Gái xinh sexy hot hơn cả mỹ nhân Single’s Inferno: Từ thần thái đến phong cách đều slay tới bến

Sở hữu hơn 5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, người đẹp này đang là gương mặt nhận được nhiều chú ý nhờ visual cuốn hút và gout thời trang đẳng cấp.

Giữa những gương mặt đình đám xuất hiện trong chương trình thực tế thời trang mới nhất của tvN - Kill It: Style Creator War (tựa Việt: Kill It: Slay Tới Bến ), một cái tên đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ khán giả là Kim Ji Hoon. Không phải siêu mẫu chuyên nghiệp hay ngôi sao giải trí nổi tiếng, cô gái trẻ vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight nhờ thần thái sang chảnh, gout thời trang thời thượng cùng sức ảnh hưởng đáng nể trên mạng xã hội, được đánh giá cao hơn cả mỹ nhân Single’s Inferno Choi Mina Sue.

Ji Hoon chiếm spotlight tại chương trình. (Nguồn: Tving)

Ngay từ những tập đầu tiên, Kim Ji Hoon đã trở thành tâm điểm trong nhiều khung hình của chương trình. Giữa sân khấu runway quy mô lớn quy tụ tới 100 It-girl hàng đầu Hàn Quốc và quốc tế - từ đại sứ thương hiệu, người mẫu cho đến các influencer đình đám. Cô nổi bật với vẻ đẹp mang đậm khí chất "cool girl" và khả năng biến mọi khoảnh khắc xuất hiện thành một bộ ảnh thời trang thực thụ.

Nhan sắc và thần thái tự tin của Ji Hoon khi tham gia show. (Nguồn: Tving)

Khác với nhiều influencer nổi lên nhờ các nội dung giải trí ngắn hạn, Ji Hoon xây dựng hình ảnh nhất quán xoay quanh thời trang, phong cách sống và thẩm mỹ cá nhân. Feed Instagram của cô là sự kết hợp giữa những bộ hình mang chất high-fashion, các khoảnh khắc đời thường được chăm chút kỹ lưỡng và những chuyến công tác đến các tuần lễ thời trang quốc tế.

Nguồn: Instagram

Thông qua TikTok, Ji Hoon lại cho thấy một khía cạnh gần gũi hơn khi thường xuyên chia sẻ các video phối đồ, làm đẹp và cuộc sống hàng ngày. Chính sự cân bằng giữa tính thời trang cao cấp và khả năng kết nối với khán giả trẻ đã giúp cô xây dựng cộng đồng hàng triệu người theo dõi trên toàn cầu.

Ji Hoon sở hữu gu thời trang cao cấp và thường xuyên chia sẻ cuộc sống, phong cách và cá tính của mình. (Nguồn: Instagram)

Trước khi xuất hiện trên truyền hình thực tế, Kim Ji Hoon đã là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện thời trang quốc tế. Cô từng hợp tác với hàng loạt thương hiệu xa xỉ như Dior, Prada, Miu Miu, Louis Vuitton, Valentino, Fendi hay Givenchy.

Ji Hoon ưa thích các gam màu trung tính khi chọn outfit. (Nguồn: Instagram)

Giới chuyên môn đánh giá sức hút của Ji Hoon đến từ khả năng biến những món đồ hàng hiệu trở nên gần gũi và dễ ứng dụng hơn với thế hệ trẻ. Không theo đuổi hình ảnh quá hào nhoáng, cô thường lựa chọn các công thức phối đồ tối giản với bảng màu trung tính như đen, trắng, be và xám - xu hướng đang được nhiều tín đồ thời trang Gen Z yêu thích.