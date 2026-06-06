Lộ loạt chế độ giảm cân gây sốc của idol: Ăn 1 quả táo mỗi ngày, chỉ ăn đá lạnh suốt cả tuần

Những chế độ giảm cân cực đoan mà nhiều nữ idol Kpop từng áp dụng đang khiến công chúng bất ngờ trước áp lực ngoại hình khắc nghiệt của làng giải trí Hàn Quốc.

Đằng sau những vóc dáng mảnh mai và hình ảnh hoàn hảo trên sân khấu, không ít nữ thần tượng K-pop từng phải đánh đổi bằng những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt đến mức khó tin. Trong nhiều năm qua, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đã công khai chia sẻ về hành trình giảm cân của mình, khiến người hâm mộ vừa bất ngờ vừa lo lắng trước những phương pháp kiểm soát cân nặng cực đoan mà họ từng áp dụng.

Áp lực ngoại hình từ lâu đã là một phần không thể tách rời của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Với nhiều thực tập sinh và thần tượng trẻ, cân nặng đôi khi trở thành tiêu chí được theo dõi sát sao không kém kỹ năng ca hát hay vũ đạo. Chính điều đó đã khiến không ít người lựa chọn những chế độ ăn hà khắc để nhanh chóng đạt được vóc dáng mong muốn.

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất thuộc về Kwon Eun Bi. Nữ ca sĩ từng tiết lộ có thời điểm duy trì cuộc sống chỉ với một quả táo. Điều đáng nói là quả táo ấy không được ăn hết trong ngày mà được cắt thành nhiều lát mỏng để sử dụng trong nhiều ngày liên tiếp. Tương tự, người mẫu Lee Sora và Irene Kim cũng từng chia sẻ những trải nghiệm giảm cân bằng cách giới hạn khẩu phần ăn ở mức tối thiểu như vậy.

"Nữ hoàng Waterbomb" Kwon Eunbi chỉ ăn 1 quả táo để giảm cân. (Ảnh: Instagram)

Nếu nhắc đến những thực đơn giảm cân gây tranh cãi nhất Kpop, cái tên IU chắc chắn không thể vắng mặt. Trước khi ra mắt, nữ ca sĩ từng áp dụng chế độ ăn chỉ gồm một quả táo vào buổi sáng, hai củ khoai lang vào bữa trưa và một ly protein shake vào buổi tối. Không dừng lại ở đó, cô còn được cho là từng trải qua giai đoạn chỉ uống nước trong sáu ngày liên tiếp, thậm chí ngừng uống nước hoàn toàn vào ngày cuối cùng để giảm cân nhanh hơn.

IU từng gây tranh cãi với chế độ giảm cân khắc nghiệt. (Ảnh: Instagram)

Thành viên Chaeryeong của ITZY cũng khiến người hâm mộ sửng sốt khi tiết lộ có thời điểm cô chỉ ăn khoảng 6 - 7 hạt hạnh nhân và uống trà nóng trong cả ngày. Với lượng calo cực thấp, nhiều người không khỏi thắc mắc làm thế nào nữ thần tượng vẫn có thể duy trì lịch trình luyện tập và biểu diễn dày đặc.

Một trường hợp khác từng gây chú ý là Kang Mina. Trong giai đoạn giảm cân khắc nghiệt nhất, nữ idol chỉ uống hai chai nước có ga mỗi ngày trong suốt hai tuần. Kết quả là cân nặng của cô giảm xuống chỉ còn khoảng 41kg.

Không ít thần tượng khác cũng từng áp dụng những thực đơn đơn điệu đến khó tin. Sakura cho biết có thời điểm khẩu phần ăn hàng ngày của cô chỉ gồm ba miếng kimbap. Trong khi đó, HyunA từng thừa nhận bản thân chỉ ăn một miếng kimbap duy nhất mỗi ngày khi bước vào giai đoạn siết cân nghiêm ngặt.

HyunA siết cân bằng 1 miếng kimbap mỗi ngày. (Ảnh: Instagram)

Danh sách này còn có sự xuất hiện của Sana. Nữ thần tượng từng tiết lộ rằng cô chỉ ăn tám quả cà chua bi mỗi ngày trong thời gian chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá. Tuy nhiên, trong mắt nhiều người hâm mộ Kpop, câu chuyện gây ám ảnh nhất vẫn thuộc về người đồng đội cùng nhóm của cô là Momo.

Trước khi ra mắt, Momo được yêu cầu giảm một lượng cân nặng đáng kể trong thời gian ngắn. Vì khát khao được debut, cô gần như nhịn ăn hoàn toàn. Nữ thần tượng từng kể rằng có thời điểm bản thân chỉ ăn duy nhất một viên đá lạnh trong suốt một tuần. Sau này, Momo thừa nhận cô đói đến mức không dám đi ngủ vì lo sợ cơ thể kiệt sức và có thể không tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Chế độ ăn kiêng của Momo gây sốc nhất trong cộng đồng fan Kpop. (Ảnh: Instagram)

Những câu chuyện này nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ. Bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho ý chí của các thần tượng, ngày càng nhiều người đặt câu hỏi về những tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe mà ngành giải trí đang áp đặt lên các nghệ sĩ trẻ.

May mắn là trong những năm gần đây, nhiều idol đã chủ động lên tiếng phản đối các phương pháp giảm cân cực đoan. Thay vì cổ súy cho việc nhịn đói hay cắt giảm calo quá mức, họ khuyến khích người hâm mộ xây dựng chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện hợp lý và duy trì lối sống lành mạnh. Bởi hơn hết, một vóc dáng đẹp không nên được đánh đổi bằng sức khỏe thể chất và tinh thần.