếp tục xuất hiện tại buổi tiệc tối với diện mạo thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật. Nữ ca sĩ lựa chọn công thức "less is more" với một chiếc little black dress mang tên của LSOUL. Thiết kế ôm dáng tối giản được cô kết hợp cùng vòng choker Chanel và chiếc shopping bag đồng điệu từ nhà mốt nước Pháp.

Minh Hằng khi rời khỏi sự kiện ra mắt MV của Tóc Tiên đã nhanh chóng thay đổi một layout khác đến tiệc tối.

Dù chỉ diện một bộ cánh màu đen khá tiết chế so với mặt bằng tiệc tối, Minh Hằng vẫn nhanh chóng trở thành đối tượng bị chủ tiệc "điểm danh". Vừa bắt gặp nữ ca sĩ, doanh nhân Lý Thùy Chang đã bật cười nhận xét: "Chặt chém chủ tiệc quá".

Trước lời "cáo buộc" bất ngờ, Minh Hằng lập tức mếu máo thanh minh: "Không có mà. Tôi mặc đầm đen đơn giản thôi mà" . Không chịu bỏ cuộc, bà xã Chi Bảo tiếp tục trêu chọc cô: "Mặt xinh, chặt chém chủ tiệc quá".

Màn đối đáp duyên dáng giữa hai người đẹp nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được team qua đường chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Sau đó, cả hai thoải mái ôm eo nhau tiến lên du thuyền trong sự cổ vũ của những vị khách xung quanh.

Nữ ca sĩ bị kêu "chặt chém" vì quá xinh dù chỉ diện cây đen nhẹ nhàng.

Visual nổi bật của nữ ca sĩ là điều không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, nếu Minh Hằng xuất hiện với tinh thần tối giản thì chủ nhân bữa tiệc lại lựa chọn hướng hoàn toàn ngược lại. Trong một đoạn clip được ghi lại tại sự kiện, Lý Thùy Chang trực tiếp tiết lộ bộ váy cô đang mặc có trọng lượng lên tới khoảng 8kg. Thiết kế lộng lẫy này là một sáng tạo của NTK Lê Thanh Hòa, từng được Hoa hậu Tiểu Vy diện cách đây không lâu tại một sự kiện điện ảnh.

Vợ cựu diễn viên Chi Bảo lựa chọn một mẫu evening gown của NTK Lê Thanh Hoà được cho là nặng đến 8kg.

Nữ doanh nhân hài hước "than thở" rằng, bản thân phải cố gắng mang theo chiếc váy nặng và nóng suốt nhiều giờ đồng hồ chỉ vì áp lực từ dàn mỹ nhân Vbiz tham dự bữa tiệc:

"Mình phải ráng mặc chiếc đầm 8kg này đó. Nóng lắm, nặng lắm nhưng sợ các celeb (người nổi tiếng) chặt chém nên phải cố". - cô vui vẻ dẫn dắt không khí cùng các khách mời.

Màn tương tác của Lý Thuỳ Chang và Minh Hằng (Nguồn: TikTok).

Nhiều năm qua, Lý Thùy Chang vốn được biết đến là một trong những doanh nhân có gu thời trang sang trọng, đam mê sưu tầm hàng hiệu. Bên cạnh công việc kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ, bà xã Chi Bảo còn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với những thiết kế couture được đầu tư kỹ lưỡng.

Thời gian qua, vợ chồng nữ doanh nhân còn gây chú ý với niềm đam mê dành cho bộ môn pickleball. Không chỉ thường xuyên ra sân tập luyện cùng bạn bè, vợ chồng Chi Bảo còn đầu tư tổ chức các giải đấu quy mô lớn với hệ thống sân bãi và dịch vụ được chuẩn bị bài bản như một giải đấu chuyên nghiệp.

Độ chịu chi của Lý Thùy Chang cũng thể hiện rõ qua thời trang sân đấu với các thương hiệu thể thao quốc tế. Ngang tài ngang sức, Minh Hằng cũng là một bà chủ cụm sân pickleball sở hữu bộ sưu tập đồ tập đáng ngưỡng mộ không kém.

Những người đẹp/doanh nhân thường xuyên gặp gỡ, tương tác qua sở thích chung với pickleball.

Ảnh: TikTok, Internet